Сможет ли Ибрагимова удивить экс-вторую ракетку мира?

прогноз на матч второго круга турнира в Афинах, ставка за 1.93

Россиянка Алевтина Ибрагимова сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге турнира WTA 250 в Яссах (Румыния). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Ибрагимова

Алевтина в первом раунде одержала победу над чешкой Доминикой Салковой — 6:2, 7:5.

Российская теннисистка провела и выиграла первый в карьере матч на уровне основного тура.

Ибрагимова пробилась в основную сетку через квалификацию, победив Марию Козыреву и Варвару Лепченко.

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Ибрагимова выиграла 23 из 38 матчей в текущем сезоне.

Ранее она выигрывала два и более матчей подряд только на турнирах ITF.

Эту неделю 21-летняя россиянка проводит в статусе 275-й ракетки.

Бадоса

Паула начала турнир с уверенной победы над Ангелиной Калининой.

Испанская теннисистка отдала украинке лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

Победная серия Бадосы теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе экс-вторая ракетка мира стала чемпионкой турнира WTA 125 в шведском Бостаде.

Бадоса провела 32 матча в текущем сезоне. Сейчас у нее 17 побед и 15 поражений.

Среди ее лучших результатов сезона на уровне основного тура — полуфинал в Остине и четвертьфинал на «пятисотнике» в Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Бадоса спокойно обыграет россиянку. На Ибрагимову можно поставить за 7.30.

Прогноз: да, вероятно, Алевтина не удивит опытную испанку. И дело не только в том, что россиянке пока не хватает опыта. Бадоса, похоже, находится в оптимальной физической форме.

1.93 Победа Бадосы + тотал геймов больше 17,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Ибрагимова — Бадоса принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Бадосы + тотал геймов больше 17,5 за 1.93.