Домашняя игра «Айлендерс» не порадует своей результативностью?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Айлендерс»

Турнирное положение: «Айлендерс» после 19 матчей занимают 9-е место на Востоке с 22 очками, на 3 зачетных балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: После «сухого» поражения от «Эдмонтона» (0:4) «Айлендерс» проиграли еще три домашних матча — «Каролине» (3:5), «Нью-Джерси» (4:5, ОТ) и «Сан-Хосе» (2:3, бул.).

Другой выезд в Калифорнию принес команде Питера Дебура две крупные победы подряд. Сперва ньюйоркцы разгромили «Лос-Анджелес» (5:2), а двумя днями позже уничтожили «Анахайм» (6:2).

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Не сыграют: Калум Ричи, Александр Романов, Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо, Логан Стэнли.

Состояние команды: В игре «Айлендерс» постепенно появляются новые краски. Возвращение травмированных расширяет возможности атаки, хотя по сезону команда Дебура далека от цельного хоккея.

Несмотря на борьбу за плей-офф, одной из обыденных проблем «Айлс» на дистанции является слабая результативность. Так, с 60 голами после 19 матчей ньюйоркцы уступают представителям кубковой восьмерки.

«Коламбус»

Турнирное положение: «Коламбус» замыкает таблицу Восточной конференции с 14 очками после 18 матчей. От 8-й позиции коллектив из Огайо отделяют 11 турнирных пунктов.

Последние матчи: В начале ноября «Коламбус» разгромил «Колорадо» (7:2) и по буллитам одолел «Даллас» (2:1), однако на льду «Баффало» дал осечку (2:5).

Домашняя серия команды Рика Боунесса обернулась тремя поражениями подряд. Поочередно «Блю Джекетс» проиграли «Флориде» (1:4), «Тампе-Бэй» (1:3) и «Филадельфии» (3:4).

Не сыграют: Конор Гарланд, Исак Лундстрем, Шон Монахан, Данте Фаббро.

Состояние команды: Обновленный состав «Коламбуса» не оправдывает ожиданий. Команда Рика Боунаса томится на дне Востока и испытывает острую нехватку креатива в атаке.

В 18 матчах «Блю Джекетс» забросили 45 шайб, что является худшим показателем во всей лиге. В восьми предыдущих встречах коллектив из Огайо одержал только две победы.

На что ставят в матче Айлендерс — Коламбус Букмекерские коэффициенты на матч Айлендерс — Коламбус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Айлендерс» победили «Коламбус» в трех из четырех последних личных встреч

В четырех из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Коламбус» не побеждал в гостях в трех последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.21, победа «Коламбуса» — в 2.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Коламбус» в этом сезоне ужасен с точки зрения результативности, а позиционная оборона «Айлендерс» редко дает соперникам много свободы. Хозяева наверняка предпочтут сдержанный хоккей без лишнего риска.

2.35 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Айлендерс — Коламбус позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.35.

Прогноз: «Коламбус» заметно уступает «островитянам» по текущей форме, да и выездные матчи даются команде Рика Боунесса особенно тяжело. Ньюйоркцы сейчас убедительнее действуют в атаке и надежнее обороняются.

1.70 «Айлендерс» победят в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Айлендерс — Коламбус принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: «Айлендерс» победят в матче за 1.70.