ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч мундиаля в КатареОтличный шанс для Бразилии, встреча Месси с «Летучим голландцем». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня ЧМ-2022 — последний шанс Лионеля Месси сравняться с легендарным Диего Марадоной Судьбоносные четвертьфиналы. Настоящий чемпионат мира только начинается Олег СаленкоИгроки, которые сверкнули на больших турнирах
  • 23:15
    • Моура может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 22:05
    • «Спартак» уступил «Динамо» в серии буллитов
  • 21:54
    • Дубль Гусева помог СКА победить минское «Динамо»
  • 21:30
    • «Нефтехимик» дома победил «Металлург»
  • 15:44
    • Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании
    Все новости спорта

    Продолжение марокканской сказки?!

    Марокко — Португалия. Дерзкая ставка за 5.50 на матч чемпионата мира 10 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Марокко Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Марокко — Португалия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гонсалу Рамуш
    Марокко сыграет на своем поле с Португалией в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. Марокко — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала 10 Декабря 2022 года
    Марокко
  • Рабат
    •  Марокко 18:00 Португалия Португалия
  • Лиссабон
    •

    Марокко

    Эта команда уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Выход в четвертьфинал для марокканцев стал подвигом.

    Сборная Марокко в серии послематчевых пенальти прошла испанцев. Героем ее стал голкипер Боно.

    Коэффициенты матча Марокко — Португалия

    1X2Новым игрокам
  • 5.703.701.73Фрибет$40
    •

    Да и не впервой для марокканцев творить сенсации. На групповом этапе команде удалось переиграть сильных бельгийцев (0:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Марокко дважды играла с португальцами. Причем соперники по разу обменялись викториями.

    Правда, победа марокканцев (1:3) пришлась еще на 1986 год. Впрочем, история ведь имеет свойство повторяться!

    Португалия

    Португальцы традиционно сильны, но с одной разницей. Роль Роналду в игре команды постепенно стремится к нулю.

    В предыдущем раунде Португалия не оставила шансов швейцарцам. «Европейские бразильцы» были безжалостны (6:1).

  • Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду. Прошлое и будущее сборной Португалии
  • Наградой Фернанду Сантушу за посадку Роналду в запас стал лучший результат сборной Португалии на ЧМ в Катаре.
  • 07/12/2022

    • В той встрече хет-трик оформил Гонсалу Рамуш. Именно на него тренерский штаб команды делает основную ставку в атаке.

    Помимо Рамуша стоит отметить также опытнейшего Пепе и Бруну Фернандеша. В отдельных матчах неплохо выглядит и Рафаэль Леау.

    В этом поединке Португалия явно сыграет в привычном стиле. Так что вполне разумно будет ждать от команды мощных атак.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.73.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Марокко дают — 5.50, ничья оценена — в 3.86.

    Несмотря на силу сборной Португалии, марокканцы способны дать бой сопернику, да и опыт успешных матчей с фаворитами у африканцев немалый.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Монне
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Мец — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Падерборн — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таусон — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вавринка — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрайбург — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Паркс — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Гренобль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Марокко — Португалия: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжение марокканской сказки?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры