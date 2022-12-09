Тактическая битва Англии и Франции, Португалия без Роналду. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Каждый вечер во время ЧМ-2022 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий предстоящего игрового дня. В субботу на чемпионате мира в Катаре определится вторая пара полуфиналистов.

Перед этим

В пятницу на чемпионате мира был настоящий взрыв эмоций. Все, что случилось ранее, и близко не может конкурировать с первыми четвертьфиналами.

Хорватия прошла Бразилию. Еще раз: Хорватия прошла Бразилию. Да, великий Лука Модрич перебегал всю бразильскую полузащиту, а Доминик Ливакович снова стал главным героем серии пенальти. Хорваты будут бороться за медали на втором чемпионате мира подряд.

Лука Модрич дотащил сборную Хорватии до полуфинала на втором чемпионате мира globallookpress.com

Судьба второй путевки в полуфинал также решалась в серии пенальти, хотя встреча Нидерландов и Аргентины получилась более результативной.

К 73-й минуте «альбиселесте» вели со счетом 2:0 благодаря голу и ассисту Месси, но голландцы сумели перевести игру в овертайм на 11-й добавленной минуте. Правда, им это не помогло, — вратарь Эмилиано Мартинес втащил Аргентину в следующий раунд.

10 декабря

В субботу на чемпионате мира к сборным Хорватии и Аргентины присоединятся еще два участника 1/2 финала.

Главным событием станет, конечно же, встреча сборных Англии и Франции. Этот матч начнется в 22:00 мск.

А в 18:00 мск на поле выйдут команды Марокко и Португалии.

Как и до этого, матчи плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре будут транслировать телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ».

Отслеживать расписание матчей турнира можно на сайте LiveSport.Ru. Календарь доступен здесь. Тут будут обновляться данные онлайн по всем оставшимся поединкам мундиаля.

18:00. Марокко — Португалия

Вместо дотошных испанцев против Португалии и Криштиану Роналду будут играть смелые марокканцы, ставшие одним из открытий турнира в Катаре.

Как же так получилось? А очень просто: сборная Марокко идеально реализовала свой план на матч с Испанией. Да, вплоть до легендарной серии пенальти, по ходу которой Яссин Буну отразил три удара, команда Валида Реграги в течение 120 минут была, в основном, без мяча, но в этом и заключалась гениальная задумка.

Зная любовь испанцев к вялым позиционным атакам, марокканская команда решила просто наблюдать за тем, как соперник будет подолгу перекатывать мяч с одного фланга на другой.

За два часа испанцы сделали больше тысячи передач, но при этом нанесли лишь один удар в створ. Как ни крути, а в том, что знаменитая тики-така дала такой сбой, есть большая заслуга и сборной Марокко. Кто-то скажет, что представителю африканского континента просто повезло, но, если что, на групповом этапе «атласские львы» поставили на место Бельгию и сыграли вничью с Хорватией.

Впереди встреча с Португалией. И здесь, как обычно, все внимание приковано к Роналду. Только теперь Криштиану окончательно утвердился в статусе одного из антигероев турнира. А героем отныне является Фернанду Сантуш. Главный тренер португальцев, сказав себе «будь что будет», взял и оставил КриРо в запасе на матч со Швейцарией.

Итог — убедительная, яркая победа со счетом 6:1. Роналду появился на поле, когда Португалия вела 5:1. После игры, когда вся команда радовалась, легендарный форвард как ни старался, все равно не смог скрыть своего разочарования.

Вместо Роналду на позиции центрального нападающего играл Гонсалу Рамуш. И этот парень оформил хет-трик...Подобное Криштиану не мог себе представить даже в самом кошмарном сне.

Чуть позже началось самое интересное. В португальских СМИ появились сообщения о желании Роналду покинуть расположение национальной команды. Как говорится, кто бы сомневался. На первом месте у пятикратного обладателя Золотого мяча, как обычно, личные интересы, то есть голы и рекорды, и только потом результаты сборной.

Вскоре появились опровержения этой якобы «лживой» информации, но португальские журналисты все равно продолжают настаивать на своем — так и было, Роналду хотел все бросить и уехать.

К слову, пишут, что Сантуша мало волнует истерика капитана, в матче против Марокко с первых минут снова будет играть Рамуш.

Букмекеры считают, что марокканцы, скорее всего, не смогут организовать еще одну сенсацию, в том числе и в связи с тем, что Роналду будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. Без Криштиану нападение Португалии выглядит заметно мощнее.

К такому же выводу пришли и эксперты LiveSport.Ru. С одной стороны, казалось бы, ничего оригинального, но им все равно удалось найти на этот матч ставку с очень жирным коэффициентом. Если что, залетайте сюда, чтобы увидеть несколько оригинальных прогнозов.

18:00. Марокко — Португалия Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Эль-Тумама», Доха

22:00. Англия — Франция

И, безусловно, главная афиша 1/4 финала — Франция против Англии. Килиан Мбаппе против Гарри Кейна, Джуд Беллингем против полузащиты Les Bleus и так далее...Перечислять здесь можно долго.

Но, несмотря на пугающую концентрацию звезд в составе двух сборных, центральной, по всей видимости, станет тактическая битва тренеров — Дидье Дешама и Гарета Саутгейта.

Основным пунктом в плане сборной Англии будет нейтрализация Мбаппе. У французов и без него достаточно опасных игроков, но скорость Килиана, как ни крути, является главным оружием действующих чемпионов мира.

На этом чемпионате мира Мбаппе забил уже пять мячей и сделал две результативные передачи.

«Англия справится с Францией, если сдержит Мбаппе. Это лучшая сборная в моей жизни», — такого же мнения придерживается и экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

Плохо это или хорошо, но Франция зависима от игры и настроения Мбаппе. Точно так же, как успехи Аргентины напрямую зависят вдохновения от Лионеля Месси.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

А у сборной Англии такой проблемы нет. В ее случае угроза исходит как минимум от четырех-пяти человек. В Катаре за англичан уже забивали Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Гарри Кейн, Фил Фоден, Джуд Беллингем и даже Джордан Хендерсон.

Как и Франция, Англия тоже мощно прошла групповой этап, после чего легко обыграла Сенегал в 1/8 финала. Кто-то скажет, что у нее были не самые сложные соперники. Но, скорее всего, дело не в этом. Похоже, Саутгейту наконец-то удалось сколотить из звезд АПЛ классную команду.

К слову, год назад Англия красиво разобралась в плей-офф Евро со сборной Германии, а потом доминировала и в матчах с Данией и Италией. В общем, англичане попытаются поймать французов в тактическую ловушку.

Букмекеры, как и ожидалось, не видят здесь фаворита, но все равно отдают небольшое предпочтение Франции. Наверное, думают, что Мбаппе все-таки сможет хотя бы разок удрать от английских защитников.

А вот у экспертов LiveSport.Ru в этом плане все четко — в полуфинал выйдет Англия, а не Мбаппе. Если что, это не единственный наш прогноз на один из главных матчей ЧМ-2022. Еще больше интересных вариантов можно увидеть здесь.

22:00. Англия — Франция Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур

Отметим, что все прогнозы на предстоящие матчи чемпионата мира в Катаре можно найти по ссылке.

Чем ближе финал, тем больше становится понятна общая картина. Ранее эксперты LiveSport выбрали основных фаворитов в борьбе за золото. Здесь сделан общий вывод о том, кто же все-таки имеет больше всего шансов.