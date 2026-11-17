В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Амур». Игра пройдет на «СКА Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» после 25 матчей удерживают 6-ю позицию на Западе с 30 очками, на 2 зачетных балла отставая от «Северстали».
Последние матчи: В первых ноябрьских встречах «Шанхайские Драконы» обыграли «Салават Юлаев» (3:2) и «Северсталь» (3:1), после чего уступили московскому «Динамо» (2:3).
На этом неудачи команды Митча Лава не закончились. Петербуржцы проиграли три гостевых матча подряд — «Трактору» (2:5), «Автомобилисту» (2:4) и «Локомотиву» (0:5).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: Недавний локальный пик «Шанхайских Драконов» сменился серией поражений. На дистанции обновленный состав показывает свой класс, но в турнирном ключе команда Лава теряет позиции.
С 19 октября по 3 ноября «Драконы» выдали мощный отрезок из шести побед в семи матчах, тогда как в четырех последних встречах китайский коллектив остался без турнирных приобретений.
«Амур»
Турнирное положение: На счету «Амура» — 31 очко в 26 матчах. Хабаровчане занимают 2-е место в Восточной конференции, уступая лидирующему «Металлургу» 8 турнирных пунктов.
Последние матчи: После домашнего поражения от СКА (2:3) «Амур» «всухую» обыграл «Барыс» (2:0), а затем отправился на выезд, где взял верх над «Спартаком» (4:3).
Победную серию команда Александра Андриевского продолжила в Сочи, переиграв южан (2:0). Четвертого успеха подряд хабаровчане добились в столице, одолев ЦСКА по буллитам (2:1).
Не сыграют: Дмитрий Костенко, Максим Дорожко, Александр Дергачев.
Состояние команды: Нынешний «Амур» заметно прибавил в турнирном смысле. Команда Александра Андриевского берет свое за счет организованной игры и выглядит серьезным претендентом на плей-офф.
В шести последних матчах дальневосточники заработали 10 очков из 12 возможных, а за пределами домашней площадки накануне выдали три победы кряду, дважды не пропустив при этом больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Шанхайские Драконы» потерпели четыре поражения кряду
- «Шанхайские Драконы» пропускали 3 и более голов в шести из восьми последних встреч
- В четырех из пяти последних матчей на льду «Драконов» было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.01, ничья — в 4.29, победа «Амура» — в 3.32.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.26, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.
Прогноз: «Драконы» заметно просели по качеству игры, особенно при обороне собственных ворот. Хабаровчане, напротив, набрали неплохой ход и структурно выглядят организованнее команды Митча Лава.
Ставка: «Амур» не проиграет за 1.85.
Прогноз: У «Шанхая» в последние недели все плохо с обороной, поэтому дома команда предпочтет агрессивнее напирать в атаке. «Амур» также попытается использовать свободное пространство.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.90.