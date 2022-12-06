Марокко
Марокканцы сенсационно выиграли свою группу, набрав 7 очков. Причем команда пропустила лишь один мяч.
В минувшем туре Марокко добыла викторию. Канадцы были обыграны со счетом 1:2, что и обеспечило африканцам 1 место.
Коэффициенты матча Марокко — Испания
Разумеется, в этом поединке Марокко будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Сдержать атаки испанцев будет задачей крайне непростой.
Выгодно проявляет себя на Мундиале Хаким Зиеш. Хавбек «Челси» крайне полезен в атакующих действиях своей команды, пусть и забил пока только 1 мяч.
Марокканцы не особо впечатляют по именам. Однако за счет сплоченности и образцового взаимопонимания сборная способна на подвиги, что уже успела доказать.
Испания
Испанцы начали Мундиаль многообещающе, но постепенно сдают. Даже из своего квартета команда вышла лишь со 2 позиции.
При этом атака «Фурии Рохи» смотрится мощно. В трех турах забито 9 мячей, 3 из которых на счету Альваро Мораты.
Минувший тур для команды получился провальным. Поражение от японцев (2:1) получилось крайне досадным.
Разумеется, основная ставка сборной Испании пойдет на лучшие качества своих лидеров. Мората забивал в каждом из трех матчей чемпионата мира, и наверняка постарается продолжить эту серию.
Испанцы явно намерены активно атаковать. К тому же неудача в матче с японцами обнажила ошибки в игре команды, которые постарается устранить мудрый Луис Энрике.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании предлагают — 1.61.
На викторию Марокко дают — 6.70, ничья оценена — в 4.04.
Мощная линия атаки «Фурии Рохи» способна взломать оборону любого соперника, и
Наш прогноз — Победа Испании в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.