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    • СМИ: Роналду останется в запасе Португалии на матч с Марокко
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    СМИ: Роналду останется в запасе Португалии на матч с Марокко

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    Криштиану Роналду не попадет в стартовый состав сборной Португалии на матч с Марокко в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации A Bola, Роналду начнет в запасе второй матч подряд. Как и в игре против Швейцарии, с первых минут на поле выйдет Гонсалу Рамуш.

    Как известно, нападающий «Бенфики» стал автором хет-трика в матче со швейцарцами (6:1).

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  • 07/12/2022

    • Напомним, сообщалось, что Роналду хотел покинуть расположение национальной команды, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в матче против Швейцарии.

    Матч Марокко — Португалия пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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