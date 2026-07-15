Россиянка Алевтина Ибрагимова сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге турнира WTA 250 в Яссах (Румыния). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
Ибрагимова
Алевтина в первом раунде одержала победу над чешкой Доминикой Салковой — 6:2, 7:5.
Российская теннисистка провела и выиграла первый в карьере матч на уровне основного тура.
Ибрагимова пробилась в основную сетку через квалификацию, победив Марию Козыреву и Варвару Лепченко.
Ибрагимова выиграла 23 из 38 матчей в текущем сезоне.
Ранее она выигрывала два и более матчей подряд только на турнирах ITF.
Эту неделю 21-летняя россиянка проводит в статусе 275-й ракетки.
Бадоса
Паула начала турнир с уверенной победы над Ангелиной Калининой.
Испанская теннисистка отдала украинке лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
Победная серия Бадосы теперь составляет шесть матчей.
На прошлой неделе экс-вторая ракетка мира стала чемпионкой турнира WTA 125 в шведском Бостаде.
Бадоса провела 32 матча в текущем сезоне. Сейчас у нее 17 побед и 15 поражений.
Среди ее лучших результатов сезона на уровне основного тура — полуфинал в Остине и четвертьфинал на «пятисотнике» в Берлине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Бадоса спокойно обыграет россиянку. На Ибрагимову можно поставить за 7.30.
Прогноз: да, вероятно, Алевтина не удивит опытную испанку. И дело не только в том, что россиянке пока не хватает опыта. Бадоса, похоже, находится в оптимальной физической форме.
Рекомендуемая ставка: победа Бадосы + тотал геймов больше 17,5 за 1.93.