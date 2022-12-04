Роналду недоволен тренером Португалии из-за замен во вторых таймах на ЧМ

Форвард сборной Португалиинедоволен действиями главного тренера командына чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Correio da Manha.

По информации источника, Роналду выразил недовольство из-за того, что главный тренер португальцев менял его во вторых таймах каждого матча на чемпионате мира.

Сам Роналду изъявляет желания играть как можно больше времени.

Федерация футбола Португалии старается не допустить дестабилизации в сборной и держит эту ситуацию на контроле.

Напомним, что сборная Португалии заняла 1-е место в своей группе на ЧМ и встретится со сборной Швейцарией в 1/8 финала мундиаля. Встреча состоится 6 декабря.