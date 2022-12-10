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    Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022

    Англия — Франция. Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, ЧМ-2022, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Франция
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    Килиан Мбаппе и Гарри Кейн
    Сборная Франции встретится с командой Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 22:00 мск. Англия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала 10 Декабря 2022 года
    Англия
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    Англия

    Как и на Евро-2020, в Катаре сборная Англии тоже легко прошла групповой этап. Но небольшое отличие, по сравнению с предыдущим крупным турниром, все-таки есть.

    На этот раз англичане порадовали зрелищным футболом. Исключением стал разве что матч против США, завершившийся вничью 0:0.

    Коэффициенты матча Англия — Франция

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    В то же время команда Гарета Саутгейта забила шесть мячей Ирану и спокойно разобралась с Уэльсом (3:0).

    Плей-офф Англия начала с уверенной победы над Сенегалом — 3:0. Интрига исчезла еще до перерыва — в первом тайме африканская сборная пропустила два мяча.

    Лучшим игроком сборной Англии на этом турнире пока что можно назвать Джуда Беллингема. У англичан давно не было столь классного игрока в центре поля.

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    Но при этом надо признать, что остальные звезды АПЛ тоже качественно выполняют свою работу. Например, Маркус Рэшфорд и Букайр Сака забили уже по три мяча, а у Гарри Кейна, помимо гола, есть еще три результативные передачи.

    Франция

    Успешное выступление сборной Франции на чемпионате мира было под большим воросом из-за невероятного количества кадровых проблем.

    Но, как оказалось, сомнения были совершенно напрасными. Дидье Дешам нашел достойную замену всем травмированным, в том числе и Кариму Бензема, на позиции которого шикарно играет Оливье Жиру. С недавних пор 36-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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    • Как и Англия, Les Bleus спокойно вышли из группы. Да в заключительном туре группового этапа французы уступили Тунису, но к тому моменту они уже обеспечили себе участие в плей-офф благодаря эффектным победам над Австралией и Данией.

    В 1/8 финала Франция разбила Польшу — 3:1. Поляки свой единственный гол забили перед финальным свистком, когда все было решено.

    Настоящим вожаком Франции в Катаре стал Килиан Мбаппе, в активе которого уже пять забитых мячей и два ассиста. Но по-настоящему удивляет Жиру, забивший три гола. Форвард «Милана» позволил французам забыть о травме Бензема.

    Прогноз и ставка

    На Англию в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу Франции — за 2.52.

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    И Англия, и Франция умеют играть в очень неприятный, вязкий футбол, но в большей степени это все-таки касается команды Саутгейта. Кто-то, а она в этом точно мастер. Тот случай, когда смотришь и не понимаешь, как сборная, в которой столько звезд, играет столь рационально и осторожно.

    И нет ни малейших сомнений в том, что в предстоящем матче мы увидим именно такую Англию.

    Главная задача англичан — загнать в ловушку Мбаппе. А это получится только в том случае, если у Килиана не будет пространства. Без него он может просто раствориться в игре.

    Ставка — проход сборной Англии за 2.07. Звезды АПЛ «закроют» Мбаппе и где-то после перерыва вскроют французскую оборону. К слову, можно предположить, что Англия будет ломиться к чужим воротам через фланг Тэо Эрнандеса. Этот парень классно подключается к атакам, но, как правило, очень слабо защищается.

    Также можно рассмотреть ставку на гол Англии во втором тайме за 1.97.

    Ну и в противостоянии Мбаппе vs Кейн победителем, скорее всего, станет форвард сборной Англии. На гол Кейна можно поставить за 2.90. По такой игре у него будет больше шансов забить, что у лидера французов.

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    Англия — Франция: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
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