Record утверждает, что Роналду действительно хотел покинуть сборную

Португальское издание Record настаивает, что нападающий сборной Португалиихотел покинуть команду по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Федерация футбола Португалии опровергла новость о том, что Криштиану Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ-2022, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в игре со сборной Швейцарии.

Record подтверждает информацию, опубликованную сегодня и полученную более чем из одного источника. Разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду вечером накануне матча со Швейцарией был очень бурным, и капитан сборной допустил в нем возможность ухода.

Разговор продолжился, но игрок сам отступил, поняв, что сейчас не лучшее время для такого большого раскола», — говорится в заявлении.

Форвард впервые за долгое время не вышел в стартовом составе команды на крупном турнире, оставшись в запасе на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1). После этого появилась информация, что Роналду грозился уйти из сборной. Затем Криштиану прокомментировал эти слухи.