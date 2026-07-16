прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштаде, ставка за 1.92

Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло в четвертьфинале турнира ATP 250 в Гштаде (Швейцария). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Серундоло

У Хуана Мануэля в первом раунде был непростой матч против 153-й ракетки мира Зденека Коларжа.

Аргентинский теннисист совершил камбэк в игре против чеха — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге он одержал волевую победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 3:6, 6:3, 7:5.

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Серундоло третий раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.

Ранее он добрался до этой стадии на «пятисотнике» в Барселоне и на турнире в Истборне. При этом здесь он не смог выйти в полуфинал.

По количеству выигранных матчей лучшим турниром Серундоло в этом году пока остается Ролан Гаррос, на котором он дошел до четвертого раунда. Во втором круге парижского «Шлема» латиноамериканец одержал сенсационную победу над первой ракеткой мира Янником Синнером.

Серундоло провел уже 33 матча на грунте в текущем сезоне. На этом отрезке у него 22 победы и 11 поражений.

В прошлом году он дошел до финала на турнире в Гштаде.

Рууд

Каспер попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче норвежский теннисист одержал волевую победу над Жайме Фарией.

В первом сете Рууд неудачно провел тай-брей, но при этом камбэк получился довольно убедительным — 6:7, 6:4, 6:2.

Рууд провел 40 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 26 побед и 14 поражений.

Также стоит обратить внимание, что он выиграл 17 из 22 матчей на грунте.

В середине июня Каспер дошел до финала на «Мастерсе» в Риме. Кроме того, он выиграл два матча в Монте-Карло, добрался до четвертьфинала в Мадриде, до полуфинала в Женеве и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.

Рууд выигрывал турнир в Гштаде в 2021 и 2022 году. В 2025-м он не смог пройти 1/4 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.18, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: именно Серундоло остановил Рууда в четвертьфинале прошлогоднего турнира в Гштаде. Этот матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 6:3 в пользу аргентинца.

Рууда ждет еще одна непростая встреча против соперника, который с недавних пор может похвастаться победой над самим Синнером. Мы не уверены, что норвежец возьмет реванш и выйдет в полуфинал.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Серундоло — Рууд принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.