Лучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена

Всего немногим больше месяца Щенсный пробыл вне футбольного поля, повесив перчатки на гвоздь. Польский голкипер не смог устоять перед шансом, который ему преподнесла судьба в виде приглашения от каталонской «Барселоны».

Отказать нельзя согласиться

«Сине-гранатовые» с приходом на тренерский мостик Ханси Флика преображаются на глазах, после восьми туров Ла Лиги 2024/2025 расположившись на вершине турнирной таблицы. «Инчас» каталонского клуба уже вовсю начали мечтать о возрождении великой «Барселоны», однако не все так безоблачно в рядах их любимцев.

Проблема, как и годами ранее, кроется в том же — эпидемии травм. На данном этапе в лазарете «блаугранас» находятся: Гави, Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Дани Ольмо, Фермин Лопес.

Последней тревожной новостью из стана каталонцев стала травма Марка-Андре тер Штегена. Первый номер «Барселоны» получил разрыв связок коленного сустава во встрече против «Вильярреала» и выбыл до конца текущего сезона.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

В пожарном порядке «сине-гранатовые» принялись за поиски нового стража ворот, сосредоточившись на рынке свободных агентов, так как трансферное окно закрыто, и в принципе дела с финансами у клуба обстоят не лучшим образом.

Среди возможных кандидатов на переход в «Барселону» фигурировали имена Кейлора Наваса и Лориса Кариуса, пребывающих в статусе безработных.

Но в конечном итоге спасение для «блаугранас» пришло откуда не ждали — Войцех Щенсный, который только в августе объявил о завершении футбольной карьеры, согласился помочь каталонцам в трудную минуту.

Этим подписанием вице-чемпионы Испании убили сразу двух зайцев — соблюли правила Ла Лиги, разрешающие заявлять свободных агентов по ходу сезона, и не потратили ни единого евро за пополнение обоймы столь опытным голкипером.

Контракт с Войцехом заключен до июня 2025 года, как раз тогда должен будет восстановиться Марк-Андре тер Штеген. Что же послужило причиной возвращения 34-летнего вратаря на профессиональный уровень?

Уходя на пенсию Щенсный заявил, что отдал футболу всего себя и, хотя его тело готово к вызовам, тем не менее сердце больше не принадлежит игре и самое время уделить все внимание семье. Как выяснилось, Войцех лукавил — сердцу не прикажешь, а в крови поляка все еще бурлит страсть к баталиям на поле.

Войцех Щенсный и Жоан Лапорта football-espana.net

Сложно сказать «нет», когда тебе поступает предложение, хоть и от переживающей перестройку, но «Барселоны». Летом такого шанса в виде продолжения выступлений на самом высоком уровне у Щенсного не было — интерес к нему проявляли лишь клубы Саудовской Аравии.

Тем более «сине-гранатовые» видят в поляке основного стража ворот, что только добавляет мотивации Войцеху хлопнуть дверью в футболе еще громче и доказать «Ювентусу», списавшему голкипера со счетов, ошибочность решения.

Немаловажным аспектом в смене решения бывшего вратаря сборной Польши является финансовая составляющая — согласно сведениям СМИ, он заработает 3 млн евро за годичное пребывание в Каталонии. Неплохая прибавка явно не будет лишней для него перед закатом футбольной карьеры.

Весомый вклад в переговоры «Барселоны» с Щенсным внес игрок каталонцев и экс-партнер по сборной Роберт Левандовский, который первый набрал голкипера и поинтересовался возможностью перехода. Войцех признался, что нападающий сыграл большую роль и убедил его принять новый вызов.

Спасательный круг либо балласт?

Как мы уже упоминали выше, последним пристанищем Войцеха был туринский «Ювентус», которому голкипер верой и правдой отдал семь лет футбольной карьеры.

Щенсный стал преемником Джанлуиджи Буффон на посту № 1 «бьянконери» и своими выступлениями точно не заставил краснеть легенду «старой синьоры». Поляк шутил, что именно он является лучшим вратарем в мире и истории, потому что в стане «Ювентуса» его подменял великий Джиджи, былой блеск которого остался позади.

Расставание Войцеха с «Ювентусом» произошло прошлым летом, когда стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. Причиной тому послужила явно не плохая форма стража ворот, а финансовые вопросы.

«Бьянконери» решили сократить зарплатную ведомость, и персона Щенсного оказалась в списке на выход. Что касается игровых моментов, то Войцех до последнего был незыблемой глыбой на последнем рубеже обороны туринцев.

В сезоне 2023/2024 Щенсный пропустил всего два матча Серии А, отстояв в остальных поединках от звонка до звонка. За 35 встреч итальянской Лиги Кальчо в его воротах побывало всего 30 мячей, а в 15 играх он оставил владения на замке.

