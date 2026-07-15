прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 1.92

Норвежец Каспер Рууд сыграет против португальца Жайме Фарии во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Фария

У Жайме в первом раунде был непростой матч против Стэна Вавринки.

Португальский теннисист совершил камбэк в игре против 41-летнего швейцарца — 6:7, 6:4, 6:4.

Фария провел уже 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 39 побед и 17 поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее в этом году 22-летний португалец прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на Australian Open и Уимблдоне, а также добрался до четвертьфинала на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Главным же достижением Фарии в этом году пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» он обыграл Дениса Шаповалова и Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил в пятисетовом матче Фрэнсису Тиафо.

Рууд

Каспер, как и в предыдущих сезонах, спокойно восстанавливался и тренировался в первой половине лета.

Норвежец пропустил все июньские турниры на траве, а на Уимблдоне проиграл в первом круге поляку Хуберту Хуркачу.

Рууд провел 39 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 25 побед и 14 поражений.

Отдельно стоит уточнить, что Рууд выиграл 16 из 21 матчей на грунте.

В середине июня Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, он выиграл два матча в Монте-Карло, добрался до четвертьфинала в Мадриде, до полуфинала в Женеве и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.

Рууд выигрывал турнир в Гштаде в 2021 и 2022 году. В 2025-м он не смог пройти 1/4 финала, проиграв Хуану Мануэлю Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фарию в этом матче можно поставить за 4.85, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: у Рууда было достаточно времени на подготовку к турниру в Гштаде, и на этой неделе он, скорее всего, будет бороться за титул. На грунте у него никогда не бывает проблем с мотивацией, в отличие от других покрытий.

Также стоит добавить, что два года назад Рууд обыграл Фарию в рамках Кубка Дэвиса со счетом 7:6, 6:2.

1.92 Победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фария — Рууд принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.