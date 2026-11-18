В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Ак Барс»
Турнирное положение: В 29 матчах «Ак Барс» заработал 28 очков, с которыми занимает 9-е место на Востоке. От зоны плей-офф казанцы отстают по дополнительным показателям.
Последние матчи: Ноябрьский цикл чемпионата «Ак Барс» начал с трех поражений подряд — от СКА (3:4), «Сибири» (1:3) и «Трактора» (3:5). Неудачную серию казанцы оборвали домашней победой над «Торпедо» (5:2).
В Уфе команда Анвара Гатиятулина разгромила «Салават Юлаев» (4:1), однако следующая гостевая встреча завершилась крупным поражением от «Автомобилиста» (1:5). Следом в Татарстане «Ак Барс» уступил «Динамо» Москва (2:4).
Не сыграют: Артем Галимов.
Состояние команды: В условиях высокой турнирной плотности у «Ак Барса» затянулась полоса неудач. При фрагментарных проблесках в атаке казанцы меркнут на фоне собственных возможностей.
Только три матча из девяти последних закончились победой команды Анвара Гатиятулина. Четыре проигранные встречи сопровождались четырьмя и более пропущенными шайбами.
«Спартак»
Турнирное положение: На счету «Спартака» — 33 очка после 28 сыгранных матчей. В таблице Западной конференции красно-белые занимают 4-е место, на 2 балла отставая от первой тройки.
Последние матчи: После поражений от «Торпедо» (1:3) и «Локомотива» (1:4) «Спартак» обыграл минское «Динамо» (5:3), но затем сгорел в Петербурге от СКА (1:7).
Дома команда Алексея Жамнова уступила «Амуру» (3:4), зато в следующей встрече разобралась с «Адмиралом» (6:3). Очередную выездную серию красно-белые начали с поражения от «Автомобилиста» (1:2, бул.).
Не сыграют: Уилл Райлли, Даниил Орлов, Максим Комтуа.
Состояние команды: Расположение в верхней части Запада едва ли не отражает действительное состояние «Спартака».
В последние недели красно-белые часто теряют очки, а атакующие исполнители чередуют яркие всплески с блеклыми выступлениями.
В десяти предыдущих матчах команда Алексея Жамнова потерпела три поражения. На этом отрезке «Спартаку» четырежды не удавалось забросить больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Спартак» победил в трех из четырех последних личных встреч
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов
- «Спартак» не забивал больше одного гола в двух последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.30, победа «Спартака» — в 2.61.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.
Прогноз: «Спартак» не в меру позволяет соперникам распоряжаться шайбой в опасных бросковых зонах. Казанцы на своем льду должны воспользоваться проблемами москвичей и добиться победы.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.85.
Прогноз: Нападение «Спартака» чередует результативные матчи с довольно бедными в плане исполнения. Против организованной казанской обороны москвичам будет непросто добиться привычной остроты.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 2.5 за 1.70.