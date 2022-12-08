Роналду прокомментировал информацию об угрозах уехать с ЧМ-2022

Форвард сборной Португалиипрокомментировал информацию о том, что намерен покинуть расположение команды после скандала с неиспользованной заменой.

«Наша команда слишком сплочена, чтобы ее могли сломить извне. Наша нация слишком смелая, чтобы дать запугать себя любому противнику. Команда, которая, в прямом смысле этого слова, будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед Португалия!» — написал Роналду на своей странице в Twitter.

Ранее сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала чемпионата мира. Роналду остался в запасе по решению тренера.

10 декабря «красно-зеленые» встретятся с Марокко в рамках четвертьфинала ЧМ в Катаре.