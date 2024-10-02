Не сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру

Бывший вратарь «Арсенала» Войцех Щенсный вновь возвращается в строй, чтобы заменить травмированного Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне».

Даже в нынешнем хаотичном состоянии каталонцев, когда «Барселона» зовет, очень немногие действующие игроки способны устоять перед соблазном. То же самое, похоже, касается и недавно ушедших на пенсию игроков, поскольку Войцех Щенсный изменил принятое им в августе решение повесить бутсы (и перчатки) на гвоздь и подписал однолетний контракт с «Барсой» после новостей о травме Марка-Андре тер Штегена, из-за которой тот досрочно завершил сезон.

У Щенсного было бурное лето, так как с нам сначала расстался «Ювентус» по окончании контракта, хотя голкипера и тесно связывали с переходом в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду в последующие недели. Однако после того, как этот переход в Саудовскую Аравию так и не состоялся, 34-летний игрок объявил, что его игровые дни закончились, сказав: «Я отдал футболу 18 лет своей жизни, каждый день, без оправданий. Сегодня, хотя мое тело все еще готово к испытаниям, мое сердце больше не лежит к этому. Я чувствую, что сейчас пришло время уделить все внимание своей семье».

Войцех Щенсный и руководство «Барсы» fcbarcelona.com

Однако приглашение от «Барсы», которая играет в искрометный футбол под руководством нового тренера Ханси Флика, — это предложение, от которого бывший вратарь «Арсенала» Щенсный не смог отказаться, и он займет место Тер Штегена и станет стартовым игроком в воротах на оставшуюся часть кампании.

Однако он не первый игрок, который отказался от своих планов уйти на пенсию и вернулся на поле, хотя заявлял ранее, что его время там истекло. GOAL перечисляет некоторые из самых известных имен игроков, которые вернулись из отставки, чтобы возобновить свою игровую карьеру...

Пол Скоулз

Большинство игроков, которые возвращаются из отставки, делают это с некоторой долей шумихи, и болельщики могут наращивать свой уровень предвкушения, ожидая возвращения на поле своих бывших кумиров. Однако в случае с Полом Скоулзом даже его товарищи по «Манчестер Юнайтед» не знали, что он снова возвращается в состав, когда он прибыл, чтобы принять участие в манчестерском дерби в январе 2012 года.

Пол Скоулз globallookpress.com

Полузащитник сборной Англии завершил карьеру в конце предыдущей кампании, но всего через шесть месяцев он и сэр Алекс Фергюсон потрясли мир, когда Скоулз обнаружился на скамейке запасных на стадионе «Этихад». Он провел 21 матч в течение оставшейся части кампании, а затем был частью команды «МЮ», которая выиграла титул Премьер-лиги в следующем году, прежде чем он и Фергюсон оба окончательно ушли на пенсию в одно и то же время.

Марк Овермарс

Иногда бывшие игроки появляются на поле в «матчах прощания» или играх «сборных легенд», и всегда найдутся фанаты, которые будут настаивать, что «они все еще в форме», наблюдая, как их герои былых дней принимают участие в обычно медленных и откровенно товарищеских мероприятиях. Однако немногие из них действительно верят, что эти пенсионеры все еще могут играть на самом высоком уровне.

Марк Овермарс globallookpress.com

Но Марк Овермарс — исключение. Будучи вынужден завершить карьеру в возрасте 31 года из-за травмы колена, бывший вингер «Арсенала» и «Барселоны» четыре года спустя принял участие в матче прощания Япа Стама. Его игра была настолько впечатляющей, что он получил предложения от ряда клубов как в Нидерландах, так и в Германии, и, первоначально отклонив их все, Овермарс впоследствии согласился возобновить свою карьеру в «Го Эхед Иглз» в 2008 году.

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Он провел 24 матча во втором дивизионе Нидерландов в течение той кампании, но его проблемное колено снова начало беспокоить его, поэтому Овермарс решил окончательно уйти в конце сезона.

Лэндон Донован

Даже для тех, кто возвращается с пенсии, это почти всегда разовое событие. Однако Лэндон Донован просто не смог устоять перед соблазном вернуться на поле и поэтому возобновил свою карьеру дважды после своего первоначального ухода.

