Россиянка Алина Корнеева сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Корнеева
Алина в первом раунде разгромила японку Аои Ито.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:2, 6:1.
Корнеева выиграла 30 из 42 матчей в этом году.
Лучшим результатом 19-летней россиянки в этом сезоне пока остается выход во второй круг Ролан Гаррос.
Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.
В этом сезоне Алина пока ни разу не выигрывала два подряд матча на уровне основного тура.
Ли
Энн тоже начала турнир с разгромной победы.
В первом раунде американская теннисистка одержала уверенную победу над представительницей Узбекистана Марией Тимофеевой — 6:2, 6:1.
Ли прервала серию из трех поражений.
После турнира в Ноттингеме, на котором она дошла до четвертьфинала, Ли не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге и на Уимблдоне.
Ли провела 34 матча в текущем сезоне. На этом сезоне у нее 17 побед и столько же поражений.
Среди ее лучших результатов в 2026-м — третий круг на «тысячнике» в Дохе, 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде и полуфинал в Страсбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 1.74, победу Ли букмекеры предлагают за 2.09.
Прогноз: вероятно, на этот раз у Алины будет гораздо больше проблем, чем в матче против Ито. Более того, мы склоняемся к тому, что опытная американка остановит российскую теннисистку.
Рекомендуемая ставка: победа Ли за 2.09.