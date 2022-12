Игроки, которые сверкнули на больших турнирах

, также известный как Габаски, не выиграл награду, но он прочно вписал свое имя в историю турнира после того, как в серии очень ярких выступлений взял два пенальти в составе сборной Египта и выиграл приз игрока за матча в финале.

«Честно говоря, Габаски — лучший вратарь турнира», — сказал Менди египетскому телеканалу MBC после финала. «Я поговорил с ним и сказал, что он этого заслуживает [выиграть приз лучшего вратаря турнира]. И я был действительно впечатлен его выступлением».

Габаски был едва известным игроком перед КАН-2021. У 33-летнего голкипера всего семь матчей за сборную (в том числе четыре на КАН!), и он никогда не играл в футбол за пределами Египта. Тем не менее, его почти непробиваемая игра в воротах на турнире в Камеруне привлекли к нему всеобщее внимание.

Египетский вратарь — не первый и не последний, кто завоюет популярность и признание за выдающееся выступление на том или ином большом форуме. Мы опубликовали нескольких культовых героев разных турниров ниже — тех, кого помнят за то, чего они добились на уровне сборных, а не в клубах.

Чемпионат мира 1994 года показывает, кто есть кто среди героев на уровне национальных сборных, многие из которых здесь указаны, но, возможно, лучшим из них является Олег Саленко.

Бывший нападающий «Рейнджерс» и «Валенсии» за всю свою карьеру сыграл всего восемь матчей за сборную России, хотя тот факт, что он забил шесть мячей, безусловно, немалое достижение — и все они пришлись на мундиаль-1994 в США, который он завершил с «Золотой бутсой» вместе с легендарным болгарином Христо Стоичковым.

Невероятно, но Саленко забил пять мячей в ворота Камеруна, установив рекорд по количеству голов в одном матче — рекорд, который держится и по сей день — и он даже не сыграл в плей-офф, оставаясь единственным в истории чемпионатов мира, который выиграл «Золотую бутсу» и вылетел со своей командой после группового раунда.

#CountdownToRussia2018 — 73 The highest scoring player in a single game at a World Cup was Russia’s Oleg Salenko when he put five past Cameroon in 1994. 🇷🇺⚽️ pic.twitter.com/ojEtOzeE1o

Пробившись на ЧМ-1994, Саудовская Аравия была одним из трех новых участников чемпионата мира в том году наряду с Грецией и Нигерией, а также с Россией после распада СССР, и она отметила свой дебют незабываемым выступлением.

Команда ярких индивидуальностей Хорхе Солари добралась до плей-офф после победы над Марокко и Бельгией в группе F, причем в матче против последней был забил один из величайших голов чемпионатов мира.

Завораживающий, часто эксцентричный футбол Саудовской Аравии олицетворял ее лидер Саид Аль-Увайран, чей сольный проход в поединке против Бельгии позже был признан 6-м лучшим мячом в рейтинге ФИФА «Гол века». Получив снаряд на своей половине поля, Аль-Увайран проскочил мимо четырех игроков, прошел 69 метров и в стиле Диего Марадоны пальнул точно в сетку.

Роже Милла часто называют одним из пионеров креативного празднования голов, которое теперь регулярно можно увидеть в футболе на всех уровнях, но помнить о легенде Камеруна только за его танец с угловым флагом было бы огромной медвежьей услугой одному из величайших африканских футболистов всех времен.

В настоящее время он является самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив гол в ворота сборной России в возрасте 42 лет, как вы уже догадались, на мундиале-1994 в США. Но четырьмя годами ранее он фактически установил этот рекорд ЧМ-1990 в Италии, забив совершенно нелогичные четыре гола в преклонном возрасте 38 лет, что даже принесло ему место в команде всех звезд турнира.

Серия пенальти часто описывается как лотерея — русская рулетка. Луи ван Гал отмахнулся от этого на мундиале в 2014 году и решил позволить своему прагматизму определить исход четвертьфинального матча Нидерландов с Коста-Рикой. На 120-й минуте он выпустил Тима Крула вместо Яспера Силлессена только ради смертельной серии пенальти.

К счастью для ван Гала, теперь мы все можем похвалить его гений и тактическую предусмотрительность, которые ему понадобились, чтобы сделать столь дерзкий шаг. Крул в конечном итоге отразил два пенальти, тогда как Нидерланды вышли в полуфинал, и он остается единственным вратарем в истории чемпионатов мира, вышедшим на замену исключительно для серии пенальти. И Силлессен не знал, что будет дальше...

