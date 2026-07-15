Норвежец Каспер Рууд сыграет против португальца Жайме Фарии во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Фария
У Жайме в первом раунде был непростой матч против Стэна Вавринки.
Португальский теннисист совершил камбэк в игре против 41-летнего швейцарца — 6:7, 6:4, 6:4.
Фария провел уже 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 39 побед и 17 поражений.
Ранее в этом году 22-летний португалец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на Australian Open и Уимблдоне, а также добрался до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Главным же достижением Фарии в этом году пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» он обыграл Дениса Шаповалова и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо.
Рууд
Каспер, как и в предыдущих сезонах, спокойно восстанавливался и тренировался в первой половине лета.
Норвежец пропустил все июньские турниры на траве, а на Уимблдоне проиграл в первом круге поляку Хуберту Хуркачу.
Рууд провел 39 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 25 побед и 14 поражений.
Отдельно стоит уточнить, что Рууд выиграл 16 из 21 матчей на грунте.
В середине июня Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, он выиграл два матча в Монте-Карло, добрался до четвертьфинала в Мадриде, до полуфинала в Женеве и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.
Рууд выигрывал турнир в Гштаде в 2021 и 2022 году. В 2025-м он не смог пройти 1/4 финала, проиграв Хуану Мануэлю Серундоло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 4.85, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: у Рууда было достаточно времени на подготовку к турниру в Гштаде, и на этой неделе он, скорее всего, будет бороться за титул. На грунте у него никогда не бывает проблем с мотивацией, в отличие от других покрытий.
Также стоит добавить, что два года назад Рууд обыграл Фарию в рамках Кубка Дэвиса со счетом 7:6, 6:2.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.