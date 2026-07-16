Сможет ли Корнеева выйти в полуфинал в Афинах?

прогноз на матч 1/4 финала в Афинах, ставка за 1.92

Россиянка Алина Корнеева сыграет против чешки Терезы Валентовой в четвертьфинале турнира WTA 250 в Афинах (Греция). Матч пройдет 17 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Валентова

Тереза пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде чешская теннисистка разгромила бельгийку Софию Костулас — 6:1, 6:2.

Во втором круге Валентова одержала уверенную победу над белоруской Александрой Соснович — 6:3, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Валентова второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура. В прошлом месяце она добралась до этой стадии на турнире в Истборне.

При этом в 2026-м она пока ни разу не выигрывала больше двух матчей на турнире WTA.

Среди лучших результатов Валентовой в этом году — третий круг на Australian Open и финал на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

Корнеева

Алина вышла в четвертьфинал на уровне основного тура впервые с октября 2024 года.

В первом раунде текущего турнира российская теннисистка разгромила японку Аои Ито — 6:2, 6:1.

Во втором круге Корнеева, вопреки ожиданиям, уверенно обыграла 31-ю ракетку мира Энн Ли — 6:2, 6:2.

Корнеева выиграла 31 из 43 матчей в этом году.

До этой недели лучшим результатом 19-летней россиянки в этом сезоне был выход во второй круг Ролан Гаррос.

Корнеева вошла в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на турнирах WTA 125 и ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Валентову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: Алина чересчур уверенно преодолела первые раунды, но мы все равно не уверены, что она остановит 19-летнюю чешку, которая ранее в этом сезоне уже успела дебютировать в топ-50. Россиянку ждет сложный матч.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Валентова — Корнеева принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.