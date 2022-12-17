17 декабря в Дохе на «Халифа Интернешнел Стедиум» сборная Хорватии сыграет против национальной команды Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022. Поединок начнется в 18:00 по мск. Хорватия — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии уже в третий раз будет бороться за медали чемпионата мира. Ранее она завоевала бронзу и серебро. Причем вице-чемпионами хорваты стали на прошлом мундиале, проиграв в финале 2:4 Франции.

Вообще 2022 год «шашечные» могут занести себе в актив. Еще летом они выиграли группу Лиги наций самого высшего дивизиона, опередив Данию и Францию, и вышли в финальную часть турнира.

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Напомним, что стартовали на полях Катара балканцы с матча как раз против Марокко, который закончился со счетом 0:0, во втором туре они разгромили 4:1 Канаду, а в заключительной игре группового этапа расписали мировую 0:0 с Бельгией, и со второго места вышли в плей-офф.

И там дружина Златко Далича сперва справилась с Японией (1:1) по пенальти, затем также в серии 11-метровых выбила Бразилию (1:1), а вот в полуфинале по всем статьям проиграла Аргентине 0:3.

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Стоит отметить тот факт, что поражением от аргентинцев Хорватия прервала свою 11-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз сыграла вничью и добилась шести победных результатов.

Марокко

Сборная Марокко уже добилась самого большого достижения на мундиалях для африканских команд, добравшись до полуфинала. Так что бронза для нее будет историческим достижением.

Как упоминалось выше, «атласские львы» выступали на групповой стадии в одном квартете с Хорватией, с который сыграли 0:0. А также одолели 2:0 Бельгию и 2:1 Канаду, и с семью очками стали первыми.

В 1/8 финала «зелено-красные» неожиданно для всех выбили из турнира сборную Испании (0:0, пен. 3:0), в четвертьфинале они сотворили еще одну сенсацию, пройдя Португалию 1:0, в полуфинале им уже не хватило сил и они уступили Франции со счетом 0:2.

К слову, до фиаско от французов марокканцы не знали горечи поражений на протяжении 12 встреч, четырежды сыграв вничью за это время и добившись восьми викторий. Причем в девяти играх данного отрезка они не пропускали.

Скорее всего, в данном поединке не сыграет из-за травмы защитник лондонского «Вест Хэма» Наеф Агерд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Хорватии — 2.46, победа Марокко — 3.07, ничья — 3.52.

Проход: Хорватии — 1.78; Марокко — 2.11.

Зачастую матч полуфинальных неудачников не вызывает повышенного интереса, но марокканцы наверняка так не будут считать и всеми силами будут стремиться добыть бронзу. Так что прогнозируем в этом поединке окончательную викторию африканцев.

Но в тоже время считаем, что 90 минут командам для выяснения отношений может и не хватить, учитывая их защитную тактику. Поэтому еще ставим на ничью в основное время.

Или можно рискнуть и сделать дерзкую ставку за 5.95.