ЧМ-2022 — шанс для Роналду перейти в топ-клуб

Что ж, когдаобъявил о его уходе из клуба «по обоюдному согласию», форвард неожиданно оказался на чемпионате мира без клуба, и он разделяет этот опыт с двумя бывшими игроками предыдущих турниров.

Это редкое обстоятельство, которое еще больше усугубляется в Катаре плотным расписанием чемпионата мира в середине европейского клубного сезона: большинство контрактов истекает 30 июня, а это означает, что игроки не могут найти новый клуб до лета, когда обычно и начинается чемпионат мира (этот мундиаль был перенесен только потому, что климат Катара опасен для спортсменов летом).

А в предыдущих случаях большинство игроков все равно планировало свои следующие трансферы, как Фрэнк Лэмпард в 2014 году, который объявил, что покидает «Челси» перед чемпионатом мира, но согласился перейти в «Нью-Йорк Сити» после турнира (и на самом деле оказался в «Манчестер Сити», но это уже другая история).

Но для некоторых, вроде Оойера и Брина, когда они присоединились к сборной Нидерландов в 2010 году и Ирландии в 2002 году соответственно, их будущее после турнира было неопределенным. У обоих закончились контракты с клубами, а новых на горизонте не возникло, поэтому им пришлось стать свободными агентами, пытаясь сосредоточиться и бороться в крупнейшем спортивном турнире.

Как хороший ЧМ может изменить карьеру свободного агента

Взглянув на предыдущие турниры, вы обнаружите некоторых свободных агентов, которые сделали чемпионат мира своей лебединой песней — например, австралиец Крейг Мур, который играл без клуба на чемпионате мира 2010 года после того, как в марте покинул греческую «Кавалу». По завершении мундиаля он провел еще один матч за «Сидней Юнайтед», прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

Но для других свободных агентов участие в чемпионате мира изменило траекторию их карьеры. Новозеландские полузащитники Дэвид Маллиган и Саймон Эллиотт также были без клуба на том же турнире после расторжения контрактов с «Веллингтон Феникс». В итоге они оказались в «Окленд-Сити» и «Чивас США» соответственно.

На чемпионате мира 2014 года мексиканский вратарь Гильермо Очоа был свободным агентом после ухода из «Аяччо». Он стал лучшим игроком в матче против Бразилии на групповом этапе и впоследствии заявил: «Я считаю, что это был лучший поединок в моей жизни, потому что это была игра чемпионата мира, и это очень важно».

Вслед за этим Очоа выдал еще одно зрелищное выступление против Нидерландов в проигранном матче 1/8 финала, благодаря чему его принялись «сватать» в «Реал» и «Марсель». «Это было неплохое время, чтобы сыграть хорошо. У него не будет проблем с получением контракта», — сказал тогда экс-вратарь США Брэд Фридель. Как следствие, голкипер оказался в Ла Лиге — в «Малаге».

ЧМ-2014 помог Очоа перейти в «Малагу» globallookpress.com

Между тем, великий Зинедин Зидан был технически без клуба, когда ударил головой Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года. Это был его последний поступок в качестве профессионального футболиста.

И пусть это не чемпионат мира, Хэл Робсон-Кану заслуживает почетного упоминания за свое выступление на Евро-2016. Его выдающийся гол с разворотом в стиле Кройфа в ворота Бельгии позволил Уэльсу выйти в полуфинал, и форвард был номинирован на премию Пушкаша за гол года. Позже валлиец перебрался в «Вест Бромвич».

На нынешнем турнире, кроме Роналду, есть еще один игрок, стоящий на распутье: Джегсон Себастьян Мендес из Эквадора доступен в качестве свободного агента после того, как его контракт с «ФК Лос-Анджелес» подошел к концу, хотя франчайз ведет переговоры о сохранении футболиста. Эквадор уже вылетел из чемпионата мира, и шанс полузащитника получить больший рычаг влияния на переговорах иссяк.

Роналду и сборная Португалии на ЧМ-2022

Португальцы непреклонны в том, что будущее Роналду не отвлечет их от цели выиграть чемпионат мира. На предыдущем опыте они узнали о важности минимизации внешнего шума — их кампания на чемпионате мира 2018 года была дестабилизирована из-за спекуляций по поводу будущего ее лидера, как заявил наставник Фернанду Сантуш перед их первым матчем против Ганы на прошлой неделе.