Донован, которого считают одним из величайших американских футболистов всех времен — если не величайшим — изначально повесил бутсы на гвоздь в 2014 году, но после того, как его любимый «Лос-Анджелес Гэлакси» потерял трех игроков из-за травм, включая Стивена Джеррарда, в матче, на котором Донован работал аналитиком, клуб попросил его вернуться. В конце концов, икона сборной США согласилась и появилась в каждой из шести оставшихся игр регулярного сезона «Гэлакси», а также в трех матчах плей-офф, забив один гол.

Лэндон Донован globallookpress.com

Более года спустя Донован снова взялся за дело, неожиданно подписав контракт с клубом «Леон» из мексиканской Лиги МХ в возрасте 36 лет. Однако его пребывание в Мексике продлилось всего пять месяцев, прежде чем он окончательно завершил свою карьеру.

Арьен Роббен

После блестящей карьеры, по ходу которой он представлял «Челси», «Реал Мадрид» и «Баварию Мюнхен», Арьен Роббен объявил о своем уходе из футбола летом 2019 года. Однако чуть больше года спустя он снова зашнуровывал бутсы в клубе своего детства «Гронинген» в голландской Эредивизи.

Возвращение Роббена, однако, пошло не по плану. Всего через 28 минут после начала его второго дебюта за клуб против другой своей бывшей команды, «ПСВ Эйндховен», нидерландский вингер был вынужден покинуть поле из-за травмы, которая впоследствии исключила его из игры почти на семь месяцев.

Арьен Роббен globallookpress.com

Ветерану удалось восстановиться к концу сезона, и он несколько раз выходил на поле в последние недели, прежде чем окончательно попрощаться с футболом.

Йенс Леманн

По иронии судьбы, именно травма Щенсного сыграла свою роль в том, что один из его бывших партнеров по команде вернулся из отставки около 13 лет назад.

Йенс Леманн согласился подписать годичный контракт с «Арсеналом» в марте 2011 года после того, как Щенсный, Лукаш Фабьянский и Вито Манноне получили травмы, оставив Мануэля Альмунию единственным здоровым вратарем «канониров».

Йенс Леманн в матче с «Блэкпулом» globallookpress.com

Леманн, объявивший о своем уходе девятью месяцами ранее после двух сезонов в «Штутгарте», должен был сидеть на скамейке запасных в северном Лондоне, работая над своими тренерскими конспектами. Однако после того, как Альмуния получил травму на разминке перед игрой Премьер-лиги с «Блэкпулом» через несколько недель после прибытия Леманна, немец был вынужден выйти на поле в возрасте 41 года.

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Это оказалось его единственным появлением во время его второго периода в «Арсенале», поскольку Леманн снова ушел на пенсию в конце кампании.

Йохан Кройф

Один из величайших игроков своего и любого другого поколения, Йохан Кройф надеялся насладиться своей относительно ранней пенсией, когда он решил завершить карьеру в возрасте 31 года в 1978 году. Однако всего несколько месяцев спустя он вернулся на поле после того, как афера со свиноводством привела к тому, что он потерял большую часть денег, заработанных им за предыдущее десятилетие.

Кройф уже перевез свою семью в Соединенные Штаты и, таким образом, возобновил свою карьеру в Североамериканской футбольной лиге (NASL)за «Лос-Анджелес Ацтекс». Он был назван Игроком года NASL в свой единственный год с «Ацтеками», прежде чем насладиться двумя отдельными периодами игры за «Вашингтон Дипломатс», которые перемежались недолгим пребыванием во втором испанском дивизионе с «Леванте».

Йохан Кройф globallookpress.com

Легендарный голландец затем вернулся в свой родной клуб «Аякс» в 1981 году и помог им выиграть два подряд титула лиги. Однако амстердамская команда не предложила Кройффу новый контракт, поэтому в 1983 году он присоединился к главному сопернику «Аяксу», «Фейеноорду».

Он помог вернуть титул Эредивизи в Роттердам впервые за более чем десятилетие в том, что оказалось его последним сезоном в качестве профессионала — в том, в котором он был назван лучшим футболистом года в Голландии в возрасте 37 лет.

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