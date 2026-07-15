Сможет ли Бублик пройти второй круг в Гштаде?

прогноз на матч первого круга турнира в Гштаде, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Бублик

Саша попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Бублик остался рядом с топ-10 по итогам недавней серии турниров на траве. Эту неделю он проводит в статусе 11-й ракетки мира.

Бублик — действующий чемпион турнира в Гштаде. В 2025-м он обыграл здесь Александра Шевченко, Франсиско Комесану, Артура Казо и Хуана Мануэля Серундоло.

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В середине июня Бублик не смог защитить титул на «пятисотнике» в Галле, проиграв в первом круге Маттиа Беллуччи.

Зато Бублик дошел до полуфинала в Штутгарте и выиграл три матча на Уимблдоне.

Алис

У Кантена в первом круге был непростой матч против Федерико Чины.

Французский теннисист переиграл 19-летнего итальянца на решающем тай-брейке — 6:3, 3:6, 7:6.

Алис занимает 90-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В этом году Алис провел уже 46 матчей. На этом отрезке у него 25 побед и 21 поражение.

Среди его лучших результатов в 2026-м — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.38, победу Алиса букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: сложно сказать, как у Бублика сейчас с мотивацией, настроен ли он защищать титул на «водокачке». Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бублик — Алис принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.