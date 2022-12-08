Криштиану Роналду грозится уйти из сборной Португалии

Капитан сборной Португалиипригрозил главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу уходом из сборной, утверждает Record.

По информации источника, 37-летний португалец остался крайне недовольным после решения Сантуша заменить его по ходу матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей (1:2). Уходя с поля Криштиану крикнул тренеру: «Ты чертовски спешишь менять меня!»

Примечательно, что во встрече 1/8 финала мундиаля со сборной Швейцарии (6:1) Роналду не попал в стартовый состав команды Португалии, появившись на поле лишь на 73-й минуте — уже при счете 5:1.

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Напомним, что в четвертьфинале катарского мундиаля португальская сборная сыграет с Марокко. Встреча состоится 10 декабря.