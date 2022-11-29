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    ФИФА сообщила, коснулся ли Роналду мяча в моменте с первым голом в ворота Уругвая

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в ворота Уругвая (2:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.

    Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш
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    Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш

    Сначала гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, скорее всего, не коснулся мяча головой. Мяч переписали на полузащитника Бруну Фернандеша.

    Как сообщает ESPN, данные с датчика, размещенного в игровом мяче, подтвердили, что Роналду не дотянулся до мяча после после передачи Бруну Фернандеша.

    Американское издание в данном случае ссылается на ФИФА и компанию adidas, которая производит мячи для чемпионата мира.

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    «Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом.

    Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент», — сказал ESPN представитель ФИФА.

    Отмечается, что в каждом мяче, который используется на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками.

    Ранее сообщалось, что сборная Португалии намерена предоставить ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду.

    Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Роналду поразил ворота сборной Ганы, реализовав пенальти..VrezNews1 /football/2022/11/29/ronaldo/

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