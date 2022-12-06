Сборная Португалии сыграет против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 22:00 мск. Португалия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Сборная Португалии заняла первое место в группе, набрав в трех матчах шесть очков. Португальцы досрочно обеспечили себе участие в плей-офф благодаря победам над Ганой и Уругваем.

В заключительном туре команда Фернанду Сантуша уступила сборной Южной Кореи (1:2), пропустив второй мяч за несколько минут до финального свистка.

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Во втором тайме было заметно, что чемпион Европы-2016 — Португалия — не горит желанием тратить силы на матч, который не имел для них никакого значения.

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В матчах с Ганой и Уругваем португальцы сыграли значительно лучше, хотя их футбол понравился далеко не всем. Но точно так же критиковали и Нидерланды, которые в итоге спокойно разбили США и вышли в четвертьфинал.

Криштиану Роналду забил пока лишь один гол, реализовав пенальти в игре с Ганой. В матче с Уругваем на 37-летнего форварда сначала тоже записали первый гол, но после тщательного изучения эпизода стало ясно, что он не коснулся мяча.

Швейцария

Сборная Швейцарии тем временем стала второй в своей группе, уступив Бразилии только по разнице мячей.

Команда Мурата Якина начала турнир с победы над Камеруном (1:0). И это тот случай, когда единственным позитивным моментом был результат.

Дальше было поражение от бразильцев, которые забили единственный мяч за десять минут до финального свистка. Швейцария достойно выглядела на фоне столь мощного соперника.

Ключевой же для сборной Швейцарии стала победа над Сербией (3:2). Соперник неплохо атаковал, но при этом ужасно играл в обороне. Несмотря на минимальную разницу в счете, результат закономерен.

Прогноз и ставка

На Португалию в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу Швейцарии — за 4.75.

Многие, разумеется, будут заряжать на португальцев. Все-таки там Роналду, Бернарду и еще несколько парней, способных делать разницу. И все равно надо хорошо подумать, прежде чем ставить на Португалию.

В июне Португалия разгромила Швейцарию в матче Лиги наций, забив четыре безответных мяча. Но соперник вскоре взял реванш.

А осенью, в конце сентября, швейцарцы обыграли Испанию. Плюс недавний матч с Бразилией — здесь команда Якина тоже показала себя с лучшей стороны, несмотря на результат. Очевидно, что он может еще раз удивить португальцев.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.36. Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.98.

И еще один интересный вариант — ставка на тотал Швейцарии больше 1,0 за 2.64.