Войцех Щенсный globallookpress.com

Показатель пропущенных голов за матч составил всего 0,86, что стало третьим лучшим результатом за всю карьеру Войцеха. Только в двух первых сезонах за «Ювентус» поляк продемонстрировал критерий выше — 0,53 и 0,61, однако при этом провел куда меньше матчей.

По меньшему количеству пропущенных мячей в минувшем розыгрыше чемпионата Италии Щенсного обошел Ян Зоммер, чья надежность (0,56 за игру) привела «Интер» к чемпионскому титулу.

«Барселона» явно изучила последние выступления польского голкипера и сделала ставку на него не только из-за безвыходной ситуации. Войцех — опытный мастер, доказавший свою профпригодность во многих топ-клубах.

С набором формы проблем у него возникнуть не должно, все-таки не так много времени прошло с момента ухода на пенсию. Со стана «блаугранас» уже появилась информация, что они приятно удивлены физическими кондициями вратаря, который тренировался и поддерживал состояние, находясь без команды.

Встанет в рамку «Барселоны» Щенсный, скорее всего, уже после октябрьского перерыва на матчи сборных, а пока ворота каталонцев будет защищать Иньяки Пенья, так и не зарекомендовавший себя даже при травмированном тер Штегене.

Иньяки Пенья globallookpress.com

Воспитанник «Ла Масии» принял участие в трех матчах Ла Лиги, пропустив при этом четыре мяча. Все они пришлись на матч восьмого тура испанской Примеры против «Осасуны», после чего кредит доверия к доморощенному голкиперу пропал.

Это уже вторая упущенная возможность для Пеньи — в прошлом сезоне он подменял Марка-Андре с ноября по февраль, когда тот восстанавливался после травмы спины. Тогда Иньяки с ролью первого номера не справился и не стал качественной альтернативой немецкому вратарю, отправившись после возвращения тер Штегена в глубокий запас.

Думаем, что история повторится, и подписание Щенсного снова усадит Пенью, оказавшегося сыроватым для высокого уровня, на лавку. Вероятно, что 25-летнему испанцу предоставят только матчи Кубка короля, а чемпионат Испании и Лига чемпионов останутся за Войцехом.

Лишь откровенный провал поляка может вновь дать шанс Иньяки, но думаем, что этот вариант из области фантастики. Возможная плохая игра новичка «Барселоны» только заставит их выйти на зимний трансферный рынок в поисках таких же свободных агентов, однако и такой момент маловероятен — Щенсный вернулся, чтобы править.

Неожиданный конкурент

Если Войцех войдет во вкус в «Барселоне», то у Марка-Андре тер Штегена может появиться головная боль в виде нового сильного конкурента. Ведь совсем непонятно, в каком состоянии немец вернется после столь тяжелой травмы и отсутствия практически целый сезон.

Это уже не первое повреждение, которое выбивает 32-летнего вратаря из колеи, как говорили выше, в прошлом сезоне он страдал от проблем со спиной. Участившаяся травматичность тер Штегена не добавляет ему авансов и делает его более уязвимым перед претендентами за место в рамке «сине-гранатовых».

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Польскому коллеге по цеху вполне по силам прижиться в стане «блаугранас» и стать для фанатов своим. Он уже рассыпался в комплиментах каталонскому клубу и сказал, что рад быть частью удивительной семьи.

Теперь ему остается зарекомендовать себя на футбольном поле, ведь инчас «Барселоны» привыкли к стене на воротах в лице тер Штегена. Нельзя сказать, что Щенсный сильно уступает в надежности немецкому стражу ворот — он также может выигрывать матчи для команды за счет куража.

Календарь и таблица испанской Примеры

Что касается игры на ленточке, то тут показатели двух голкиперов близки друг к другу: Марк-Андре отразил 75,5% ударов по воротам в прошлом сезоне, Войцех имеет 74,1%. При этом поляк сыграл на семь поединков больше и по его владениям нанесли на шесть выстрелов больше.

По игре ногами немецкий голкипер превосходит Щенсного, имея лучший процент точных передач (89,5% против 77,5%) и умея разрезать оборону соперников разрезающими пасами. Войцех, в свою очередь, действует куда более просто, направляя мяч верхом, надеясь на умения партнеров по команде зацепиться за него.

Войцех Щенсный fcbarcelona.com

Однако Щенсный имеет козырь в рукаве — способность справляться с одиннадцатиметровыми ударами, сохраняя спокойствие в рамке ворот. За всю карьеру польский голкипер отразил 20 пенальти, в то время как тер Штеген имеет на счету 12 спасений.

Не исключено, что годичная сказка Войцеха в «Барселоне» может иметь продолжение, если он снова не решит бросить все и вернуться к любимым хобби: игре в гольф, занятием архитектурой и дизайном.