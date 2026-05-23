В этой паре будто замкнулся весь немецкий сезон. 16 августа «Бавария» взяла Суперкубок в матче со «Штутгартом», 19 апреля оформила чемпионство тоже против команды Себастьяна Хёнесса, а 23 мая добавила Кубок Германии, снова оставив «Штутгарт» лишь зрителем праздника. Красивая история из трёх актов для команды Компани и болезненная — для «швабов», но всё равно не отменяющая их сильного сезона. «Штутгарт» приезжал в Берлин не просто защищать прошлогодний титул. Команда уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов, снова добралась до финала Кубка и в первом тайме показала, почему её всё чаще воспринимают как устойчивую силу в немецком футболе. Но против «Баварии» редко бывает достаточно одного качественного тайма. Особенно если в её составе есть Гарри Кейн, для которого этот матч стал одним из главных в карьере.

Результат матча Бавария Мюнхен 3:0 Штутгарт Штутгарт 1:0 Гарри Кейн 55' 2:0 Гарри Кейн 80' 3:0 Гарри Кейн 90+2' пен. Бавария: Йонас Урбиг, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йосип Штанишич ( Хироки Ито 90' ), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер ( Рафаэл Геррейру 90' ), Александар Павлович ( Том Бишоф 90' ), Майкл Олисе ( Леон Горецка 90' ), Джамал Мусиала ( Леннарт Карл 76' ), Луис Диас, Гарри Кейн Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лука Жакес ( Финн Ельч 64' ), Крис Фюрих ( Билаль эль-Ханнус 78' ), Чема Андрес ( Тьягу Томаш 84' ), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг, Эрмедин Демирович ( Николас Нартей 84' ), Дениз Ундав Жёлтые карточки: Крис Фюрих 54' (Штутгарт), Юлиан Хабот 82' (Штутгарт)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 4 Удары мимо 3 65 Владение мячом 35 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 5 Фолы 13

Первые полчаса были почти идеальными для «Штутгарта» по содержанию, но вообще никак не отразились на табло. Команда Хёнесса высоко встречала мюнхенцев, плотно разбирала соперников один в один, не давала «Баварии» спокойно начинать атаки и заставляла её нервничать на мяче. Уже на второй минуте Дениз Ундав пробил головой в руки Йонасу Урбигу, который заменял Мануэля Нойера. Затем сам Урбиг ошибся в начале атаки и подарил шанс Ангело Штиллеру, но тот издали пробил неточно.

Сектор фанатов «Баварии» перед матчем globallookpress.com

Особенно активным был Максимилиан Миттельштедт: сначала он прорвался по левому флангу и попал в сетку с внешней стороны, потом проверил Урбига ударом с линии штрафной. Защитник «Штутгарта» не попал в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира и, кажется, хотел на поле доказать несправедливость этого решения.

Максимилиан Миттельштедт globallookpress.com

«Бавария» выглядела непривычно пассивной. Мюнхенцы глубоко садились, не успевали связывать линии, а центр поля долго не мог набрать темп. До 30-й минуты команда Компани почти не создала ничего опасного. Удар Луиса Диаса в руки Александру Нюбелю выглядел скорее попыткой войти в игру, чем явным моментом. Чуть позже Нюбель уже действительно спас «Штутгарт», когда Йосип Станишич мощно пробил издали. К перерыву счёт оставался нулевым, но «Штутгарт» впечатлил своей игрой. «Швабы» лучше начали финал, смелее давили и уверенно выполняли свой план. Не хватало только гола, и именно это стало главным упущением.

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

Кейн наказал за первую же ошибку

Второй тайм начался без особых изменений. «Штутгарт» всё ещё держал высокий уровень интенсивности, выигрывал много единоборств и к 55-й минуте нанёс больше ударов. А пропустил всё равно первым — не хватило свойственной топ-клубам запредельной концентрации в финалах.

«Бавария» — «Штутгарт» globallookpress.com

После фола на Майкле Олисе «Бавария» быстро разыграла штрафной. Всё тот же Олисе получил пространство справа, легко ушёл от соперника и подал в центр. У ворот «Штутгарта» игроков было достаточно, но с выбором позиций случилась катастрофа. Джефф Шабо сместился к ближней штанге, Чема Андрес не удержал Кейна, и лучший бомбардир Бундеслиги сделал ровно один шаг к мячу. Этого хватило для удара головой с нескольких метров — 1:0. Гол слегка прибил запал «Штутгарта», до этого команда почти час играла на пределе, а пропустила из-за мгновения невнимательности.