«Шесть или семь игроков приехали на [чемпионат мира] в Россию после ухода из одного в другой клуб, и я говорю вам это, потому что в конечном итоге мы все это обсуждали [как команда]», — сказал Сантуш. «Вы думаете, что я шучу, но я видел, как один из них разговаривал об этом с начальником службы безопасности и говорил об этом долго — они говорили об одном и том же».

«Несмотря на то же окружение, что и сейчас, это было что-то, что тогда сместило фокус. Это была сложная ситуация вокруг игроков, которые ведут переговоры по поводу трансферов — это было действительно сложно. Но сейчас мы видим очень хорошую обстановку».

Сантуш сказал, что не говорил с Роналду о его будущем, в то время как экс-одноклубник португальца по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что нет опасности, что это отвлечет его внимание.

«Это не обсуждалось, и у нас не было разговора по этому поводу за то время, что мы вместе», — заявил Фернандеш. «Важно то, что игроки с большим воодушевлением сосредоточены на турнире: они сфокусированы и видят то, что ожидают и реалистично относятся к проблемам, с которыми сталкиваются».

Практические аспекты отсутствия клуба не повлияют на Роналду. Игрок застрахован через свою национальную федерацию, а также через свои клубы, а один ведущий агент сказал ESPN, что «практически каждый игрок на чемпионате мира в любом случае должен иметь свою собственную страховку на конец карьеры». Но такому игроку, как Роналду, такие мелочи могут и не приходить в голову.

Просто спросите Андре Оойера, который сам прошел через это на ЧМ-2010.

«Честно говоря, я никогда не думал об этих вещах», — говорит Оойер, вспоминая, где он был в то время. «Для меня все было в порядке: у меня закончился контракт, я хочу поехать на чемпионат мира, вот и все. Это была моя единственная мысль. Я только хотел поехать на чемпионат мира — в день финала мне исполнилось бы 36, так что большинство игроков на этом этапе уже на пенсии».

В феврале Роналду исполнится 38 лет, но он, похоже, не собирается сбавлять обороты. «Это была неделя, которая завершила эту главу», — заявил Роналду после того, как забил гол в победном матче над Ганой со счетом 3:2. «Она закрыта, и теперь я хочу начать на мажорной ноте. Мы начали чемпионат и победили. Я смог помочь своей команде, а все остальное не имеет значения».

Несмотря на это, спекуляции о будущем Роналду в течение турнира будут продолжаться, но на данный момент он является частью избранной группы игроков, которые знают, каково это искать будущий клуб во время выступлений на чемпионате мира.

Быть свободным агентом на пике своей карьеры

Хороший чемпионат мира может творить чудеса для свободного агента — это работает и в случае такого футболиста, как Роналду, и особенно верно для игроков в расцвете сил, которым был Гари Брин, когда он попал в заявку сборной Ирландии на чемпионат мира 2002 года.

В свои 28 лет Брин надеялся, что хорошее выступление на турнире позволит ему перебраться за границу. В предыдущем сезоне 2001/02 он был опорой «Ковентри», занявшего место в середине таблицы в Первом дивизионе (ныне — Чемпионшип), но имел класс уровня АПЛ. Когда его контракт истек, некоторые из клубов высшего дивизиона начали проявлять интерес. Но когда его контракт подходил к концу, вместо того, чтобы думать о своих трансферных вариантах, у него были более насущные приоритеты.

«"Ковентри" расторг мой контракт незадолго до чемпионата мира», — сказал Брин ESPN. «Это означало, что я должен был найти страховку в другом месте, поскольку ирландская футбольная ассоциация уведомила меня, что должна быть страховка, чтобы играть под ее эгидой. Так что это была еще та головная боль. И тогда вы попадаете на чемпионат мира. И знаете, вы, конечно, настраиваетесь на игру, но в глубине души у вас есть мысль, что если я получу травму, у меня будут большие проблемы».

Он уже обеспечил статус легенды для ирландских болельщиков, когда они спели «Мы все мечтаем о команде Гари Бринса» в его честь на мотив мелодии «Yellow Submarine» от The Beatles. На чемпионате мира он ворвался в стартовый состав, усадив в запас Ричарда Данна и Кенни Каннингема, и вышел в основе всех матчей группы, где после ничьих с Камеруном и Германией последовала победа над Саудовской Аравией со счетом 3:0 и второе место в группе.

