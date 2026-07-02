4 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Аргентина и Кабо-Верде. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Аргентина: бенефис Месси
Турнирное положение: Аргентина не испытала никаких проблем с победой в своей группе, где набрала максимальные девять очков.
Команда в итоге опередила Австрию и Алжир, которые отстали от нее на пять баллов, а также Иорданию, ставшую аутсайдером квартета без единого пункта.
Последние матчи: завершить предыдущую стадию «альбиселесте» сумели крупной победой над той же Иорданией со счетом 3:1.
Во втором туре группового раунда североамериканского мундиаля действующий чемпион мира сломил сопротивление Австрии, забив два мяча и не пропустив ни одного.
Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах — официальных и товарищеских — Аргентина не знала другого результата, кроме побед.
Очевидно, что и такая форма и высокий класс делают южноамериканскую сборную фаворитом поединка, и вопрос по сути лишь в том, будет ли разгром.
Лионель Месси — лучший бомбардир и команды, и ЧМ-2026 с шестью голами.
Кабо-Верде: шансов мало
Турнирное положение: Кабо-Верде сенсационно занял вторую позицию в своем квартете, хотя набрал только три пункта.
Команда уступила победителю группы четыре очка, а также на один балл опередила провалившийся на турнире Уругвай и четвертую в таблице Саудовскую Аравию.
Последние матчи: сборная набрала только один балл в последнем туре группового этапа, как, впрочем, и в остальных поединках, сыграв вничью с Саудовской Аравией (0:0).
Перед этим во втором туре финальной части группового раунда представитель Африки сумел сдержать Уругвай, хотя тот и забил два мяча — 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, половина из которых были контрольными, Кабо-Верде ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.
Был бы у сборной другой соперник, такие выступления могли бы убеждать в хороших шансах сборной на успех, однако против чемпиона мира ей будет очень сложно.
Кевин Ленини и Элиу Варела — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше двух голов
- в трех из четырех последних матчей Аргентина забивала больше двух голов
- в пяти из девяти последних матчей Кабо-Верде забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.16. Ничья — в 7.00, успех Кабо-Верде — в 20.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.66 и 2.25.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали больше двух мячей. Так было и в ее двух из трех поединков на ЧМ-2026.
Тем временем, в трех из пяти последних матчей Кабо-Верде произошло так же.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что чемпион мира забьет больше двух мячей, что было в его в трех из четырех последних поединков.
Ставка: тотал Аргентины больше 2,5 голов за 1.90