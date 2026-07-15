Сможет ли Корнеева выйти в четвертьфинал в Афинах?

прогноз на матч второго круга турнира в Афинах, ставка за 2.09

Россиянка Алина Корнеева сыграет против американки Энн Ли во втором круге турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

Корнеева

Алина в первом раунде разгромила японку Аои Ито.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:2, 6:1.

Корнеева выиграла 30 из 42 матчей в этом году.

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Лучшим результатом 19-летней россиянки в этом сезоне пока остается выход во второй круг Ролан Гаррос.

Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.

В этом сезоне Алина пока ни разу не выигрывала два подряд матча на уровне основного тура.

Ли

Энн тоже начала турнир с разгромной победы.

В первом раунде американская теннисистка одержала уверенную победу над представительницей Узбекистана Марией Тимофеевой — 6:2, 6:1.

Ли прервала серию из трех поражений.

После турнира в Ноттингеме, на котором она дошла до четвертьфинала, Ли не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге и на Уимблдоне.

Ли провела 34 матча в текущем сезоне. На этом сезоне у нее 17 побед и столько же поражений.

Среди ее лучших результатов в 2026-м — третий круг на «тысячнике» в Дохе, 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде и полуфинал в Страсбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 1.74, победу Ли букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: вероятно, на этот раз у Алины будет гораздо больше проблем, чем в матче против Ито. Более того, мы склоняемся к тому, что опытная американка остановит российскую теннисистку.

2.09 Победа Ли Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Корнеева — Ли позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Рекомендуемая ставка: победа Ли за 2.09.