«Играть за Ирландию было моей мечтой. Это было главным, о чем я думал, и если добиваешься успеха в сборной, то сможешь привлечь и внимание какого-то клуба, ведь ему не нужно платить за трансфер».

Примерно в это же время между групповым этапом и плей-офф он узнал об интересе со стороны «Интера». Миланцы очень хотели, чтобы он прошел медосмотр в Азии, чтобы ускорить переход, зная, что другие клубы также следят за Брином. Для него это был трансфер мечты. Он дал обязательство подписать контракт с грандом Серии А и сказал, что сразу же после турнира отправится в Италию для прохождения медосмотра и оформления документов.

«Мне было 28, я был в расцвете сил и собирался играть за клуб, и, при всем уважении, "Интер" не собирался покупать меня за любую цену, которую я стоил в то время, — говорит он. "В то время их возглавлял Эктор Купер, и они много тратили на игроков. Я вырос на Gazzetta Football Italia [программа на 4-м канале в Великобритании], и играть в Италии было моей мечтой.

'Мой партнер — теперь жена — тоже была в большом восторге. Словом, все складывалось замечательно. С учетом моей формы за сборную Ирландии, я чувствовал, что это идеальное время. Я готовился изучать язык. Да и в культурном плане это большой жизненный опыт. Чувствовал, что я хотел бы туда поехать'.

Ирландия в итоге вылетела от Испании по пенальти в 1/8 финала. Брин вспоминает, что думал, что его команда могла выйти по крайней мере в полуфинал — такова была эта ничья, но вместо того, чтобы пройти далеко, он переключился на свой новый дом в Милане. Но затем, мечта разбилась.

'Еще в январе или феврале перед чемпионатом мира я получил травму колена', — говорит он. 'И когда я попал в Интер, это повреждение обнаружилось на томографе, и мне сказали, что я не прошел медосмотр. Я прошел путь от счастья выступлений на чемпионате мира за свою сборную до большого, большого падения. Это было душераздирающе. Это было очень, очень трудно преодолеть'.

Брин подписал контракт с 'Вест Хэмом', но этот трансфер не оправдал себя. Спустя сезон он бесплатно перебрался в 'Сандерленд', где отыграл три сезона, прежде чем завершить карьеру в 2010 году. Последствия провала этого перехода в 'Интер' были огромными — настолько, что он выключал телевизор всякий раз, когда они играли.

'Вест Хэм' — блестящий клуб, это действительно так, — говорит Брин. 'Но у меня просто не заладились там дела. Каждую минуту я просто думал, что должен быть где-то в другом месте, я не мог выбросить это из головы. Это просто всегда было в глубине моего сознания, все эти разные сценарии. Самое неприятное, что у меня больше никогда не было проблем с этим коленом'.

Не смешивать клуб и сборную в одно целое, когда клуба нет

Уже есть спекуляции вокруг того, где Роналду окажется следующим. Его уже за большие деньги сватают в Саудовскую Аравию, и в нем, как сообщается, заинтересован 'Аль-Хилял', тогда как 'Аль-Наср' предлагает ему более 300 млн фунтов. Можно только представить себе, как его агент Жорже Мендеш принимает звонки со всего мира.

Это был другой мир для Оойера в 2010 году, когда ему было 35 лет, и Нидерланды вызвали его на сбор перед чемпионатом мира. Он вернулся в ПСВ перед сезоном 2009/10, отыграв три года в 'Блэкберне', чтобы повысить свои шансы на поездку в Южную Африку с национальной сборной. Этот трансфер себя не оправдал, как он надеялся, но когда ему позвонили из ПСВ и сообщили, что с ним расторгнут контракт, это все равно стало шоком.

ЧМ-2010 помог Оойеру перейти в «Аякс» globallookpress.com

'У меня был действительно тяжелый год, и я не увидел своих дальнейших футбольных перспектив, ведь мне не удалось показать свой лучший футбол в ПСВ — поэтому у них была возможность продлить мой контракт, и они его не продлили', — рассказал Оойер, который сейчас работает помощником главного тренера в ПСВ.

'Они ждали как раз момента перед чемпионатом мира. В среду мы присоединились к сборной [Нидерландов]. В понедельник перед этим они сказали мне, что не продлевают контракт. Я сразу понял, что у меня нет клуба. Я сказал об этом своему агенту — мне тогда было уже 35, и тогда я подумал: что теперь делать?'.