«Мы ничего не сказали Ясперу, потому что не хотели, чтобы он знал об этом до игры», — сказал ван Гал после матча.

«Но, как я уже объяснял, у каждого вратаря есть определенные качества. У Тима больший охват рук действий и лучший послужной список в сериях пенальти, чем у Силлессена. Мы обсуждали это с Тимом. Он знал о том, как они исполняли 11-метровые, потому что ему нужно было быть готовым. Это сработало. Если бы не сработало, это была бы моя ошибка».

Пока мы находимся в Бразилии, можем также посмотреть на Эннера Валенсию и на то, как его выступления помогли ему перейти в «Вест Хэм». Когда дело доходит до нападающих, «Молотобойцы» известны своей бессистемностью, но они думали, что заполучили суперзвезду, когда Валенсия решил перейти к лондонцам вскоре после чемпионата мира 2014 года.

В Бразилии форвард забил все три гола Эквадора и впоследствии перешел в клуб, о котором он слышал только из-за фильма «Зеленая улица». Позабыв стряхнуть пыль со старой корпоративной болтовни «Я всегда мечтал играть за клуб "Н" с самого детства», Эннер загорелся желанием перебраться в «Вест Хэм».

Сцена уже была установлена на стадионе «Стад де Франс» в 2016 году. Ожидалось, что главным героем станет Криштиану Роналду. Художник-одиночка, создающий свой шедевр. Через 25 минут после начала игры он получил травму и станцевал будто Симеоне в роли главного чирлидера сборной Португалии у боковой линии. Что касается событий на поле, то там все решит провальный новичок «Суонси».

Нет, не лучший молодой игрок турнира Ренату Саншеш, который к тому моменту еще не перебрался в Южный Уэльс, где некий рекламный щит определил его неудачное пребывание в команде (в одном из матчей полузащитник ошибочно отпасовал на рекламный щит, увидев в нем партнера — прим. LiveSport.Ru), а Эдер.

Суперпоказатель в ноль голов в 15 матчах на «Либерти Стэдиум» не вызвал особого воодушевления, когда Фернанду Сантуш на 79-й минуте выпустил его на поле. Тем не менее, тот в итоге забьет решающий гол в редкий блестящий момент своего мастерства.

Фабио Гроссо, доселе не известный своей результативностью, забил два решающих гола на чемпионате мира 2006 года. Сперва левый защитник забил мяч на 119-й минуте в ворота Германии в полуфинале, где Алессандро Дель Пьеро закрепил этот триумф на 121-й минуте, а затем реализовал победный пенальти в финале против Франции.

В команде, благословленной легендарными футболистами, мало кто ожидал, что Гроссо превзойдет Джанлуиджи Буффона, Андреа Пирло, Фабио Каннаваро, Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти в берлинском поединке.

В данном списке можно было бы указать всю сборную Исландии 2016 года, но мы решили включить Биркира Мара Саэварссона исключительно из-за его акта искупления. Сдержав Криштиану Роналду в решающем ничейном матче с будущим победителем Евро-2016 Португалией, Саэварссон забил автогол в конце следующей ничейной игры 1:1 против Венгрии, поставив под сомнение шансы команды на выход в следующий раунд.

В конечном счете подопечные Ларса Лагербака выиграют свой последний матч в группе, финишировав выше Португалии, а затем вопреки прогнозам выбьют Англию, а затем дважды забьют в ворота Франции в четвертьфинале. Это был дебют Саэварссона на турнире, и, забив автогол во втором туре группового этапа, он мастерски исправился, войдя в историю Исландии.

В эпоху, когда каждый гол подвергается микроанализу, накладываясь на дабстеп в YouTube и бесчисленное количество раз пересматривается в соцсетях, неудивительно, что игроки часто находят инновационные, выразительные способы проявить свои таланты — просто посмотрите на недавний гол, исполненный рабоной Эриком Ламелой в дерби северного Лондона, который принес ему приз Пушкаша.

Но для Антонина Паненки в финале Евро-1976 между Чехословакией и Западной Германией не было никаких блестящих наград в Цюрихе. На его плечах просто лежало давление и вес нации. Имея шанс выиграть чемпионат Европы в серии пенальти, Паненка предпринял самую смелую попытку забить Зеппу Майеру 11-метровый, чем заработал всеобщее признание своего стиля и хладнокровия.

ON THIS DAY 43 years ago, the Panenka was born. The penalty taking technique made its debut on the big stage in the 1976 UEFA European Championship final. It's named after Antonin Panenka who in the penalty shoot out dinked the ball to win the title for Czechoslovakia. #NBSSports pic.twitter.com/Cf9fqs3GWZ