Марокко
Сборная Марокко — главное открытие этого чемпионата мира. На групповой стадии она стал первой в своем квартете, набрав семь баллов в трех проведенных матчах
Стартовали «атласские львы» с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, а в третьем туре одолели Канаду 2:1.
Коэффициенты матча Марокко — Португалия
На первой же стадии плей-офф африканский коллектив сотворил сенсацию, выбив из турнира сборную Испании. Основное и дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии пенальти «зелено-красные» оказались сильнее — 3:0.
Отметим, что вот уже как 11 встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью за это время и добившись семи викторий. Причем в восьми играх данного отрезка они не пропускали.
Для Марокко это шестое появление в финальной части чемпионатов мира. И раз в 1986 году они вышли в 1/8 финала, где сразу же проиграли. Так что они уже установили новое для себе достижение.
Португалия
Сборная Португалии заняла первое место в группе, набрав в трех матчах шесть очков. Португальцы досрочно обеспечили себе участие в плей-офф благодаря победам над Ганой и Уругваем на старте турнира.
В заключительном туре команда Фернанду Сантуша уступила сборной Южной Кореи (1:2), пропустив второй мяч за несколько минут до финального свистка.
На первой же стадии игр на вылет португальцы просто поиздевались над сборной Швейцарии, разгромив ее со счетом 6:1 при хет-трике Гонсалу Рамуша, который призван заменить Криштиану Роналду в национальной команде.
У пиренейцев две потери перед этой встречей. Точно не сыграют защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перейра из «ПСЖ».
Отметим, что за семь участей на мировых форумах Португалия только дважды выходила в полуфинал и оба раза там проиграла. Последний раз она играла в 1/2 финала в 2006 году.
Между собой на ЧМ эти команды провели две игры, в которых обменялись победами. В 1986 году выиграли 3:1 марокканцы, а в 2018 сильнее оказались португальцы — 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Португалии — 1.73, победа Марокко — 5.50, ничья — 3.86.
Проход: Португалии — 1.35; Марокко — 3.45.
Без сомнений — португальцы безоговорочные фавориты данной пары. Однако легко европейцам точно не будет. Марокканцы показали, как они могут защищаться, так что наверняка не позволят забить себе много. В общем, прогнозируем низовой исход.
Так еще можно рискнуть поставить на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа Португалии. А еще есть дерзкая ставка за 5.50.