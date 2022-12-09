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    Record утверждает, что Роналду действительно хотел покинуть сборную

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    Португальское издание Record настаивает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хотел покинуть команду по ходу чемпионата мира 2022 года в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Федерация футбола Португалии опровергла новость о том, что Криштиану Роналду угрожал покинуть сборную во время ЧМ-2022, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в игре со сборной Швейцарии.

    Record подтверждает информацию, опубликованную сегодня и полученную более чем из одного источника. Разговор между Фернанду Сантушем и Криштиану Роналду вечером накануне матча со Швейцарией был очень бурным, и капитан сборной допустил в нем возможность ухода.

    Разговор продолжился, но игрок сам отступил, поняв, что сейчас не лучшее время для такого большого раскола», — говорится в заявлении.

    Форвард впервые за долгое время не вышел в стартовом составе команды на крупном турнире, оставшись в запасе на матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1). После этого появилась информация, что Роналду грозился уйти из сборной. Затем Криштиану прокомментировал эти слухи.

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