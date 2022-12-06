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    «Фурия Роха» начинает и выигрывает!

    Марокко — Испания. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат мира, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — Испания
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    Альваро Мората
    Марокко сыграет на своем поле с Испанией в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 18:00 мск. Марокко — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 06 Декабря 2022 года
    Марокко
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    •  Марокко 18:00 Испания Испания
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    Марокко

    Марокканцы сенсационно выиграли свою группу, набрав 7 очков. Причем команда пропустила лишь один мяч.

    В минувшем туре Марокко добыла викторию. Канадцы были обыграны со счетом 1:2, что и обеспечило африканцам 1 место.

    Коэффициенты матча Марокко — Испания

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  • 6.803.851.55Фрибет$40
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    Разумеется, в этом поединке Марокко будет действовать с оглядкой на собственные тылы. Сдержать атаки испанцев будет задачей крайне непростой.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Выгодно проявляет себя на Мундиале Хаким Зиеш. Хавбек «Челси» крайне полезен в атакующих действиях своей команды, пусть и забил пока только 1 мяч.

    Марокканцы не особо впечатляют по именам. Однако за счет сплоченности и образцового взаимопонимания сборная способна на подвиги, что уже успела доказать.

    Испания

    Испанцы начали Мундиаль многообещающе, но постепенно сдают. Даже из своего квартета команда вышла лишь со 2 позиции.

    При этом атака «Фурии Рохи» смотрится мощно. В трех турах забито 9 мячей, 3 из которых на счету Альваро Мораты.

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    • Минувший тур для команды получился провальным. Поражение от японцев (2:1) получилось крайне досадным.

    Разумеется, основная ставка сборной Испании пойдет на лучшие качества своих лидеров. Мората забивал в каждом из трех матчей чемпионата мира, и наверняка постарается продолжить эту серию.

    Испанцы явно намерены активно атаковать. К тому же неудача в матче с японцами обнажила ошибки в игре команды, которые постарается устранить мудрый Луис Энрике.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Испании предлагают — 1.61.

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    На викторию Марокко дают — 6.70, ничья оценена — в 4.04.

    Мощная линия атаки «Фурии Рохи» способна взломать оборону любого соперника, и наверняка сыграет максимально активно с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Испании в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    Марокко — Испания: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фурия Роха» начинает и выигрывает!
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