прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за

4 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Аргентина и Кабо-Верде. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Аргентина: бенефис Месси

Турнирное положение: Аргентина не испытала никаких проблем с победой в своей группе, где набрала максимальные девять очков.

Команда в итоге опередила Австрию и Алжир, которые отстали от нее на пять баллов, а также Иорданию, ставшую аутсайдером квартета без единого пункта.

Последние матчи: завершить предыдущую стадию «альбиселесте» сумели крупной победой над той же Иорданией со счетом 3:1.

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Во втором туре группового раунда североамериканского мундиаля действующий чемпион мира сломил сопротивление Австрии, забив два мяча и не пропустив ни одного.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах — официальных и товарищеских — Аргентина не знала другого результата, кроме побед.

Очевидно, что и такая форма и высокий класс делают южноамериканскую сборную фаворитом поединка, и вопрос по сути лишь в том, будет ли разгром.

Лионель Месси — лучший бомбардир и команды, и ЧМ-2026 с шестью голами.

Кабо-Верде: шансов мало

Турнирное положение: Кабо-Верде сенсационно занял вторую позицию в своем квартете, хотя набрал только три пункта.

Команда уступила победителю группы четыре очка, а также на один балл опередила провалившийся на турнире Уругвай и четвертую в таблице Саудовскую Аравию.

Последние матчи: сборная набрала только один балл в последнем туре группового этапа, как, впрочем, и в остальных поединках, сыграв вничью с Саудовской Аравией (0:0).

Перед этим во втором туре финальной части группового раунда представитель Африки сумел сдержать Уругвай, хотя тот и забил два мяча — 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, половина из которых были контрольными, Кабо-Верде ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Был бы у сборной другой соперник, такие выступления могли бы убеждать в хороших шансах сборной на успех, однако против чемпиона мира ей будет очень сложно.

Кевин Ленини и Элиу Варела — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Аргентина — Кабо-Верде Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Кабо-Верде: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей Аргентина забивала больше двух голов

в пяти из девяти последних матчей Кабо-Верде забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья — в 7.00, успех Кабо-Верде — в 20.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.66 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше двух мячей. Так было и в ее двух из трех поединков на ЧМ-2026.

Тем временем, в трех из пяти последних матчей Кабо-Верде произошло так же.

1.83 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Аргентина — Кабо-Верде принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что чемпион мира забьет больше двух мячей, что было в его в трех из четырех последних поединков.

1.90 Тотал Аргентины больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Аргентина — Кабо-Верде позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 1.90