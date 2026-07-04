Аргентина начинает плей-офф в статусе действующего чемпиона мира и очевидного фаворита. Команда Лионеля Скалони выиграла все три матча группы, уверенно прошла первый этап и теперь получила соперника, который уже стал одной из главных историй турнира. Кабо-Верде впервые играет на чемпионате мира и сразу добралось до матчей на выбывание — это уже огромный результат, но теперь островной сборной предстоит самый тяжёлый экзамен.

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01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

00:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны!

00:50 Матч обслужит канадский арбитр Дрю Фишер. На линиях ему помогут соотечественники Майкл Барвеген и Льес Арфа, четвёртым судьёй назначена Катя Итцель Гарсия из Мексики, резервным ассистентом — её соотечественница Сандра Рамирес. За ВАР будет отвечать американец Армандо Вильярреал, ассистентом ВАР станет хорват Иван Бебек, а поддержку ВАР обеспечит Татьяна Гусман.

00:40 Лионель Месси снова в привычной роли — в атаке рядом с Лаутаро Мартинесом, да ещё и на хорошо знакомой территории. Последние три года Лео играет в МЛС за «Интер Майами», а на «Хард Рок Стэдиум» сборная Аргентины выиграла финал Кубка Америки-2024 у Колумбии, правда, сам Месси тогда был заменён до решающего гола. Сейчас турнир Аргентины всё равно во многом остаётся его личным шоу: 39-летний капитан забил шесть из восьми голов команды на ЧМ и при новом мяче снова единолично возглавит гонку бомбардиров. При этом у Скалони хватает игроков, которые могут снять с него часть нагрузки, — Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро давно играют на топ-уровне в Европе. Для самого Скалони матч тоже особенный, это его 100-я игра во главе сборной Аргентины.

00:30 А вот состав сборной Кабо-Верде: Возинья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш.

00:25 Аргентина начнёт плей-офф в таком составе: Э. Мартинес, Л. Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альмада, Л. Мартинес.

00:20 Для Аргентины это матч, который нужно проходить без лишней драмы. Для Кабо-Верде — шанс превратить красивую историю в настоящую сенсацию. Разница в классе огромная, но плей-офф тем и опасен: один сейв, один стандарт или одна ошибка могут на время перевернуть даже самый очевидный сценарий.

00:15 Тактически всё выглядит довольно понятно: Аргентина будет владеть мячом, искать свободные зоны перед штрафной и перегружать фланги, а Кабо-Верде — защищаться низко, ждать стандартов и редких контратак. В таких матчах для фаворита важен ранний гол, а если Кабо-Верде продержится хотя бы до перерыва, давление на аргентинцев постепенно начнёт расти.

00:10 Главный аргумент Аргентины — качество в атаке и контроль темпа. Лионель Месси снова в центре всего: он ведёт игру, завершает атаки и заставляет соперников постоянно держать лишнего игрока рядом с собой. Рядом у Скалони достаточно вариантов, чтобы вскрывать низкий блок не только через индивидуальное мастерство Месси, но и давлением между линиями.

00:05 Кабо-Верде, очевидно, не будет пытаться играть с Аргентиной на равных по владению. Команде важнее сохранить компактность, не дать фавориту быстро забить и довести матч до нервного сценария. В группе это уже работало: Кабо-Верде выдержало давление Испании, не проиграло Уругваю и Саудовской Аравии, а вратарь Возинья стал одним из символов этой истории. Против Аргентины ему снова придётся много работать — ещё больше, чем на групповом этапе.

00:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.