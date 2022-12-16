Хорватия и Марокко в битве за «бронзу». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Чемпионат мира в Катаре приближается к финишной прямой. 17 декабря состоится предпоследняя игра турнира — сборные Марокко и Хорватии встретятся в матче за третье место. В связи с этим LiveSport.Ru подготовил дайджест предстоящего игрового дня.

Перед этим

Во вторник на чемпионате мира определился первый финалист. Им стала сборная Аргентины, разгромившая хорватов со счетом 3:0.

По правде говоря, никто не ожидал такого результата, были вполне логичные предположения, что финалист предыдущего ЧМ может тормознуть аргентинцев. Как известно, на мундиале в России «шашечные» раздавили «альбиселесте», но на этот раз получилось по-другому.

Лука Модрич и Хорватия на этот раз не смогли остановить Лионеля Месси globallookpress.com

Ключевым моментом стал спорный пенальти в ворота Хорватии в первом тайме. Итальянец Даниэле Орсато был настолько уверен в своей правоте, что даже не стал пользоваться услугами ВАР, хотя как минимум для приличия это стоило сделать.

В отличие от матча с Бразилией, на этот раз уставшая Хорватия, отбегавшая перед этим две игры по 120 минут каждая, оказалась не готова к камбэку. Во втором тайме гениальный Лионель Месси и неожиданно засверкавший в Катаре Хулиан Альварес добили банду Луки Модрича. Но, несмотря на все нюансы, Аргентина действительно была лучше.

Во втором полуфинале Франция, как и ожидалось, одержала победу над Марокко (2:0). В этом матче, возможно, главный эпизод случился вскоре после стартового свистка, когда «атласские львы» упустили из виду автора первого гола Люку Эрнандеса.

Марокканцы ни разу не пропустили от Килиана Мбаппе, но все равно уступили Франции globallookpress.com

Сразу после этого начался едва ли не штурм французских ворот, который продолжился и во втором тайме. Но ближе к концу второго тайма мечты всего марокканского народа об историческом финале были разрушены голом вышедшего на замену Рандаля Коло-Муани.

С одной стороны, Франция не впечатлила, но почти все, кто набросился с резкой критикой на Дидье Дешама, не учли один существенный нюанс. Французы почти всегда играют таким образом, когда на первом месте — результат, а в данном случае на кону стояла путевка в финал чемпионата мира. Наличие большого количества звезд — это еще не гарантия того, что ваша команда будет играть в смелый, атакующий футбол. И да, сборная Марокко в полном порядке.

17 декабря

Матч, в котором определится обладатель бронзовых наград, состоится в Дохе на стадионе «Халифа». Сборные Хорватии и Марокко выйдут на поле в 18:00 мск.

Как и всегда транслировать матч будут телеканалы медиахолдинга «Матч ТВ», а именно каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Также обратим ваше внимание, что LiveCup.Run свою трансляцию, где будет обновлять ход событий в режиме онлайн. Узнать о предстоящих матчах турнира можно с помощью календаря, доступного здесь.

18:00. Хорватия — Марокко

Второй раз в истории чемпионатов мира в утешительном финале встретятся команды, ранее пересекавшиеся по ходу турнира. Четыре года назад сборная Бельгии сначала обыграла Англию (1:0) на групповом этапе, а потом и в матче за третье место.

Матч между сборными Марокко и Хорватии на групповом этапе ЧМ-2022 завершился вничью 0:0 globallookpress.com

Первая встреча Хорватии и Марокко в Катаре завершилась вничью — 0:0. Хорватов после той игры критиковали, считая, что они должны были обыгрывать марокканцев чуть ли не с закрытыми глазами. Чуть позже Лука Модрич достойно ответил всем, кто сделал преждевременные выводы.

В отличие от Хорватии, сборная Марокко вообще не выглядела уставшей в полуфинальном матче. Валид Реграги привез на ЧМ-2022, возможно, физически самую выносливую команду.

Марокканцы на групповом этапе перебегали мощных бельгийцев, в 1/8 финала ни разу не провалились в игре с шустрыми испанцами, а в четвертьфинале обыграли звездных португальцев. Говорить о какой-либо случайности в данном случае просто неуместно, сборная Марокко заслуженно оказалась в четверке лучших команд планеты.

И в предстоящем матче ключевым станет физическое состояние соперников. По поводу мотивации можно не сомневаться — с ней не будет проблем ни у Хорватии, ни у Марокко.

Хотя история знает примеры, когда сборные всем видом показывали, что их не интересует матч за третье место.

Например, деморализованные бразильцы, убитые горем после сокрушительного поражения от Германии (1:7) в полуфинале домашнего мундиаля, развалились и в утешительном финале против Нидерландов (0:3).

А в 1994 году сборная Болгарии проиграла в матче за «бронзу» команде Швеции со счетом 0:4.

Но так было далеко не всегда. В 2010-м на ЧМ в Южной Африке сборные Германии и Уругвая устроили настоящее сражение. Немцы выиграли со счетом 3:2. А на ЧМ-2006 Бундестим одержала победу над Португалией — 3:1.

Второй раз в истории чемпионатов мира в утешительном финале встретятся команды, ранее пересекавшиеся по ходу турнира globallookpress.com

Один из самых известных матчей за третье место состоялся в 2002 году. Южная Корея, хозяйка чемпионата мира, уступила Турции со счетом 2:3. Именно тогда был забит самый быстрый гол в истории турнира — Хакан Шукюр отличился уже на 11 секунду.

Интересно, что в матчах за третье место всегда играла хотя бы одна европейская сборная, в то время как в финалы дважды проходили без участия представителей Старого Света.

И полезная информация для тех, кто намерен «заряжать» на предстоящий матч. Лишь один раз сборным не хватило основного времени в матче за третье место. На ЧМ-1986 французы дожали бельгийцев в овертайме. А меньше трех голов было забито только в одном из десяти предыдущих матчей за бронзовые медали.

Букмекеры, судя по коэффициентам, склоняются к тому, что в матче будет борьба до последней минуты, при этом все-таки считая, что хорваты завершат турнир на мажорной ноте.

Между тем, с прогнозом экспертов LiveSport.Ru тоже можно согласиться — они предлагают ставку на ничью в основное время и итоговый успех «атласских львов». Для любителей рисковать есть и более смелые варианты, которые можно найти здесь.

18:00. Хорватия — Марокко Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Тимур Журавель

Место встречи: «Лусаил Иконик», Лусаил

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