Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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Алькарас

Карлос начал турнир с уверенной победы над Фрэнсисом Тиафо.

Испанец спокойно обыграл американского теннисиста в двух сетах — 6:22, 6:2.

После матча Алькарас излучал уверенность: «Такое начало турнира придает уверенности перед следующими матчами. Кроме того, оно показывает остальным, на каком ты сейчас уровне с точки зрения уверенности в себе, физической готовности и тенниса, и дает понять: если они хотят победить, придется прибавить в игре».

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Алькарас четвертый год подряд квалифицировался на Итоговый турнир. В 2025-м испанец остановился в шаге от победы на ATP Finals, проиграв в решающем матче Яннику Синнеру.

В этом сезоне Алькарас пропустил больше четырех месяцев из-за серьезной травмы запястья, но все равно сумел попасть в восьмерку лучших.

Более того, Карлос набрал 6100 очков и занял третье место в чемпионской гонке.

Сейчас есть смысл обратить внимание, прежде всего, на результаты Алькараса в предыдущие несколько месяцев, то есть после возвращения в тур.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В начале сентября Алькарас не смог пройти 1/4 финала на US Open, проиграв Ьену Шелтону. Но зато после этого он выиграл три турнира.

Карлос стал чемпионом в Токио, Вене и на «Мастерсе» в Париже. Испанец выиграл 17 из последних 18 матчей.

Единственным неприятным исключением на этом отрезке стало его выступление в Шанхае. На китайском «тысячнике» Алькарас проиграл в третьем круге бельгийцу Зизу Бергсу.

Медведев

Даниил в первом туре выиграл у Флавио Коболли.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист обыграл итальянца в двух сетах — 7:6, 6:3.

«Мне удалось хорошо подавать. Здесь очень быстрый крытый корт, поэтому подача важна. Он хорошо подавал на брейк-пойнтах в первом сете. Был момент, где я мог сыграть чуть лучше, но в остальном он подавал отлично. Я рад, что выстоял и победил», — сказал Медведев после победы над Коболли.

Медведев седьмой раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.

В 2020-м российский теннисист стал победителем ATP Finals. Шесть лет назад его соперниками были Александр Зверев, Новак Джокович, Диего Шварцман, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

С тех пор Медведев дважды не смог выйти из группы, в 2021-м уступил в финале Звереву, а в 2023-м проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке.

В этом году россиянин выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.

Отдельно стоит отметить его мощный рывок после US Open. Медведев выиграл 19 из последних 23 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Медведев ранее выиграл только три из десяти матчей против Алькараса.

В конце октября россиянин проиграл испанцу на «пятисотнике» в Вене — 4:6, 6:7. Но их весенняя встреча в Индиан-Уэллс завершилась победой Даниила — 6:3, 7:6.

У Медведева нет проблем с настроем на предстоящий матч: «Я думаю, на этом корте у меня больше всего шансов его обыграть. Благодаря быстрому покрытию можно заработать несколько легких очков на подаче, возможно, пробить несколько виннерсов».

Хорошие рассуждения, но есть нюанс — то же самое способен сделать и соперник. Честно говоря, сомневаемся, что Медведев воспользуется условиями и обыграет главного фаворита турнира.

2.30 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Алькарас — Медведев принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5 за 2.30.