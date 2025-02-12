Пора действовать. «Тоттенхэму» и Постекоглу больше не по пути — эту команду спасет только новый тренер

Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниэл Леви должен признать, что настало время избавить от мучений и Энджа Постекоглу, и команду.

«Тоттенхэм» демонстрирует ужасный футбол, и уже всем очевидно, что клуб должен был попрощаться с австралийским тренером еще в прошлом месяце или даже раньше.

Но «Тоттенхэм» продолжает тянуть со сменой тренера. Кажется, мы понимаем, почему они так поступают. Вот пять аргументов (теперь уже несостоятельных), почему Постекоглу продолжает тренировать лондонскую команду.

«Нельзя менять тренеров каждые 18 месяцев»

Это, безусловно, правильно. И мы подозреваем, что Леви не решается уволить Постекоглу именно потому, что отчаянно не хочет снова видеть, как очередной тренер сгорает за два сезона.

К сожалению, это стало тенденцией в эпоху Леви. С момента его прихода у «Тоттенхэма» было уже 12 главных тренеров, и только трое — Мартин Йол, Харри Реднапп и Маурисио Почеттино — продержались два полных года.

Клуб застрял в бесконечном цикле: 18 месяцев с одним тренером, увольнение, затем период с временным наставником (или даже двумя, если «повезет»), затем новый тренер — и все повторяется заново.

Очевидно, что эта стратегия не работает. «Шпоры» погружаются на дно, временами лишь ненадолго всплывая на поверхность.

Эндж Постекоглу

Так что, да, мы понимаем нежелание Леви снова делать то же самое и ожидать другого результата. Но тот факт, что частая смена тренеров в целом — это плохая тенденция, не означает, что в конкретном случае, когда команда сейчас находится в худшем состоянии за последние десятилетия и на грани катастрофы, менять тренера неправильно.

Даже если все предыдущие увольнения были ошибочными, суть в том, что сейчас «Тоттенхэм» играет хуже, чем когда-либо.

Возможно, «Тоттенхэм» поспешил расстаться с Андре Виллаш-Боашем при первых признаках проблем. Но сейчас ситуация вышла далеко за пределы первых тревожных звоночков.

Вывод: то, что увольнять тренеров каждые 18 месяцев — это плохо, не означает, что расставание Постекоглу будет ошибкой.

«Разве вам не весело?»

Постекоглу — порядочный человек и сам по себе довольно забавный. Его послематчевые интервью всегда интересны — и после громких побед, и редких ничьих, и даже после очередного болезненного поражения.

Людям он нравится. В частности, его любят СМИ, которым нравится безрассудный и зрелищный футбол, который демонстрирует «Тоттенхэм».

Но, как мы уже отмечали раньше, проблема с этим «зрелищным» футболом в том, что он действительно веселый — но только если вы не болеете за «Тоттенхэм».

Никто не стремится изгнать Постекоглу из АПЛ. Здесь он иностранец, но ведь «правильный» иностранец. Прямолинейный, говорящий без лишних сложностей, и, что самое главное, не какой-то занудный ботаник.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Спортивные отношения Англии и Австралии всегда были интересными. Соперничество очевидно, но в его основе лежит уважение: несмотря на все свои грубые и дикие черты, австралийцы чертовски хороши в спорте. И играют по-настоящему, верно?

Это соперничество отличается от других. Нам часто приходит в голову вопрос: насколько иначе освещалась бы ситуация в прессе, если бы «Тоттенхэм» показывал те же самые результаты, но играл в более скучный футбол под руководством какого-нибудь раздражающе бойкого американца, который использует немного другие термины, или немецкого ботаника в очках с ноутбуком?

Скорее всего, его бы уже давным-давно уволили. Одна из причин, по которой Леви до сих пор не отправил Постекоглу в отставку, заключается в том, что в медиа-пространстве не было организованного давления, подталкивающего его к этому решению.

Календарь и таблица АПЛ

Шум вокруг этого никогда не становился оглушающим — потому что всем (кроме болельщиков «Тоттенхэма») всегда было просто весело.

«Не судите строго на фоне кадрового кризиса»

Постекоглу у руля команды — это и есть кадровый кризис.

Этот аргумент парадоксален: с одной стороны, его чаще всего используют в оправдание ужасных результатов Постекоглу, а с другой — сам он во многом и является причиной этой ситуации.

Те, кто защищает Постекоглу, редко задумываются о том, почему «Тоттенхэм» оказался в состоянии катастрофического кадрового кризиса на протяжении практически всего его пребывания в команде, за исключением первых трех месяцев.

Некоторые травмы действительно являются следствием невезения. В контактном виде спорта столкновений не избежать, и с такими потерями просто приходится мириться.

Гульельмо Викарио globallookpress.com

Но слишком часто это приводит к тому, что абсолютно все травмы списываются на злой рок, без дальнейшего анализа. Да, «Тоттенхэм» действительно столкнулся с несколькими невезучими потерями — в частности, с травмой вратаря Гульельмо Викарио, которая оказалась особенно болезненной.

