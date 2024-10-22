Работа над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов

Напряженная атмосфера вокруг «Барселоны», которая включает часто близорукие, истеричные каталонские СМИ, их униженных и морально травмированных болельщиков, а также директорат, который в последние несколько сезонов больше времени тратит на то, чтобы вычерпывать воду из тонущего судна, чем на то, чтобы плыть вперед, означает, что поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов в среду, 23 октября, вернет большинство из них в режим полного кризиса, несмотря на превосходную начальную фазу этого сезона.

Конечно, это было бы бессмысленной позицией.

Для контекста, несмотря на игру дома, «Барса» является аутсайдером, учитывая прошлые результаты. Их статистика против самого сильного и неумолимого клуба Германии, попросту говоря, ужасен. Включая печально известное поражение со счетом 2:8, которое полностью выбило кресло из под Кике Сетьена четыре года назад (от рук нынешнего тренера «Барсы» Ханси Флика, помните!), список результатов каталонцев против «Баварии» выглядит так: сыграли 15 матчей, выиграли 2, сыграли вничью 2, проиграли 11, забили 16 голов, пропустили 37.

Это, с огромным отрывом, их худший и самый унизительный результат против любого соперника за всю 125-летнюю историю «Барселоны». Просто чтобы закрепить это, последние четыре матча «Барсы» против баварцев были откровенными поражениями, без забитых голов и с 11 пропущенными.

Если эта серия продолжится в среду, «Барселона» после трех туров останется с тремя очками из возможных девяти и, даже за пять оставшихся матчей — «Црвена Звезда» на выезде; «Брест» дома; «Боруссия» Дортмунд на выезде; «Бенфика» на выезде; «Аталанта» дома — команда Флика окажется в шатком положении.

После второго тура Opta оценила Барселону как наиболее вероятного участника, который финиширует на 11-м месте, что означает отсутствие автоматической квалификации в плей-офф (туда попадут только восемь лучших) и стыковые матчи в начале следующего года. Но они будут посеяны, что даст им домашнее преимущество в решающем матче в этом противостоянии. После поражения дома от «Баварии» эта оценка изменится — довольно негативно. В настоящее время они занимают 16-е место в Лиге чемпионов благодаря забитым голам, и вполне возможно, что поражение временно оставит их в зоне вылета.

Ханси Флик globallookpress.com

Любая команда, которая финиширует с 17-го по 24-е место в этом новом формате, сыграет свой решающий ответный матч в плей-офф на выезде — невыгодное положение и перспектива вселить ужас в сердца руководства «Барселоны». Они буквально не могут позволить себе не пройти хотя бы в четвертьфинал — это будет финансовая катастрофа.

Но не будем забегать слишком далеко вперед, так как есть верный первый шаг, который «Барселона» может сделать, чтобы побороться за ничью или (маловероятно) победу над лидерами Бундеслиги: нужно перестать принимать бездумные решения.

Два из последних трех их матчей Лиги чемпионов закончились ужасными, сокрушительными поражениями, в поединках, которые они могли и должны были выиграть, после того, как каждый раз у них удаляли игрока. Удаляли за инстинктивные, но глупые решения.

Один случай был, когда Рональд Араухо («Барселона» лидировал в противостоянии с «ПСЖ» со счетом 4-2 по сумме двух матчей в четвертьфинале прошлого сезона) сбил Брадли Баркола после того, как тот ускользнул от него. Другой случай был, когда Эрик Гарсия получил неверный пас от Марка-Андре тер Стегена, оказался без мяча и почти инстинктивно уронил Такуми Минамино из Монако. Снова красная карточка.

Ни одно из решений не было кристально ясным, и оба были приняты против «Барселоны», но оба, во многих отношениях, были совершенно неизбежны. Если они попадут в те же ловушки в матче против «Баварии» на этой неделе, они не просто проиграют — они будут унижены.

У Флика, если уж на то пошло, новая команда играет с еще более смелой, продвинутой, высокой линией защиты, чем у воспитанного дома ученика Кройффа Хави Эрнандеса. За этим замечательно наблюдать. Всякий раз, когда эта версия «Барселоны» чувствует в себе силы, она защищается буквально на центральной линии. Приливы и отливы матчей означают, что среднее расстояние их защиты от линии ворот составляет 51 метр — огромный, большой каньон зеленой травы между вратарем и его партнерами по обороне по сравнению с 99% других команд. Поле, на котором они будут играть против «Баварии», имеет длину 105 метров, что говорит о том, что команда Флика попытается защищаться недалеко от этой центральной линии.

Это тактика, призванная достичь нескольких целей. Во-первых, она направляет все действия на способность противника строить атаку от своих ворота. Это означает, что «Барселона» не только начинает прессинг и единоборства очень высоко на поле, но и может накапливать большое количество игроков, чтобы заполнить зону, где сопернику совсем не хочется терять мяч.

