Казанцы не собираются делиться очками в домашних стенах

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: В 29 матчах «Ак Барс» заработал 28 очков, с которыми занимает 9-е место на Востоке. От зоны плей-офф казанцы отстают по дополнительным показателям.

Последние матчи: Ноябрьский цикл чемпионата «Ак Барс» начал с трех поражений подряд — от СКА (3:4), «Сибири» (1:3) и «Трактора» (3:5). Неудачную серию казанцы оборвали домашней победой над «Торпедо» (5:2).

В Уфе команда Анвара Гатиятулина разгромила «Салават Юлаев» (4:1), однако следующая гостевая встреча завершилась крупным поражением от «Автомобилиста» (1:5). Следом в Татарстане «Ак Барс» уступил «Динамо» Москва (2:4).

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Не сыграют: Артем Галимов.

Состояние команды: В условиях высокой турнирной плотности у «Ак Барса» затянулась полоса неудач. При фрагментарных проблесках в атаке казанцы меркнут на фоне собственных возможностей.

Только три матча из девяти последних закончились победой команды Анвара Гатиятулина. Четыре проигранные встречи сопровождались четырьмя и более пропущенными шайбами.

«Спартак»

Турнирное положение: На счету «Спартака» — 33 очка после 28 сыгранных матчей. В таблице Западной конференции красно-белые занимают 4-е место, на 2 балла отставая от первой тройки.

Последние матчи: После поражений от «Торпедо» (1:3) и «Локомотива» (1:4) «Спартак» обыграл минское «Динамо» (5:3), но затем сгорел в Петербурге от СКА (1:7).

Дома команда Алексея Жамнова уступила «Амуру» (3:4), зато в следующей встрече разобралась с «Адмиралом» (6:3). Очередную выездную серию красно-белые начали с поражения от «Автомобилиста» (1:2, бул.).

Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.

Состояние команды: Расположение в верхней части Запада едва ли не отражает действительное состояние «Спартака».

В последние недели красно-белые часто теряют очки, а атакующие исполнители чередуют яркие всплески с блеклыми выступлениями.

В десяти предыдущих матчах команда Алексея Жамнова потерпела три поражения. На этом отрезке «Спартаку» четырежды не удавалось забросить больше одной шайбы.

На что ставят в матче Ак Барс — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спартак» победил в трех из четырех последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Спартак» не забивал больше одного гола в двух последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.30, победа «Спартака» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: «Спартак» не в меру позволяет соперникам распоряжаться шайбой в опасных бросковых зонах. Казанцы на своем льду должны воспользоваться проблемами москвичей и добиться победы.

1.85 «Ак Барс» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Ак Барс — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Нападение «Спартака» чередует результативные матчи с довольно бедными в плане исполнения. Против организованной казанской обороны москвичам будет непросто добиться привычной остроты.

1.70 Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Ак Барс — Спартак принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2.5 за 1.70.