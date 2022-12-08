ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег СаленкоИгроки, которые сверкнули на больших турнирах
  • 12:55
    • «Хапоэль» планирует выкупить контракт Сулейманова
  • 12:40
    • Криштиану Роналду грозится уйти из сборной Португалии
  • 12:11
    • Онопко высказался о возможном вызове Кокорина и Дзюбы в сборную России
  • 11:59
    • Защитник «Спартака» может перейти в «Марсель»
  • 11:33
    • РФС и Минспорт обсуждают ужесточение лимита на легионеров
    Все новости спорта

    Криштиану Роналду грозится уйти из сборной Португалии

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия
    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пригрозил главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу уходом из сборной, утверждает Record.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    По информации источника, 37-летний португалец остался крайне недовольным после решения Сантуша заменить его по ходу матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Южной Кореей (1:2). Уходя с поля Криштиану крикнул тренеру: «Ты чертовски спешишь менять меня!»

    Примечательно, что во встрече 1/8 финала мундиаля со сборной Швейцарии (6:1) Роналду не попал в стартовый состав команды Португалии, появившись на поле лишь на 73-й минуте — уже при счете 5:1.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Напомним, что в четвертьфинале катарского мундиаля португальская сборная сыграет с Марокко. Встреча состоится 10 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
  • Хорватия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • У хозяев хватит сил справиться с «Денвером»?
  • «Портленд» — «Денвер». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс 8 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Майами — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Тампа — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кенин — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Паркс — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры