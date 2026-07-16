Сможет ли Вашеро выйти в полуфинал в Гштаде?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштаде, ставка за 1.92

Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Коллиньон

Рафаэль третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

Ранее в этом году бельгийский теннисист добрался до этой стадии в Брисбене и Галле.

При этом в 2026-м Коллиньон пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд на турнирах ATP.

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В первом раунде текущего турнира у него был непростой матч против представителя Казахстана Тимофея Скатова — 3:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге Коллиньон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6.

Коллиньон начал неделю в статусе 42-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.

В текущем сезоне Рафаэль выиграл 34 из 46 матчей. Но тут важно уточнить, что часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне бельгиец выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).

Вашеро

Валантен пропускал первый раунд, а во втором одержал волевую победу над немцем Янником Ханфманом — 4:6, 6:3, 6:4.

Это был первый матч монегаска после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить серию турниров на траве.

В конце мая Вашеро прошел первый круг на Ролан Гаррос, но в итоге ему пришлось сняться с турнира из-за стрессового перелома стопы.

Вашеро провел 25 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и девять поражений.

Среди лучших результатов Валантена в этом году — полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.

Также стоит обратить внимание, что он выигрывал не менее двух матчей на четырех турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вашеро, похоже, удалось как следует подготовиться к турниру.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Коллиньон — Вашеро позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.