Сборная Франции встретится с командой Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 22:00 мск. Англия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Как и на Евро-2020, в Катаре сборная Англии тоже легко прошла групповой этап. Но небольшое отличие, по сравнению с предыдущим крупным турниром, все-таки есть.

На этот раз англичане порадовали зрелищным футболом. Исключением стал разве что матч против США, завершившийся вничью 0:0.

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В то же время команда Гарета Саутгейта забила шесть мячей Ирану и спокойно разобралась с Уэльсом (3:0).

Плей-офф Англия начала с уверенной победы над Сенегалом — 3:0. Интрига исчезла еще до перерыва — в первом тайме африканская сборная пропустила два мяча.

Лучшим игроком сборной Англии на этом турнире пока что можно назвать Джуда Беллингема. У англичан давно не было столь классного игрока в центре поля.

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Но при этом надо признать, что остальные звезды АПЛ тоже качественно выполняют свою работу. Например, Маркус Рэшфорд и Букайр Сака забили уже по три мяча, а у Гарри Кейна, помимо гола, есть еще три результативные передачи.

Франция

Успешное выступление сборной Франции на чемпионате мира было под большим воросом из-за невероятного количества кадровых проблем.

Но, как оказалось, сомнения были совершенно напрасными. Дидье Дешам нашел достойную замену всем травмированным, в том числе и Кариму Бензема, на позиции которого шикарно играет Оливье Жиру. С недавних пор 36-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Как и Англия, Les Bleus спокойно вышли из группы. Да в заключительном туре группового этапа французы уступили Тунису, но к тому моменту они уже обеспечили себе участие в плей-офф благодаря эффектным победам над Австралией и Данией.

В 1/8 финала Франция разбила Польшу — 3:1. Поляки свой единственный гол забили перед финальным свистком, когда все было решено.

Настоящим вожаком Франции в Катаре стал Килиан Мбаппе, в активе которого уже пять забитых мячей и два ассиста. Но по-настоящему удивляет Жиру, забивший три гола. Форвард «Милана» позволил французам забыть о травме Бензема.

Прогноз и ставка

На Англию в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу Франции — за 2.52.

И Англия, и Франция умеют играть в очень неприятный, вязкий футбол, но в большей степени это все-таки касается команды Саутгейта. Кто-то, а она в этом точно мастер. Тот случай, когда смотришь и не понимаешь, как сборная, в которой столько звезд, играет столь рационально и осторожно.

И нет ни малейших сомнений в том, что в предстоящем матче мы увидим именно такую Англию.

Главная задача англичан — загнать в ловушку Мбаппе. А это получится только в том случае, если у Килиана не будет пространства. Без него он может просто раствориться в игре.

Ставка — проход сборной Англии за 2.07. Звезды АПЛ «закроют» Мбаппе и где-то после перерыва вскроют французскую оборону. К слову, можно предположить, что Англия будет ломиться к чужим воротам через фланг Тэо Эрнандеса. Этот парень классно подключается к атакам, но, как правило, очень слабо защищается.

Также можно рассмотреть ставку на гол Англии во втором тайме за 1.97.

Ну и в противостоянии Мбаппе vs Кейн победителем, скорее всего, станет форвард сборной Англии. На гол Кейна можно поставить за 2.90. По такой игре у него будет больше шансов забить, что у лидера французов.