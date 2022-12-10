Марокко сыграет на своем поле с Португалией в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. Марокко — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

Эта команда уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Выход в четвертьфинал для марокканцев стал подвигом.

Сборная Марокко в серии послематчевых пенальти прошла испанцев. Героем ее стал голкипер Боно.

Коэффициенты матча Марокко — Португалия 1X2Новым игрокам 5.703.701.73Фрибет$40

Да и не впервой для марокканцев творить сенсации. На групповом этапе команде удалось переиграть сильных бельгийцев (0:2).

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Сборная Марокко дважды играла с португальцами. Причем соперники по разу обменялись викториями.

Правда, победа марокканцев (1:3) пришлась еще на 1986 год. Впрочем, история ведь имеет свойство повторяться!

Португалия

Португальцы традиционно сильны, но с одной разницей. Роль Роналду в игре команды постепенно стремится к нулю.

В предыдущем раунде Португалия не оставила шансов швейцарцам. «Европейские бразильцы» были безжалостны (6:1).

В той встрече хет-трик оформил Гонсалу Рамуш. Именно на него тренерский штаб команды делает основную ставку в атаке.

Помимо Рамуша стоит отметить также опытнейшего Пепе и Бруну Фернандеша. В отдельных матчах неплохо выглядит и Рафаэль Леау.

В этом поединке Португалия явно сыграет в привычном стиле. Так что вполне разумно будет ждать от команды мощных атак.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.73.

На викторию Марокко дают — 5.50, ничья оценена — в 3.86.

Несмотря на силу сборной Португалии, марокканцы способны дать бой сопернику, да и опыт успешных матчей с фаворитами у африканцев немалый .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.