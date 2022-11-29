ФИФА сообщила, коснулся ли Роналду мяча в моменте с первым голом в ворота Уругвая

Нападающий сборной Португалиине коснулся мяча в эпизоде с первым голом в ворота(2:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.

Сначала гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, скорее всего, не коснулся мяча головой. Мяч переписали на полузащитника Бруну Фернандеша.

Как сообщает ESPN, данные с датчика, размещенного в игровом мяче, подтвердили, что Роналду не дотянулся до мяча после после передачи Бруну Фернандеша.

Американское издание в данном случае ссылается на ФИФА и компанию adidas, которая производит мячи для чемпионата мира.

${VrezNews1}

«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом.

Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент», — сказал ESPN представитель ФИФА.

Отмечается, что в каждом мяче, который используется на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии намерена предоставить ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Роналду поразил ворота сборной Ганы, реализовав пенальти..VrezNews1 /football/2022/11/29/ronaldo/