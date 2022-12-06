Марокко сыграет на своем поле с Испанией в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:00 мск. Марокко — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Марокканцы сенсационно выиграли свою группу, набрав 7 очков. Причем команда пропустила лишь один мяч.

В минувшем туре Марокко добыла викторию. Канадцы были обыграны со счетом 1:2, что и обеспечило африканцам 1 место.

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Разумеется, в этом поединке Марокко будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Сдержать атаки испанцев будет задачей крайне непростой.

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Выгодно проявляет себя на Мундиале Хаким Зиеш. Хавбек «Челси» крайне полезен в атакующих действиях своей команды, пусть и забил пока только 1 мяч.

Марокканцы не особо впечатляют по именам. Однако за счет сплоченности и образцового взаимопонимания сборная способна на подвиги, что уже успела доказать.

Испания

Испанцы начали Мундиаль многообещающе, но постепенно сдают. Даже из своего квартета команда вышла лишь со 2 позиции.

При этом атака «Фурии Рохи» смотрится мощно. В трех турах забито 9 мячей, 3 из которых на счету Альваро Мораты.

Минувший тур для команды получился провальным. Поражение от японцев (2:1) получилось крайне досадным.

Разумеется, основная ставка сборной Испании пойдет на лучшие качества своих лидеров. Мората забивал в каждом из трех матчей чемпионата мира, и наверняка постарается продолжить эту серию.

Испанцы явно намерены активно атаковать. К тому же неудача в матче с японцами обнажила ошибки в игре команды, которые постарается устранить мудрый Луис Энрике.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании предлагают — 1.61.

На викторию Марокко дают — 6.70, ничья оценена — в 4.04.

Мощная линия атаки «Фурии Рохи» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Испании в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.