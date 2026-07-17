Дардери второй год подряд выйдет в финал в Бостаде?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде, ставка за 2.15

Итальянец Лучано Дардери сыграет против парагвайца Адольфо Вальехо в полуфинале турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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Вальехо

Адольфо впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне основного тура.

Парагвайский теннисист начал турнир с уверенной победы над 300-й ракеткой мира Мигелем Дамасом — 6:3, 6:3.

Во втором круге его соперником был нидерландец Ботик ван де Зандшульп — 4:6, 6:3, 7:6.

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В четвертьфинале Вальехо выиграл у итальянца Стефано Травальи — 7:6, 6:2.

До этой недели лучшим результатом 22-летнего португальца в текущем сезоне был третий круг на «Мастерсе» в Мадриде. В испанской столице он обыграл Григора Димитрова и Лернера Тьена.

Ранее в этом сезоне Вальехо дебютировал в топ-100 во многом благодаря успешным выступлениям на грунтовых «челленджерах».

Дардери

Лучано пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Даниэлем Альтмайером.

Как и ожидалось, итальянский теннисист спокойно обыграл немца— 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Дардери остановил португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

Дардери — действующий чемпион грунтового турнира в Бостаде.

В текущем сезоне он выиграл 19 из 28 матчей на грунте.

Ранее в этом году Дардери выиграл турнир в Сантьяго, дошел до финала в Буэнос-Айресе, до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вальехо в этом матче можно поставить за 2.70, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: вероятно, Дардери обыграет парагвайца и второй год подряд выйдет в финал турнира в Бостаде. Но мы при этом не удивимся, если в предстоящем матче итальянцу придется провести три сета.

2.15 Победа Дардери + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Вальехо — Дардери позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.