Первый гол Кейна globallookpress.com

Почти сразу после гола матч остановился на несколько минут из-за мощного заряда пиротехники. Обе фанатские трибуны устроили акцию против Немецкого футбольного союза с баннерами, зарядами, файерами и дымом. Стадион на время накрыло так, что продолжать игру было невозможно, а с общего плана «Олимпиаштадион» был похож на газовую конфорку. Это и есть немецкий футбол, в таких перформансах его прелесть!

«Горящий» сектор фанатов «Штутгарта» globallookpress.com

Пиротехника на фан-секторе «Баварии» globallookpress.com

А когда футбол всё же вернулся, «Бавария» стала заметно спокойнее, а резкость «Штутгарта» рассеялась вместе с дымом от пиротехники.

Арбитр готовится возобновить игру globallookpress.com

«Бавария» дожала, Кейн оформил хет-трик

У мюнхенцев был шанс закрыть игру сразу после её возобновления. Нюбель отразил мощный удар Луиса Диаса, мяч отскочил к Конраду Лаймеру, но тот из отличной позиции пробил мимо практически пустых ворот. В обычной игре такой промах мог бы стать поворотным, в этой — нет, потому что у «Баварии» был Гарри Кейн.

Игроки «Баварии» празднуют гол globallookpress.com

На 80-й минуте англичанин сначала зарядил в перекладину издали, а затем сам же завершил второй темп атаки. «Бавария» быстро вернула мяч в опасную зону, Луис Диас отдал на Кейна, форвард одним движением убрал Чему Андреса и хладнокровно пробил в правый угол. В этот момент казалось, что Гарри Кейн в следующей атаке может забить буквально как угодно. У англичанина будто бы включился какой-то особый режим, в котором против Кейна не существует абсолютно никакой защиты. В добавленное время «Штутгарт» явно смирился с поражением и получил третий мяч. Штиллер неудачно сыграл рукой в своей штрафной, и Гарри Кейн получил возможность оформить хет-трик с пенальти. Гарри спокойно уложил мяч в угол — так финал, который долго был равным по борьбе, превратился в крупную победу «Баварии».

Пенальти Кейна globallookpress.com

Кейн, кстати, впервые в своей карьере выиграл финал крупного турнира, причём сделал это максимально эффектно, а ещё завершил сезон с 61 голом во всех турнирах. В Кубке Германии он стал лучшим бомбардиром с десятью мячами, в Бундеслиге тоже наколотил больше всех. А с момента перехода в «Баварию» статистика англичанина выглядит как что-то из футбольного симулятора — 146 голов и 33 ассиста в 147 играх. Космос!

Гарри Кейн с трофеем globallookpress.com

«Штутгарт» проиграл, но не опозорился

Счёт выглядит слишком жестоко по отношению к «Штутгарту». Команда Хёнесса действительно провела очень сильный первый тайм и большую часть второго до пропущенного мяча. Дениз Ундав после финала говорил, что команда хотела сделать игру «неудобной», с большим количеством борьбы, фолов и давления. Это-то удалось, но сам же нападающий точно сформулировал главное: Кейна нельзя оставлять одного.

Игроки «Штутгарта» после финального свистка globallookpress.com

«Штутгарт» показал смелость, физическую готовность и тактическую зрелость. В этом финале он не выглядел случайным участником и не был разобран «Баварией» с первых минут. Но вот в решающий момент команде не хватило либо точности впереди, либо свежести, чтобы выдержать свой же темп до конца. Чем дольше шёл матч, тем заметнее становилось, что стартовое давление отобрало у «швабов» слишком много сил.

При этом сезон для «Штутгарта» всё равно остаётся выдающимся. Лига чемпионов, второй подряд финал Кубка и полноправный статус команды, которая стабильно держится рядом с верхушкой немецкого футбола, а не одноразово удивляет. Поражение в Берлине болезненно, но оно не стирает тот важный путь, который «Штутгарт» прошёл за год.