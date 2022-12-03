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    Дневник ЧМ-2022. Бенефис Дюмфриса, скрипучая победа Аргентины, юбилей Месси

    О главных событиях первого дня плей-офф на чемпионате мира по футболу в Катаре

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  • 00:01
    • Гол Месси помог Аргентине пройти в четвертьфинал чемпионата мира
  • 20:49
    • Дензел Дюмфрис — лучший игрок матча Нидерланды — США
  • 19:50
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    Гол Лео Месси
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    Гол Лео Месси
    В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два первых матча плей-офф: сборная Нидерландов победила команду США (3:1), Аргентина обыграла сборную Австралии. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Несмотря на разницу в классе, сборная Австралии дала настоящий бой сборной Аргентине. Благодаря упорству австралийцев матч получился намного интереснее и волнительнее, чем поединок Нидерландов и США, где интрига быстро испарилась.

    Можно с уверенностью сказать, что «кенгуру» прыгнули выше головы. Не ошибись Мэтт Райан в эпизоде с голом Альвареса, игра могла бы пойти совсем по-другому. Тем не менее даже при счете 0:2 Австралия продолжала бороться за результат и в качестве вознаграждения отметилась голом.

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    • Мяч австралийцев значительно освежил игру. Это привело к тому, что концовка получилась крайне волнительной. Можно сказать, что «Альбиселесте» выиграли на валидоле. Уж очень много моментов они дали сопернику в конце встречи. Будь Австралия более мастеровитой, можно было бы писать «прощай четвертьфинал».

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Чего только стоит сольный проход Азиза Бехича, который прошел четырех игроков Аргентины и пробил уже практически у линии вратарской. Только нога Лисандро Мартинеса спасла «небесно-голубых» от проблем.

    Короче говоря, спорный матч для Аргентины. С такой игрой будет сложно играть против Нидерландов, а тем более пройти в финал и выиграть турнир.

    Неудачник дня

    Неудачником дня по праву можно назвать вратаря сборной Австралии Мэтта Райана, по вине которого команда пропустила второй мяч. Именно этот гол впоследствии и решил исход поединка.

    Случилось несчастье на 57-й минуте встречи. Защитник отпасовал назад на Райана, тот остановил мяч и попал под прессинг, который совершили Де Пауль и Альварес. В итоге первый помешал Райану уйти от проблем, а Альварес, получив мяч, покатил его в пустые ворота.

    Эпизод
    globallookpress.com

    Еще большей боли Райану наверняка добавляет тот факт, что в конце матча Австралия вполне могла дожать Аргентину и совершить сенсацию. По крайней мере гол Гудвина-Фернандеса мог бы вывести австралийцев в экстра-таймы.

    Герой дня

    Явным героем дня стал защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис. Игрок поучаствовал во всех трех эпизодах с голами своей команды. Напомним, «оранжевые» обыграли Штаты со счетом 3:1.

    Еще в первом тайме его активность и точность в передачах позволила голландцам забить дважды. Сначала игрок миланского «Интера» ассистировал Мемфису Депаю, а затем в аналогичной ситуации точно сыграл на Дэйли Блинда.

    Дензел Дюмфрис
    globallookpress.com

    При счете 2:1 Дюмфрис исключил нервную концовку. Дэйли Блинд отдал должок своему партнеру по команде, который остался совсем один на дальней штанге и в касание с навеса отправил мяч в сетку.

    Гол и два результативных паса — вот такой насыщенный день получился у Дюмфриса и его сборной, которая благодаря победе отправилась в четвертьфинал чемпионата мира.

    Сэйв дня

    Тут стоит отдать должное сразу двум голкиперам, причем они участвовали в одном матче. Речь идет о встрече Нидерландов и США.

    Вратарь голландцев Андриес Нопперт здорово выручил на 8-й минуте, когда по вине Блинда Пулишич избежал офсайда и вышел один-на-один. Американец бил в низом, но мяч попал в ногу вратаря, который выставлял ее вполне сознательно. В итоге получился такой вот себе крутой сэйв.

    Сэйв Тернера
    globallookpress.com

    В другом эпизоде голкипер Штатов Мэтт Тернер сделал не менее шикарный сэйв. Сначала он отбил дальний удар Копмайнерса. Он получился сильным и забрать мяч в руки не удалось. На добивании сразу же оказался Депай. Форвард соперников головой в падении бил в противоход, но Райан выставил руку и остановил полет мяча.

    ЧМ в цифрах

    Центральной фигурой стал Лионель Месси. Капитан «Альбиселесте» провел 1000-й матч в своей карьере.

    Лео Месси
    globallookpress.com

    Кроме того, Лионель преодолел барьер плей-офф чемпионатом мира, в которых ранее никак не мог забить. Напомним, он забил первый мяч в ворота Австралии и тем самым исправил сиутацию.

    Месси сравнялся с Роналду по голам на международных турнирах за сборную. У него 9 голов за Аргентину на ЧМ и 13 мячей в Кубке Америки. Всего теперь 22, равно как и у португальца.

    Гаранг Коул
    globallookpress.com

    Таким образом, капитан аргентинцев вышел на второе место голеодоров сборной в матчах чемпионатов мира. Ему удалось обойти Диего Марадону и Гильермо Стабиле, у которых по 8 голов. Рекорд у Габриэля Батистуты — 10 мячей.

    У Австралии тоже рекорд — их нападающий Гаранг Куол стал самым молодым игроком в истории плей-офф мундиалей. На момент выхода на поле ему было 17 лет и 249 дней.

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