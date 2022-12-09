СМИ: Роналду останется в запасе Португалии на матч с Марокко

не попадет в стартовый состав сборнойна матч св 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

По информации A Bola, Роналду начнет в запасе второй матч подряд. Как и в игре против Швейцарии, с первых минут на поле выйдет Гонсалу Рамуш.

Как известно, нападающий «Бенфики» стал автором хет-трика в матче со швейцарцами (6:1).

Напомним, сообщалось, что Роналду хотел покинуть расположение национальной команды, когда узнал, что его не будет в стартовом составе в матче против Швейцарии.

Матч Марокко — Португалия пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.