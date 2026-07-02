прогноз на матч 1/16 ЧМ‑2026, ставка за 2.14

4 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Колумбия и Гана. Начало встречи — 04:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

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Колумбия: латиноамериканский карнавал Нестора Лоренсо

Турнирное положение: Сборная Колумбии уверенно и досрочно выиграла сложнейший квартет K, набрав 7 очков. «Кофейщики» подходят к матчу в статусе фаворита пары.

Последние матчи: Колумбийцы прошлись катком по групповому этапу. В первом туре они разгромили Чехию со счетом 4:1.

Во втором — уверенно разобрались с ЮАР (2:0), гарантировав себе первое место. В заключительном туре тренерский штаб позволил себе глубокую ротацию, что привело к боевой ничьей с Южной Кореей (2:2).

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Колумбия находится в феноменальной форме. Атакующий потенциал команды огромен: ветеран Хамес Родригес переживает очередную молодость и гениально дирижирует игрой, а реактивный Луис Диас разрывает фланги.

Дополнительной опцией на острие стал Джон Дюран. Единственная зона тревоги — центр защиты, который в расслабленном состоянии позволил корейцам забить дважды в прошлом матче.

Гана: африканская стойкость и тактические шахматы Кейроша

Турнирное положение: Сборная Ганы пробилась в 1/16 финала со второго места в группе L, заработав 5 очков. «Черные звезды» посрамили скептиков, выстояв в тяжелейшей группе с Англией и Хорватией.

Последние матчи: Африканцы выстроили свою игру от печки и не потерпели ни одного поражения. Сначала Гана минимально одолела Панаму (1:0), затем удержала важнейшую нулевую ничью с Англией (0:0).

В решающем третьем туре подопечные Кейроша разошлись миром с Хорватией (1:1), что и гарантировало им вторую строчку.

Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Приход Карлуша Кейроша превратил Гану в оборонительный монолит. За три сложнейших матча группа обороны во главе с Мохаммедом Салису пропустила всего один гол.

Команда будет действовать вторым номером, используя низкий защитный блок и умышленно сбивая темп колумбийских атак. Главная ставка впереди делается на стандарты и редкие контратаки, где скорость молодых вингеров должна стать главным оружием на свободном пространстве.

На что ставят в матче Колумбия — Гана Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — Гана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Колумбия не знает поражений в пяти матчах подряд

Гана обыграла всего один раз своих соперников в последних семи матчах

Колумбия пропускает в среднем по турниру 0,4 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 1.52 а на Гану — 7.20, ничью букмекеры оценивают в 4.10.

Прогноз: В матче поставим на сухую победу Колумбии. Это основная ставка.

2.14 Сухая победа Колумбии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Колумбия — Гана принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Сухая победа Колумбии в матче за 2.14.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на голах Колумбии в каждом из таймов.

2.75 Голы Колумбии в каждом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Колумбия — Гана принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Голы Колумбии в каждом тайме этого матча за 2.75.