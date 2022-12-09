Тактическая битва Англии и Франции, Португалия без Роналду. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Перед этим
В пятницу на чемпионате мира был настоящий взрыв эмоций. Все, что случилось ранее, и близко не может конкурировать с первыми четвертьфиналами.
Хорватия прошла Бразилию. Еще раз: Хорватия прошла Бразилию. Да, великий Лука Модрич перебегал всю бразильскую полузащиту, а Доминик Ливакович снова стал главным героем серии пенальти. Хорваты будут бороться за медали на втором чемпионате мира подряд.
Судьба второй путевки в полуфинал также решалась в серии пенальти, хотя встреча Нидерландов и Аргентины получилась более результативной.
К 73-й минуте «альбиселесте» вели со счетом 2:0 благодаря голу и ассисту Месси, но голландцы сумели перевести игру в овертайм на 11-й добавленной минуте. Правда, им это не помогло, — вратарь Эмилиано Мартинес втащил Аргентину в следующий раунд.
10 декабря
В субботу на чемпионате мира к сборным Хорватии и Аргентины присоединятся еще два участника 1/2 финала.
Главным событием станет, конечно же, встреча сборных Англии и Франции. Этот матч начнется в 22:00 мск.
А в 18:00 мск на поле выйдут команды Марокко и Португалии.
Как и до этого, матчи плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре будут транслировать телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ».
Отслеживать расписание матчей турнира можно на сайте LiveSport.Ru. Календарь доступен здесь. Тут будут обновляться данные онлайн по всем оставшимся поединкам мундиаля.
18:00. Марокко — Португалия
Вместо дотошных испанцев против Португалии и Криштиану Роналду будут играть смелые марокканцы, ставшие одним из открытий турнира в Катаре.
Как же так получилось? А очень просто: сборная Марокко идеально реализовала свой план на матч с Испанией. Да, вплоть до легендарной серии пенальти, по ходу которой Яссин Буну отразил три удара, команда Валида Реграги в течение 120 минут была, в основном, без мяча, но в этом и заключалась гениальная задумка.
Зная любовь испанцев к вялым позиционным атакам, марокканская команда решила просто наблюдать за тем, как соперник будет подолгу перекатывать мяч с одного фланга на другой.
За два часа испанцы сделали больше тысячи передач, но при этом нанесли лишь один удар в створ. Как ни крути, а в том, что знаменитая тики-така дала такой сбой, есть большая заслуга и сборной Марокко. Кто-то скажет, что представителю африканского континента просто повезло, но, если что, на групповом этапе «атласские львы» поставили на место Бельгию и сыграли вничью с Хорватией.
Впереди встреча с Португалией. И здесь, как обычно, все внимание приковано к Роналду. Только теперь Криштиану окончательно утвердился в статусе одного из антигероев турнира. А героем отныне является Фернанду Сантуш. Главный тренер португальцев, сказав себе «будь что будет», взял и оставил КриРо в запасе на матч со Швейцарией.
Итог — убедительная, яркая победа со счетом 6:1. Роналду появился на поле, когда Португалия вела 5:1. После игры, когда вся команда радовалась, легендарный форвард как ни старался, все равно не смог скрыть своего разочарования.
Вместо Роналду на позиции центрального нападающего играл Гонсалу Рамуш. И этот парень оформил хет-трик...Подобное Криштиану не мог себе представить даже в самом кошмарном сне.
Чуть позже началось самое интересное. В португальских СМИ появились сообщения о желании Роналду покинуть расположение национальной команды. Как говорится, кто бы сомневался. На первом месте у пятикратного обладателя Золотого мяча, как обычно, личные интересы, то есть голы и рекорды, и только потом результаты сборной.
Вскоре появились опровержения этой якобы «лживой» информации, но португальские журналисты все равно продолжают настаивать на своем — так и было, Роналду хотел все бросить и уехать.
К слову, пишут, что Сантуша мало волнует истерика капитана, в матче против Марокко с первых минут снова будет играть Рамуш.
Букмекеры считают, что марокканцы, скорее всего, не смогут организовать еще одну сенсацию, в том числе и в связи с тем, что Роналду будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. Без Криштиану нападение Португалии выглядит заметно мощнее.
К такому же выводу пришли и эксперты LiveSport.Ru. С одной стороны, казалось бы, ничего оригинального, но им все равно удалось найти на этот матч ставку с очень жирным коэффициентом. Если что, залетайте сюда, чтобы увидеть несколько оригинальных прогнозов.
18:00. Марокко — Португалия
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Станислав Минин
- Место встречи: «Эль-Тумама», Доха
22:00. Англия — Франция
И, безусловно, главная афиша 1/4 финала — Франция против Англии. Килиан Мбаппе против Гарри Кейна, Джуд Беллингем против полузащиты Les Bleus и так далее...Перечислять здесь можно долго.
Но, несмотря на пугающую концентрацию звезд в составе двух сборных, центральной, по всей видимости, станет тактическая битва тренеров — Дидье Дешама и Гарета Саутгейта.
Основным пунктом в плане сборной Англии будет нейтрализация Мбаппе. У французов и без него достаточно опасных игроков, но скорость Килиана, как ни крути, является главным оружием действующих чемпионов мира.
На этом чемпионате мира Мбаппе забил уже пять мячей и сделал две результативные передачи.
«Англия справится с Францией, если сдержит Мбаппе. Это лучшая сборная в моей жизни», — такого же мнения придерживается и экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
Плохо это или хорошо, но Франция зависима от игры и настроения Мбаппе. Точно так же, как успехи Аргентины напрямую зависят вдохновения от Лионеля Месси.
А у сборной Англии такой проблемы нет. В ее случае угроза исходит как минимум от четырех-пяти человек. В Катаре за англичан уже забивали Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Гарри Кейн, Фил Фоден, Джуд Беллингем и даже Джордан Хендерсон.
Как и Франция, Англия тоже мощно прошла групповой этап, после чего легко обыграла Сенегал в 1/8 финала. Кто-то скажет, что у нее были не самые сложные соперники. Но, скорее всего, дело не в этом. Похоже, Саутгейту наконец-то удалось сколотить из звезд АПЛ классную команду.
К слову, год назад Англия красиво разобралась в плей-офф Евро со сборной Германии, а потом доминировала и в матчах с Данией и Италией. В общем, англичане попытаются поймать французов в тактическую ловушку.
Букмекеры, как и ожидалось, не видят здесь фаворита, но все равно отдают небольшое предпочтение Франции. Наверное, думают, что Мбаппе все-таки сможет хотя бы разок удрать от английских защитников.
А вот у экспертов LiveSport.Ru в этом плане все четко — в полуфинал выйдет Англия, а не Мбаппе. Если что, это не единственный наш прогноз на один из главных матчей ЧМ-2022. Еще больше интересных вариантов можно увидеть здесь.
22:00. Англия — Франция
- Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Футбол 1, LiveCup
- Комментатор: Роман Трушечкин
- Место встречи: «Эль-Байт», Эль-Хаур
Отметим, что все прогнозы на предстоящие матчи чемпионата мира в Катаре можно найти по ссылке.
Чем ближе финал, тем больше становится понятна общая картина. Ранее эксперты LiveSport выбрали основных фаворитов в борьбе за золото. Здесь сделан общий вывод о том, кто же все-таки имеет больше всего шансов.