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    Сборная Марокко обескуражит хорватов

    Хорватия — Марокко. Дерзкая ставка за 5.95 на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года

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    Хаким Зиеш
    Хорватия сыграет на своем поле с Марокко в рамках матча за 3 место плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск Хорватия — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. За 3-е место 17 Декабря 2022 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 18:00 Марокко Марокко
  • Рабат
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    Хорватия

    Даже сам выход в полуфинал для хорватов был чем-то вроде манны небесной. Ну, не смотрелись «клетчатые» столь мощно и монолитно!

    В полуфинале Хорватия была разгромлена. Аргентинцы отправили в ворота балканцев 3 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Хорватия — Марокко

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  • 2.423.453.10Фрибет$40
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    Многое в игре хорватов зависит от Луки Модрича. Лидер средней линии «клетчатых» наверняка постарается быть максимально полезным и в этом поединке.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Хорватии лишь однажды играла с марокканцами. Причем соперники встретились в 1 туре группового турнира нынешнего Мундиаля (0:0).

    Наверняка хорваты будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на сильную по именам атакующую линию.

    Марокко

    Эта сборная уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Выход в полуфинал — уже героизм, и теперь есть все шансы на медали.

    В предыдущем раунде сборная Марокко дала бой французам. Между тем, пресловутого запала не хватило, и в финал прошли «трехцветные» (2:0).

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    • Полезен в атакующих действиях команды Хаким Зиеш. Стоит отметить также хавбека Софьяна Амбарата.

    Марокканцы сильны, прежде всего, согласованностью коллективных действий. Эти козыри наверняка будут продемонстрированы и в этом поединке.

    В этом поединке Марокко явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и максимальную концентрацию на контратаках.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Хорватии предлагают — 2.46.

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    На викторию Марокко дают — 3.07, ничья оценена — в 3.52.

    Марокканцы довольно надежны в обороне, и вполне способны сдержать мощную атакующую линию хорватов.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора Марокко -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.95. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Хорватия — Марокко: прогноз, ставка (5.95), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Сборная Марокко обескуражит хорватов
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