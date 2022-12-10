10 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2022 сборная Марокко сыграет с командой Португалии. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. Марокко — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Сборная Марокко — главное открытие этого чемпионата мира. На групповой стадии она стал первой в своем квартете, набрав семь баллов в трех проведенных матчах

Стартовали «атласские львы» с мирового результата 0:0 против национальной команды Хорватии, после чего весьма неожиданно обыграли со счетом 2:0 Бельгию, а в третьем туре одолели Канаду 2:1.

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На первой же стадии плей-офф африканский коллектив сотворил сенсацию, выбив из турнира сборную Испании. Основное и дополнительное время забитых мячей не принесло, а в серии пенальти «зелено-красные» оказались сильнее — 3:0.

Отметим, что вот уже как 11 встреч подряд марокканцы не знают горечи поражений, четырежды сыграв вничью за это время и добившись семи викторий. Причем в восьми играх данного отрезка они не пропускали.

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Для Марокко это шестое появление в финальной части чемпионатов мира. И раз в 1986 году они вышли в 1/8 финала, где сразу же проиграли. Так что они уже установили новое для себе достижение.

Португалия

Сборная Португалии заняла первое место в группе, набрав в трех матчах шесть очков. Португальцы досрочно обеспечили себе участие в плей-офф благодаря победам над Ганой и Уругваем на старте турнира.

В заключительном туре команда Фернанду Сантуша уступила сборной Южной Кореи (1:2), пропустив второй мяч за несколько минут до финального свистка.

На первой же стадии игр на вылет португальцы просто поиздевались над сборной Швейцарии, разгромив ее со счетом 6:1 при хет-трике Гонсалу Рамуша, который призван заменить Криштиану Роналду в национальной команде.

У пиренейцев две потери перед этой встречей. Точно не сыграют защитник Нуну Мендеш и полузащитник Данилу Перейра из «ПСЖ».

Отметим, что за семь участей на мировых форумах Португалия только дважды выходила в полуфинал и оба раза там проиграла. Последний раз она играла в 1/2 финала в 2006 году.

Между собой на ЧМ эти команды провели две игры, в которых обменялись победами. В 1986 году выиграли 3:1 марокканцы, а в 2018 сильнее оказались португальцы — 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Португалии — 1.73, победа Марокко — 5.50, ничья — 3.86.

Проход: Португалии — 1.35; Марокко — 3.45.

Без сомнений — португальцы безоговорочные фавориты данной пары. Однако легко европейцам точно не будет. Марокканцы показали, как они могут защищаться, так что наверняка не позволят забить себе много. В общем, прогнозируем низовой исход.

Так еще можно рискнуть поставить на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа Португалии. А еще есть дерзкая ставка за 5.50.