Россиянка Алина Корнеева сыграет против чешки Терезы Валентовой в четвертьфинале турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Валентова
Тереза пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.
В первом раунде чешская теннисистка разгромила бельгийку Софию Костулас — 6:1, 6:2.
Во втором круге Валентова одержала уверенную победу над белоруской Александрой Соснович — 6:3, 6:2.
Валентова второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура. В прошлом месяце она добралась до этой стадии на турнире в Истборне.
При этом в 2026-м она пока ни разу не выигрывала больше двух матчей на турнире WTA.
Среди лучших результатов Валентовой в этом году — третий круг на Australian Open и финал на турнире WTA 125 в Сен-Мало.
Корнеева
Алина вышла в четвертьфинал на уровне основного тура впервые с октября 2024 года.
В первом раунде текущего турнира российская теннисистка разгромила японку Аои Ито — 6:2, 6:1.
Во втором круге Корнеева, вопреки ожиданиям, уверенно обыграла 31-ю ракетку мира Энн Ли — 6:2, 6:2.
Корнеева выиграла 31 из 43 матчей в этом году.
До этой недели лучшим результатом 19-летней россиянки в этом сезоне был выход во второй круг Ролан Гаррос.
Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Валентову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 2.31.
Прогноз: Алина чересчур уверенно преодолела первые раунды, но мы все равно не уверены, что она остановит 19-летнюю чешку, которая ранее в этом сезоне уже успела дебютировать в топ-50. Россиянку ждет сложный матч.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.