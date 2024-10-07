Трансферный дайджест. 1 — 7 октября

Лерой Зане

«Бавария», полузащитник, 28 лет

По данным журналиста Кристиана Фалька, вингером «Баварии» Лероем Зане активно интересуется английский «Ньюкасл».

«Сороки» намерены подписать 28-летнего немца по окончании сезона, когда у него закончится контракт с мюнхенским клубом.

Сам Зане не против вернуться снова в АПЛ, но будет в первую очередь рассматривать предложения от клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

Стоит учесть, что трансфер Зане дорогостоящий и вряд ли «Ньюкасл», находящийся не в лучшем финансовом состоянии, может себе его сейчас позволить. Помимо англичан на Зане также претендует «Барселона», которая давно имеет виды на него и любит в последние годы подписывать свободных агентов.

Лерой Зане globallookpress.com

В этом сезоне Зане сыграл всего два матча в сезоне, так как восстанавливается после травмы паха. Но вернуться ему в основу будет довольно сложно, так как на его позиции отлично зарекомендовал себя английский новичок Майкл Олисе, с ходу ставший одним из лидеров мюнхенцев.

Наш прогноз: Зане останется в «Баварии».

Карим Адейеми

«Боруссия» Дортмунд, нападающий, 22 года

Ярко начавший этот сезон Карим Адейеми может в ближайшее время перебраться в «Ливерпуль».

По данным немецкого издания Bild, мерсисайдцы видят в нем отличную замену Мохамеду Салаху, который по окончании сезона с большой вероятностью покинет клуб и отправится на заработки в Саудовскую Аравию.

Известно, что скауты «Ливерпуля» неоднократно просматривали Адейеми в матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов и остались довольны увиденным.

За 22-летнего Адейеми англичане готовы отдать сумму в 50 миллионов евро, но «Боруссия» хочет намного больше за одного из своих лидеров, поэтому предстоят тяжелые торги.

Карим Адейеми globallookpress.com

При новом главном тренере «шмелей» Нури Шахине Адейеми превратился в одного из лидеров клубов, в 5 матчах чемпионата Германии уже забил два гола и сделал три ассиста.

Наш прогноз: Адейеми перейдет в «Ливерпуль».

Джерред Брэнтуэйт

«Эвертон», защитник, 22 года

Центральному защитнику «Эвертона» и сборной Англии Джерреду Брэнтуэйту давно пора идти на повышение в топ-клуб, но он никак не сделает шаг вперед.

Брентуэйтом давно интересуется «Манчестер Юнайтед», но никак не может договориться с руководством «ирисок». Теперь же у манкунианцев появился серьезный конкурент в лице «Ливерпуля», который хочет укрепить центр обороны.

Как сообщает Daily Mail, в отличие от «МЮ», который готов купить Брентуэйта летом 2025 года, «Ливерпуль» намерен совершить трансфер 22-летнего защитника в зимнее трансферное окно.

«Эвертон» планирует получить за своего ключевого футболиста сумму не менее 70 млн фунтов, тогда как «МЮ» намерен заплатить лишь 50 млн фунтов. Сколько готов отдать «Ливерпуль» пока неизвестно.

Джарред Брентуэйт globallookpress.com

В начале этого сезона Брентуэйт был травмирован и только недавно восстановился после травмы, сыграв за «Эвертон» два матча АПЛ. С ним в основе команда сразу набрала четыре очка.

Наш прогноз: зимой или летом Брентуэйт отправится в топ-клуб АПЛ.

Илья Рожков

«Рубин», защитник, 19 лет

Российский футбол в последние годы испытывает недостаток качественных крайних защитников, особенно левоногих, поэтому появление в основном составе «Рубина» 19-летнего Ильи Рожкова автоматически привлекло к нему внимание со стороны российских топ-клубов.

Воспитанник академии «Рубина» второй год играет во взрослой команде «гранатовых», а в этом сезоне превратился в твердого игрока основного состава.

Еще зимой 2024 года к Рожкову активный интерес проявляло московское «Динамо», но не сумело договориться по сумме трансфера в последний момент.

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Сейчас к бело-голубым присоединился также петербургский «Зенит», готовый выплатить сумму отступных в контракте защитника в размере 3 млн евро.

Илья Рожков globallookpress.com

В этом сезоне Рожков сыграл в РПЛ за «Рубин» 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Рожков зимой уйдет из «Рубина».

Кастелло Люкеба

«РБ Лейпциг», защитник, 21 год

Травма правого защитника Дани Карвахаля вынуждает «Реал» сделать в зимнее трансферное окно покупку, чего «сливочные» не делали уже на протяжении шести последних сезонов.

В матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0) 32-летний защитник порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.

В связи с этим «Реал» и обратил взор на трансферный рынок, активно ведя поиски игрока способного играть на правом фланге обороны и в центре защиты.

По данным Marca, кандидатами на переход в стан сливочных являются 21-летний Кастелло Люкеба из «Лейпцига» и 18-летнего Витор Рейс из «Палмейраса».

Кастелло Люкеба globallookpress.com

Первым выбором в этом списке значится игрок молодежной сборной Франции, который может выступать сразу на двух позициях и отлично адаптирован к европейскому футболу в отличие от бразильского защитника.

Наш прогноз: Люкеба станет игроком «Реала».

Трент Александер-Арнольд

«Ливерпуль», 25 лет, защитник

Еще до травмы Дани Карвахаля мадридский «Реал» начал активно интересоваться правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александром-Арнольдом. Теперь же «сливочные» могут ускорить его трансфер, сообщает издание Relevo.

Летом 2025 года заканчивается контракт 25-летнего англичанина, и он пока не решил, останется ли он в стане мерсисайдцев и попробует свои силы в другом чемпионате.

«Реал» готов подписать Александра-Арнольда в качестве свободного агента и предложить ему очень выгодные условия контракта, которые превышают те, что сейчас у него в «Ливерпуля».

Еще одним фактором в пользу перехода защитника является его крепкая дружба с Джудом Беллингемом, который активно зазывает его в Примеру.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

В этом сезоне 25-летний футболист сыграл в английской Премьер-лиге 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

Наш прогноз: Александер-Арнольд перейдет в «Реал».

Якуб Кивер

«Арсенал», защитник, 24 года

Недавно туринский «Ювентус» потерял из-за серьезной травмы своего ведущего защитника Глейсона Бремера, поэтому сейчас активно ищет ему замену.

Бразилец порвал крестообразные связки колена в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» и пропустит остаток сезона.

Главным кандидатом на его замену издание La Gazzetta dello Sport называет польского защитника «Арсенала» Якуба Кивера, который никак не может пробиться в основной состав «канониров».

24-летний поляк отлично известен нынешнему главному тренеру «Ювентуса» Тиагу Мотте по совместной работе в «Специи», и он считает его оптимальной кандидатурой на замену Бремеру.

Якуб Кивер globallookpress.com

Помимо Кивера «старая синьора» также рассматривает 18-летнего Йоррела Хато из «Аякса» и 24-летнего Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас».

Наш прогноз: Кивер перейдет зимой в «Ювентус».