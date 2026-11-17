В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.17.
«Вегас»
Турнирное положение: «Вегас» с 29 очками после 22 матчей закрепился на 3-й строчке Западной конференции. От идущей второй «Миннесоты» «рыцари» отстают на 5 баллов.
Последние матчи: Недавнюю серию выездов «Вегас» завершил плодотворно, последовательно обыграв «Питтсбург» (3:2), «Детройт» (2:1) и «Баффало» (4:1).
Вернувшись домой, «Голден Найтс» переиграли «Юту» (5:3). Однако следующие две встречи команда Райана Крейга проиграла: «Вегас» уступил «Нэшвиллу» по буллитам (2:3), а затем сгорел «Ванкуверу» (3:6).
Не сыграют: Ноа Хэнифин, Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: «Вегас» включен в число сильнейших команд Запада. При новом тренере нападение «Голден Найтс» не потеряло в остроте, а вот оборона дает больше поводов для беспокойства.
В первой половине ноября коллектив Райана Крейга выдал серию из четырех побед, на смену которой пришли два поражения на домашней площадке. Кроме того, только в двух из четырех последних матчей в Неваде «Вегас» не потерял очки.
«Даллас»
Турнирное положение: В 20 матчах «Даллас» заработал 26 очков, с которыми занимает 6-е место на Западе, на 3 зачетных балла отставая от лидерской тройки.
Последние матчи: После поражения от «Коламбуса» по буллитам (1:2) «Даллас» вернулся домой, где обыграл «Сан-Хосе» (4:3), но следом был разгромлен «Виннипегом» (3:8).
В двух следующих домашних встречах команда Глена Гулуцана добилась побед. Сначала техасцы «всухую» разобрались с «Баффало» (2:0), а затем в овертайме дожали «Флориду» (2:1).
Не сыграют: Оскар Бак, Лиан Бихсель, Кайл Капобьянко, Мэтт Дюшен, Миро Хейсканен.
Состояние команды: При Гулуцане «Даллас» пытается строже действовать в защите, но общая перестройка дается техасцам тяжело. На этом фоне «Старз» по-прежнему причисляются к топ-командам Запада.
В 20 матчах «Даллас» отметился 56 заброшенными шайбами, что является худшим показателем конференции среди клубов, формирующих топ-8. Между тем по надежности в обороне техасцы имеют второй лучший показатель, уступая лишь «Миннесоте».
Статистика для ставок
- «Даллас» победил «Вегас» в четырех из пяти последних личных встреч
- «Даллас» победил в двух последних личных встречах на территории «Вегаса»
- В трех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.17, победа «Далласа» — в 2.71.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.
Прогноз: «Даллас» хорошо организован в обороне и не столь часто позволяет соперникам диктовать условия на протяжении всей встречи. «Вегас» дома способен сыграть дисциплинированно, поэтому равный счет видится закономерным сценарием встречи в Неваде.
Ставка: Ничья за 4.17.
Прогноз: «Даллас» предпочитает размеренный хоккей с цепкой средней зоной. «Вегас» также умеет контролировать игровой ритм, поэтому открытый обмен атаками едва ли будет сопровождать эту игру.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.98.