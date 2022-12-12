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    Модрич: Хорватию критиковали после матча с Марокко. Посмотрите, где марокканцы сейчас

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    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признался, что его не удивил выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира в Катаре.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Хорваты сыграли вничью с Марокко (0:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Это был наш первый матч на турнире. Мы не выиграли, и все в Хорватии начали нас критиковать. Посмотрите, где они сейчас.

    Я сразу понял, что с ними сложно играть и что они будут трудным противником для всех», — приводит слова Модрича итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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    • В полуфинале Хорватия в встретится со сборной Аргентины, а Марокко сыграет с Францией.

    Напомним, в 1/8 финала марокканцы выиграли у сборной Испании, а в четвертьфинале — у Португалии.

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