'Лагерь сборной был предварительным отбором на поездку в ЮАР, и я просто хотел быть в заявке [на чемпионат мира]. Я был на мундиалях 1998 и 2006 годов, и это был мой третий чемпионат мира, и я знал, что это будет мой последний мировой форум в жизни. Так что я сосредоточился на национальной команде, пытался сохранить этот фокус и поставить рядом с собой тот факт, что у меня нет контракта, чтобы я мог сосредоточиться на сборной, поскольку я хотел избавиться от посторонних мыслей'.

Те его партнеры по команде, которые хорошо знали Оойера, видели, как он абстрагировался от смерти своих родителей, потеряв их обоих за два года в свои 20 лет. Неудачи в клубной карьере его не коснулись.

'Парни давно знали меня, поэтому они знали, что я могу легко разделять события отдельно, несмотря на то, что в моей личной жизни много всего происходит', — говорит он. 'Они знали ситуацию. Я сказал им, что сосредоточусь на чемпионате мира'.

'Мне нужно было быть сосредоточенным и в форме. Поэтому я подумал, что пойду и пойму уже в сборной: если у меня будет несколько минут, отлично. Если нет, возможно, я завершу карьеру. Поэтому я сосредоточился на Чемпионате мира. В конце концов, я попал в окончательную заявку и сыграл четвертьфинале против Бразилии'.

Оойера включили в стартовый состав всего за 20 минут до начала матча против Бразилии после того, как Йорис Матейсен получил травму на разминке. Дублер продемонстрировал замечательную игру, тогда как Нидерланды выбили Бразилию из турнира после победы со счетом 2:1.

Хотя в то время ему было 35 лет, это вызвало волну интереса к нему. Он уже знал, что его хочет подписать 'Аякс', но затем поступили предложения и из-за рубежа. Он унял восторг, делегировав дела своему агенту. 'Я сказал ему, что хочу просто сосредоточиться на чемпионате мира, ведь он знал, чего я хочу и чего не хочу, и попросил его держать все это подальше от меня, чтобы ничего об этом не слышать', — рассказывает Оойер. 'Во время чемпионата мира я не фокусировался ни на каких клубах'.

Финальный матч Оойера в футболке сборной Нидерландов оказался тем самым четвертьфиналом против Бразилии. 'Оранжевые' вышли в финал, где встретились с Испанией, проиграв после гола Андреса Иньесты в дополнительное время.

Оойер позвонил своему агенту и сказал, что завершает карьеру. Это был идеальный конец: почти 10-ю годами ранее он дебютировал в матче против Бразилии, а теперь свой последний матч он также сыграл против Бразилии. Круг замкнулся, поэтому он отправился в отпуск с партнерами по команде Арьеном Роббеном, Марком ван Боммелем и Джованни ван Бронкхорстом и их семьями. Вместе они немного тренировались.

'Я был в форме, и ребята говорили, что глупо уходить из спорта, поскольку я только что сыграл в четвертьфинале чемпионата мира. Поэтому я позвонил агенту и спросил, какие варианты еще остаются? Я сказал, давай попытаемся вернуться в ПСВ, но там отказали. Еще был Аякс, я немного сомневался, переходить ли из-за принципиального соперничества с Эйндховеном, но я знал наставника амстердамцев Мартина Йола, поэтому я перешел туда. Уходя из футбола, вы уходите — вы не вернете время'.

В 'Аяке' он отыграл сезон в качестве дублера Яна Вертонгена и Тоби Альдервейрельда. Он был старостой в раздевалке, полной молодых талантов, таких как Кристиан Эриксен, Дейли Блинд, Луис Суарес и Сием де Йонг.

'Я был дедушкой в составе', — сказал Оойер. 'Но мне нравилась эта роль'. Всего он провел два сезона в 'Аяксе' и завершил карьеру в 2012 году. Выступления на чемпионате мира дали Оойеру два дополнительных года на поле.

Роналду, которому через два месяца исполнится 38 лет, также подходит к концу своей карьеры, хотя он и не проявил интереса к уходу из футбола. Эксперты высказывают сомнения в том, что европейские топ-клубы заинтересуются Роналду, несмотря на его послужной список, но просто спросите Оойера или Брина: хороший чемпионат мира может быстро все это изменить. Португалец — хоть и один из самых известных футболистов на планете, но нет ничего лучше, чем показать себя на самой большой сцене мира — чемпионате мира.