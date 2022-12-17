Хорватия сыграет на своем поле с Марокко в рамках матча за 3 место плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск Хорватия — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Даже сам выход в полуфинал для хорватов был чем-то вроде манны небесной. Ну, не смотрелись «клетчатые» столь мощно и монолитно!

В полуфинале Хорватия была разгромлена. Аргентинцы отправили в ворота балканцев 3 безответных мяча.

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Многое в игре хорватов зависит от Луки Модрича. Лидер средней линии «клетчатых» наверняка постарается быть максимально полезным и в этом поединке.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Хорватии лишь однажды играла с марокканцами. Причем соперники встретились в 1 туре группового турнира нынешнего Мундиаля (0:0).

Наверняка хорваты будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на сильную по именам атакующую линию.

Марокко

Эта сборная уже стала главной сенсацией чемпионата мира. Выход в полуфинал — уже героизм, и теперь есть все шансы на медали.

В предыдущем раунде сборная Марокко дала бой французам. Между тем, пресловутого запала не хватило, и в финал прошли «трехцветные» (2:0).

Полезен в атакующих действиях команды Хаким Зиеш. Стоит отметить также хавбека Софьяна Амбарата.

Марокканцы сильны, прежде всего, согласованностью коллективных действий. Эти козыри наверняка будут продемонстрированы и в этом поединке.

В этом поединке Марокко явно сыграет в привычном стиле. Основная ставка будет сделана на надежность тылов и максимальную концентрацию на контратаках.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Хорватии предлагают — 2.46.

На викторию Марокко дают — 3.07, ничья оценена — в 3.52.

Марокканцы довольно надежны в обороне, и вполне способны сдержать мощную атакующую линию хорватов .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора Марокко -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.95. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.55. Для остальных — более умеренный прогноз.