Это оборонительная линия, что также означает, что если «Барселона» отбирает мяч, когда разваливается попытка соперника прорваться, то первый пас в атаку делается на средней линии или за ее пределами, что создает мгновенную опасность голевого паса для команды Флика.

Наконец, и это следует иметь в виду для теста в виде «Баварии», если ваш соперник видит огромное пространство за оборонительной линией и хочет ворваться/контратаковать в него, то ему необходимо спокойствие и точность, чтобы хорошо пасовать мяч, и крайне важно, чтобы у него были атакующие игроки, и не обязательно центральный нападающий, которые могут обогнать отступающих защитников «Барселоны».

В случае с «ПСЖ» они это и сделали. Баркола извлек выгоду из плохого распределения мяча Араухо, поскольку план Луиса Энрике о том, как и когда прессинговать уругвайца (избирательно, чтобы заставить его делать плохо выбранные пасы), оказался успешным. «Парижане» отыграли 69 минут в большинстве; это было решающим и определило, какая из команд пройдет дальше, поскольку общее преимущество «Барселоны» со счетом 4-2 превратилось в победу «ПСЖ» со счетом 6-4. Это огромный шаг — неудивительно, что Илкай Гюндоган критиковал Араухо за его плохие решения.

Когда Гарсия получил красную карточку в Монте-Карло за то, что снова решил совершить фол последней надежды, счет был 0-0, и Барселона всесторонне доказала, что могла победить в меньшинстве за последующие 81 минуту. Но они этого не сделали. Они были лучшей командой и имели больше шансов забить гол — но их подкосила игра против соперника с лишним игроком, и в конечном итоге они были побеждены «Монако» со счетом 2-1.

В обоих случаях лучшим решением для защитника в процентном соотношении было позволить нападающему нанести удар или провести атаку, а не быть удаленным.

Рональд Араухо в матче с ПСЖ globallookpress.com

Современный футбол, особенно в матчах, в которых обе команды хотят победить (а не когда одна из них одержима ничьей), с их приливами и отливами, с огромными вложениями спортивной энергии и с постоянной необходимостью избегать усталости, подтачивающей правильное принятие решений и концентрацию в микросекундные моменты сложности, — это ужасное место, если вы играете в меньшинстве в течение длительного периода. Именно в таком положении оказалась «Барселона» дважды в последних трех матчах.

Совсем другое дело, когда, как очевидный и полностью преднамеренный фол Дани Карвахаля против сборной Германии стоил ему удаления и обязательной дисквалификации на полуфинал чемпионата Европы — но почти наверняка спас Испанию от пропущенного гола в добавленное время экстра-тайма (125-я минута) при счете 2:1.

Флик будет знать, что если «Осасуна» — которой «Барселона» проиграла свой единственный матч в этом сезоне и допустила множество моментов у своих ворот в стиле «мяч прошел выше» — может разорвать линию защиты его команды в пух и прах, то «Бавария» в удачный день может сделать то же самое.

Венсан Компани и его штаб также рассмотрели, как «Алавес» — даже несмотря на поражение со счетом 0:3 — мог бы забить три или четыре гола, находясь за линией защиты «Барселоны» (хотя баскская команда попадала в положение «вне игры» бесчисленное количество раз).

Флик уже подтвердил, что вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья будет играть в среду, и он выглядит неуверенно — как Бэмби на льду. Это игрок, которому крайне не хватает уверенности, особенно при навесах в переполненную зону и при позиционировании себя далеко от своей штрафной площади, когда «Барселона» находится высоко на поле. Он должен быть вратарем-чистильщиком.

Вывод таков: «Бавария» определенно сможет вырваться из-под высокого и среднего прессинга «Барселоны», чтобы выпустить игроков за линию высокой защиты. В этот момент защитники Флика подумают: «Я не очень верю в то, что Пенья может сделать слишком много сейвов один на один в этой ситуации». И у них возникнет соблазн совершить фолы, которые, если их неправильно оценить, приведут к ситуациям с красными карточками.

Им придется игнорировать этот соблазн, верить, что их товарищи по команде могут прессинговать лучше по ходу игры, и верить, что Пенья может показать игру такую ​​же хорошую, насколько плоха она была против «Осасуны» и «Алавеса».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Если у игроков Флика есть хоть какой-то шанс победить «Баварию», они просто не могут позволить себе остаться вдесятером на большую часть матча. Ситуация, которая совсем не маловероятна.

Этот матч многому нас научит о лидерах испанской лиги перед «Эль-Класико» против Реал Мадрида в субботу, 26 октября. И о том, насколько сложно будет попасть в плей-офф Лиги чемпионов в новом году.