Однако подавляющее большинство травм — это мышечные повреждения. В таких случаях, конечно, тоже нельзя исключать невезение, но когда клуб сталкивается с беспрецедентным числом подобных «несчастных случаев», и это происходит под руководством тренера, который строит игру на постоянном прессинге, бесконечных перемещениях и высокой интенсивности дважды в неделю, да еще и дублирует эти нагрузки на тренировках (а значительная часть травм случается именно на тренировках), — тогда, возможно, стоит задуматься, а не является ли это закономерностью.

Травмы вынуждают тренера полагаться на более узкий круг игроков, которые становятся еще более уязвимыми.

Список отсутствующих меняется, но, как только кто-то возвращается, другие тут же выбывают. Это бесконечный круговорот потерь.

Сам Постекоглу уже начал говорить о том, что все наладится, «когда игроки вернутся». Но это иллюзия. В полном составе «Тоттенхэм» уже никогда не будет. Тактическая система Постекоглу попросту ломает игроков.

Теперь остается решить, кого винить за этот кризис: самого Постекоглу — за стиль игры, медицинский штаб — за неспособность справляться с нагрузками, или Леви — за то, что он нанял тренера, которому нужна команда минимум из 30 футболистов, хотя он никогда не собирался предоставлять ему такой состав.

У «Тоттенхэма» есть только три выхода: уволить Постекоглу и попробовать что-то другое, собрать невероятно глубокий состав, способный выдерживать требования австралийца, или смириться с вечным кадровым кризисом.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Чего они точно не могут делать, так это продолжать притворяться, что это просто неудачное стечение обстоятельств.

«Обратите внимание на его тактическую гибкость»

Ну, отчасти с этим можно согласиться — Постекоглу действительно стал более гибким в тактическом плане. Но это примитивная гибкость.

Даже новый, якобы более адаптивный и универсальный «Тоттенхэм» по-прежнему действует в рамках всего двух крайностей. Да, чуть лучше, чем раньше, но по-прежнему невероятно примитивно.

Есть старый добрый «План А» — тот, где все безостановочно носятся по полю во всех направлениях и либо выигрывают 4:0, либо проигрывают 3:4.

А теперь появился «План Б» — облегченная версия схемы Жозе Моуринью, с низким блоком и контратаками. Тут уже шесть-семь человек оседают в обороне, а остальные три-четыре игрока беспорядочно носятся вперед, и команда либо побеждает 2:0, либо проигрывает 0:4.

Это не тонкие тактические корректировки в стиле Андони Ираолы, не ситуативная адаптация Томаса Франка или Марку Силвы. Это тактика кувалды: почти саркастическая реакция на критику бездумного атакующего стиля — теперь просто с бездумной игрой в обороне.

«Клуб не купил игроков, которые ему нужны»

Этот аргумент вбирает в себя элементы всех предыдущих проблем. Поддержка у Постекоглу была — и гораздо большая, чем у некоторых его предшественников в «Тоттенхэме», которым дали меньше времени и возможностей, чтобы что-то построить.

Да, он не получил всех игроков, которые ему нужны. Но уже очевидно, что это в принципе невозможно — и по причинам, связанным как с самим «Тоттенхэмом», так и с футболом в целом.

Если говорить о клубе, то мы прекрасно знаем, как «Тоттенхэм» ведет дела. Можно сколько угодно выступать за уход Леви, но всё, о чем мечтают сторонники «Levy Out», скорее всего, всё равно не случится, если на тренерском мостике останется Постекоглу.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

У «Тоттенхэма» никогда не будет состава из 30 равноценных игроков для безболезненной ротации состава. Но знаете, у кого он есть? Почти ни у кого. Разве что у «Челси» (и то спорно, потому что их хаос с составом скорее вредит, чем помогает).

И потом, даже если у вас есть мечта-состав с двумя равноценными игроками на каждую позицию, что в итоге получится? Группа недовольных футболистов, которым придется нередко наблюдать за игрой со скамейки запасных.

О том, насколько изматывающим является футбол Постекоглу, говорят крайне мало. «Тоттенхэм» действительно бегает больше и интенсивнее, чем кто-либо еще. И что особенно важно — как с мячом, так и без него. Именно это отличает их от всех остальных.

Есть команды, которые играют в высокоинтенсивный футбол в атаке, но расслабляются при потере мяча — как «Ноттингем Форест» и «Фулхэм».

Есть команды, которые наоборот, работают в высоком темпе без мяча, но сбавляют обороты в позиционной атаке. Это классический стиль «Ман Сити» и ключевое отличие «Ливерпуля» Арне Слота от более хаотичного, но всё же менее экстремального футбола Юргена Клоппа.

Большинство клубов балансируют где-то между этими крайностями — кто-то успешно («Арсенал»), кто-то не очень («Саутгемптон»).

А есть «Тоттенхэм», который не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий.

В этом сезоне игроки «Тоттенхэма» провели больше времени, делая изнурительные рывки без мяча, чем любая другая команда в АПЛ. Но они также на третьем месте (после «Ньюкасла» и «Фулхэма») по времени, проведенному в спринте при владении мячом.

Никто другой в лиге не играет так. И в принципе невозможно собрать команду, способную поддерживать такой ритм в долгосрочной перспективе в конкурентной лиге. Недаром этот стиль работал великолепно только первые 10 туров. Теперь же он вообще не работает.