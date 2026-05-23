В этой паре будто замкнулся весь немецкий сезон. 16 августа «Бавария» взяла Суперкубок в матче со «Штутгартом», 19 апреля оформила чемпионство тоже против команды Себастьяна Хёнесса, а 23 мая добавила Кубок Германии, снова оставив «Штутгарт» лишь зрителем праздника. Красивая история из трёх актов для команды Компани и болезненная — для «швабов», но всё равно не отменяющая их сильного сезона. «Штутгарт» приезжал в Берлин не просто защищать прошлогодний титул. Команда уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, снова добралась до финала Кубка и в первом тайме показала, почему её всё чаще воспринимают как устойчивую силу в немецком футболе. Но против «Баварии» редко бывает достаточно одного качественного тайма. Особенно если в её составе есть Гарри Кейн, для которого этот матч стал одним из главных в карьере.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария3:0ШтутгартШтутгартШтутгарт
1:0 Гарри Кейн 55' 2:0 Гарри Кейн 80' 3:0 Гарри Кейн 90+2' пен.
Бавария:  Йонас Урбиг,  Деотшанкюль Юпамекано,  Жонатан Та,  Йосип Штанишич (Хироки Ито 90'),  Йозуа Киммих,  Конрад Лаймер (Рафаэл Геррейру 90'),  Александар Павлович (Том Бишоф 90'),  Майкл Олисе (Леон Горецка 90'),  Джамал Мусиала (Леннарт Карл 76'),  Луис Диас,  Гарри Кейн
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Максимилиан Миттельштадт,  Рамон Хендрикс,  Юлиан Хабот,  Лука Жакес (Финн Ельч 64'),  Крис Фюрих (Билаль эль-Ханнус 78'),  Чема Андрес (Тьягу Томаш 84'),  Ангело Штиллер,  Джейми Левелинг,  Эрмедин Демирович (Николас Нартей 84'),  Дениз Ундав
Жёлтые карточки:  Крис Фюрих 54' (Штутгарт),  Юлиан Хабот 82' (Штутгарт)

Первые полчаса были почти идеальными для «Штутгарта» по содержанию, но вообще никак не отразились на табло.  Команда Хёнесса высоко встречала мюнхенцев, плотно разбирала соперников один в один, не давала «Баварии» спокойно начинать атаки и заставляла её нервничать на мяче.  Уже на второй минуте Дениз Ундав пробил головой в руки Йонасу Урбигу, который заменял Мануэля Нойера.  Затем сам Урбиг ошибся в начале атаки и подарил шанс Ангело Штиллеру, но тот издали пробил неточно.

Сектор фанатов «Баварии» перед матчем globallookpress.com

Особенно активным был Максимилиан Миттельштедт: сначала он прорвался по левому флангу и попал в сетку с внешней стороны, потом проверил Урбига ударом с линии штрафной.  Защитник «Штутгарта» не попал в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира и, кажется, хотел на поле доказать несправедливость этого решения.

Максимилиан Миттельштедт globallookpress.com

«Бавария» выглядела непривычно пассивной.  Мюнхенцы глубоко садились, не успевали связывать линии, а центр поля долго не мог набрать темп.  До 30-й минуты команда Компани почти не создала ничего опасного.  Удар Луиса Диаса в руки Александру Нюбелю выглядел скорее попыткой войти в игру, чем явным моментом.  Чуть позже Нюбель уже действительно спас «Штутгарт», когда Йосип Станишич мощно пробил издали.  К перерыву счёт оставался нулевым, но «Штутгарт» впечатлил своей игрой.  «Швабы» лучше начали финал, смелее давили и уверенно выполняли свой план.  Не хватало только гола, и именно это стало главным упущением.

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

Кейн наказал за первую же ошибку

Второй тайм начался без особых изменений.  «Штутгарт» всё ещё держал высокий уровень интенсивности, выигрывал много единоборств и к 55-й минуте нанёс больше ударов.  А пропустил всё равно первым — не хватило свойственной топ-клубам запредельной концентрации в финалах.

