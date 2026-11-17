В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бенчмарк Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: «Тампа-Бэй» после 20 матчей удерживает 3-ю позицию на Востоке с 28 очками, на 2 зачетных балла отставая от «Нью-Джерси».
Последние матчи: В ходе недавних командировок «Тампа-Бэй» обыграла «Миннесоту» в овертайме (4:3), но уже на следующий день уступила «Виннипегу» (3:4).
В Буффало команда Джона Купера разгромила «Сейбрз» (8:3), а следом переиграла «Коламбус» (3:1). Вернувшись домой, «Лайтнинг» потерпели «сухое» поражение от «Детройта» (0:2).
Не сыграют: Брэйден Поинт, Эрик Чернак, Энтони Cирелли.
Состояние команды: «Тампа-Бэй» находится в компании лидеров Востока. Команда Джона Купера показывает высокое качество хоккея с учетом кадровых потерь, тем самым подтверждая топ-класс на дистанции.
В семи последних встречах «Лайтнинг» зафиксировали пять победных результатов. Тем временем на домашнем льду «Тампа» дала всего одну осечку в нынешнем сезоне, проведя девять матчей.
«Вашингтон»
Турнирное положение: На счету «Вашингтона» — 20 очков в 18 матчах. Столичный клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 пунктов.
Последние матчи: После домашних поражений от «Миннесоты» (1:5) и «Далласа» (5:6) «Вашингтон» сумел переиграть «Флориду» (4:3), а в гостях взял верх над «Оттавой» (3:2, ОТ).
Однако обе следующие встречи с «Нью-Джерси» команда Спенсера Карбери провалила. Сначала столичные уступили на выезде (2:5), а затем сгорели «Девилз» дома (4:7).
Не сыграют: Расмус Сандин, Венсан Деарне.
Состояние команды: «Вашингтон» пока не похож на команду, которая задавала тон на Востоке двумя сезонами ранее. Нестабильная форма форвардов и частые ошибки мешают «Кэпиталз» раскрыть свой уровень.
Перед выездом в Тампу коллектив Спенсера Карбери потерпел четыре поражения в шести встречах. По ходу каждого проигранного матча «Вашингтон» пропускал пять и более голов.
Статистика для ставок
- «Тампа-Бэй» победила в четырех из пяти последних личных встреч
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов
- «Тампа-Бэй» забивала 3 и более голов в трех последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.91, ничья — в 4.57, победа «Вашингтона» — в 3.47.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.
Прогноз: «Вашингтон» с незавидной регулярностью допускает ошибки в собственной зоне. «Тампа» дома действует уверенно и эффективно. На этом фоне команда Джона Купера видится фаворитом своей площадки.
Ставка: «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 2.05.
Прогноз: Оборона «Вашингтона» сейчас далека от устойчивости, но в атаке столичная команда играет достаточно раскованно. «Тампа» со своей стороны любит высокий темп, поэтому и встреча во Флориде обещает быть результативной.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.