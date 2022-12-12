Модрич: Хорватию критиковали после матча с Марокко. Посмотрите, где марокканцы сейчас

Капитан сборной Хорватиипризнался, что его не удивил выход сборнойв полуфинал чемпионата мира в Катаре.

Хорваты сыграли вничью с Марокко (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Это был наш первый матч на турнире. Мы не выиграли, и все в Хорватии начали нас критиковать. Посмотрите, где они сейчас.

Я сразу понял, что с ними сложно играть и что они будут трудным противником для всех», — приводит слова Модрича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

В полуфинале Хорватия в встретится со сборной Аргентины, а Марокко сыграет с Францией.

Напомним, в 1/8 финала марокканцы выиграли у сборной Испании, а в четвертьфинале — у Португалии.