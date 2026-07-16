Бельгиец Рафаэль Коллиньон сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Коллиньон
Рафаэль третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
Ранее в этом году бельгийский теннисист добрался до этой стадии в Брисбене и Галле.
При этом в 2026-м Коллиньон пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд на турнирах ATP.
В первом раунде текущего турнира у него был непростой матч против представителя Казахстана Тимофея Скатова — 3:6, 7:6, 6:4.
Во втором круге Коллиньон одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6.
Коллиньон начал неделю в статусе 42-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.
В текущем сезоне Рафаэль выиграл 34 из 46 матчей. Но тут важно уточнить, что часть из них он провел на «челленджерах». На этом уровне бельгиец выиграл турниры в По (Франция) и Монце (Италия), а также дошел до финала в Бордо (Франция).
Вашеро
Валантен пропускал первый раунд, а во втором одержал волевую победу над немцем Янником Ханфманом — 4:6, 6:3, 6:4.
Это был первый матч монегаска после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить серию турниров на траве.
В конце мая Вашеро прошел первый круг на Ролан Гаррос, но в итоге ему пришлось сняться с турнира из-за стрессового перелома стопы.
Вашеро провел 25 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и девять поражений.
Среди лучших результатов Валантена в этом году — полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло.
Также стоит обратить внимание, что он выигрывал не менее двух матчей на четырех турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 1.59, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.35.
Прогноз: оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вашеро, похоже, удалось как следует подготовиться к турниру.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.