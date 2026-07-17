Сможет ли Рублев выйти в финал турнира в Бостаде?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде, ставка за 1.96

Россиянин Андрей Рублев сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Рублев

Андрей пятый раз в сезоне вышел в полуфинал.

Российский теннисист пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Андреа Пеллегрино.

Рублеву понадобился третий сет в матче против 138-й ракетки мира — 7:6, 6:7, 6:3.

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Зато Рублев неожиданно легко обыграл Себастьяна Баэса.

Вопреки ожиданиям, россиянин отдал аргентинцу лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Рублев выиграл 13 из 18-ти матчей на грунте в текущем сезоне.

В апреле он дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне, а в мае — до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Рублев выигрывал турнир в Бостаде в 2023 году.

Табило

Алехандро второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

Как и Рублев, чилийский теннисист тоже попал в число первых четырех сеяных и стартовом сразу со второго раунда.

В первом матче Табило выиграл у 213-й ракетки мира аргентинца Лаутаро Мидона — 6:4, 6:7, 6:4.

В четвертьфинале он должен был встретиться с Тиаго Тиранте, но аргентинец в последний момент снялся с турнира.

Лучшим результатом Табило в этом году пока остается выход в финал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.40, победу Табило букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: ранее Андрей выиграл один из двух матчей против чилийского теннисиста.

В 2024-м Рублев обыграл Табило на харде в Базеле. Между тем, их предыдущая встреча, состоявшаяся в марте этого года в Майами, завершилась победой чилийца со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

Честно говоря, сомневаемся, что Рублев обыграет Табило в предстоящем матче.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Рублев — Табило принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.