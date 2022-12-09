СМИ: Роналду останется в запасе Португалии на матч с Марокко

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По информации A Bola, Роналду начнет в запасе второй матч подряд. Как и в игре против Швейцарии, с первых минут на поле выйдет Гонсалу Рамуш.
Как известно, нападающий «Бенфики» стал автором хет-трика в матче со швейцарцами (6:1).
Напомним, сообщалось, что Роналду хотел покинуть расположение национальной команды, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в матче против Швейцарии.
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