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

После фола на Майкле Олисе «Бавария» быстро разыграла штрафной.  Всё тот же Олисе получил пространство справа, легко ушёл от соперника и подал в центр.  У ворот «Штутгарта» игроков было достаточно, но с выбором позиций случилась катастрофа.  Джефф Шабо сместился к ближней штанге, Чема Андрес не удержал Кейна, и лучший бомбардир Бундеслиги сделал ровно один шаг к мячу.  Этого хватило для удара головой с нескольких метров — 1:0.  Гол слегка прибил запал «Штутгарта», до этого команда почти час играла на пределе, а пропустила из-за мгновения невнимательности.

Первый гол Кейна globallookpress.com

Почти сразу после гола матч остановился на несколько минут из-за мощного заряда пиротехники.  Обе фанатские трибуны устроили акцию против Немецкого футбольного союза с баннерами, зарядами, файерами и дымом.  Стадион на время накрыло так, что продолжать игру было невозможно, а с общего плана «Олимпиаштадион» был похож на газовую конфорку.  Это и есть немецкий футбол, в таких перформансах его прелесть!

«Горящий» сектор фанатов «Штутгарта» globallookpress.com
Пиротехника на фан-секторе «Баварии» globallookpress.com

А когда футбол всё же вернулся, «Бавария» стала заметно спокойнее, а резкость «Штутгарта» рассеялась вместе с дымом от пиротехники.

Арбитр готовится возобновить игру globallookpress.com

«Бавария» дожала, Кейн оформил хет-трик

У мюнхенцев был шанс закрыть игру сразу после её возобновления.  Нюбель отразил мощный удар Луиса Диаса, мяч отскочил к Конраду Лаймеру, но тот из отличной позиции пробил мимо практически пустых ворот.  В обычной игре такой промах мог бы стать поворотным, в этой — нет, потому что у «Баварии» был Гарри Кейн.

Игроки «Баварии» празднуют гол globallookpress.com

На 80-й минуте англичанин сначала зарядил в перекладину издали, а затем сам же завершил второй темп атаки.  «Бавария» быстро вернула мяч в опасную зону, Луис Диас отдал на Кейна, форвард одним движением убрал Чему Андреса и хладнокровно пробил в правый угол.  В этот момент казалось, что Гарри Кейн в следующей атаке может забить буквально как угодно.  У англичанина будто бы включился какой-то особый режим, в котором против Кейна не существует абсолютно никакой защиты.  В добавленное время «Штутгарт» явно смирился с поражением и получил третий мяч.  Штиллер неудачно сыграл рукой в своей штрафной, и Гарри Кейн получил возможность оформить хет-трик с пенальти.  Гарри спокойно уложил мяч в угол — так финал, который долго был равным по борьбе, превратился в крупную победу «Баварии».

Пенальти Кейна globallookpress.com

Кейн, кстати, впервые в своей карьере выиграл финал крупного турнира, причём сделал это максимально эффектно, а ещё завершил сезон с 61 голом во всех турнирах.  В Кубке Германии он стал лучшим бомбардиром с десятью мячами, в Бундеслиге тоже наколотил больше всех.  А с момента перехода в «Баварию» статистика англичанина выглядит как что-то из футбольного симулятора — 146 голов и 33 ассиста в 147 играх.  Космос!

Гарри Кейн с трофеем globallookpress.com

«Штутгарт» проиграл, но не опозорился

Счёт выглядит слишком жестоко по отношению к «Штутгарту».  Команда Хёнесса действительно провела очень сильный первый тайм и большую часть второго до пропущенного мяча.  Дениз Ундав после финала говорил, что команда хотела сделать игру «неудобной», с большим количеством борьбы, фолов и давления.  Это-то удалось, но сам же нападающий точно сформулировал главное: Кейна нельзя оставлять одного.

Игроки «Штутгарта» после финального свистка globallookpress.com

«Штутгарт» показал смелость, физическую готовность и тактическую зрелость.  В этом финале он не выглядел случайным участником и не был разобран «Баварией» с первых минут.  Но вот в решающий момент команде не хватило либо точности впереди, либо свежести, чтобы выдержать свой же темп до конца.  Чем дольше шёл матч, тем заметнее становилось, что стартовое давление отобрало у «швабов» слишком много сил.

При этом сезон для «Штутгарта» всё равно остаётся выдающимся.  Лига чемпионов, второй подряд финал Кубка и полноправный статус команды, которая стабильно держится рядом с верхушкой немецкого футбола, а не одноразово удивляет.  Поражение в Берлине болезненно, но оно не стирает тот важный путь, который «Штутгарт» прошёл за год.