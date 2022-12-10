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    Марокканцы дадут бой португальцам, но поедут домой

    Марокко — Португалия. Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат мира-2022, 10 декабря 2022 года

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    Гонсалу Рамуш
    10 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022 сборная Марокко сыграет с командой Португалии. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Марокко — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала 10 Декабря 2022 года
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    Марокко

    Сборная Марокко — главное открытие этого чемпионата мира. На групповой стадии она стал первой в своем квартете, набрав семь баллов в трех проведенных матчах

    Стартовали «атласские львы» с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, а в третьем туре одолели Канаду 2:1.

    Коэффициенты матча Марокко — Португалия

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    На первой же стадии плей-офф африканский коллектив сотворил сенсацию, выбив из турнира сборную Испании. Основное и дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии пенальти «зелено-красные» оказались сильнее — 3:0.

    Отметим, что вот уже как 11 встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью за это время и добившись семи викторий. Причем в восьми играх данного отрезка они не пропускали.

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    Для Марокко это шестое появление в финальной части чемпионатов мира. И раз в 1986 году они вышли в 1/8 финала, где сразу же проиграли. Так что они уже установили новое для себе достижение.

    Португалия

    Сборная Португалии заняла первое место в группе, набрав в трех матчах шесть очков. Португальцы досрочно обеспечили себе участие в плей-офф благодаря победам над Ганой и Уругваем на старте турнира.

    В заключительном туре команда Фернанду Сантуша уступила сборной Южной Кореи (1:2), пропустив второй мяч за несколько минут до финального свистка.

    На первой же стадии игр на вылет португальцы просто поиздевались над сборной Швейцарии, разгромив ее со счетом 6:1 при хет-трике Гонсалу Рамуша, который призван заменить Криштиану Роналду в национальной команде.

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    • У пиренейцев две потери перед этой встречей. Точно не сыграют защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перейра из «ПСЖ».

    Отметим, что за семь участей на мировых форумах Португалия только дважды выходила в полуфинал и оба раза там проиграла. Последний раз она играла в 1/2 финала в 2006 году.

    Между собой на ЧМ эти команды провели две игры, в которых обменялись победами. В 1986 году выиграли 3:1 марокканцы, а в 2018 сильнее оказались португальцы — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Португалии — 1.73, победа Марокко — 5.50, ничья — 3.86.

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    Проход: Португалии — 1.35; Марокко — 3.45.

    Без сомнений — португальцы безоговорочные фавориты данной пары. Однако легко европейцам точно не будет. Марокканцы показали, как они могут защищаться, так что наверняка не позволят забить себе много. В общем, прогнозируем низовой исход.

    Так еще можно рискнуть поставить на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа Португалии. А еще есть дерзкая ставка за 5.50.

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    Марокко — Португалия: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. Марокканцы дадут бой португальцам, но поедут домой
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