Колумбия подходит к плей-офф в очень сильной позиции: команда выиграла группу K, выглядела сбалансированной и почти не давала соперникам лишнего у своих ворот. Гана вышла дальше менее уверенно, но для матчей на выбывание у неё есть важные качества — физика, скорость на флангах и умение терпеть без мяча.

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04:05 У Колумбии ожидается очень интересная 4-3-3 Нестора Лоренсо. В этой системе многое держится на Хамесе Родригесе и Луисе Диасе: первый отвечает за идеи и последний пас, второй — за постоянную угрозу слева. Но смотреть стоит не только на них. Густаво Пуэрта тоже здорово проявляет себя на турнире, а справа особенно важен Даниэль Муньос — он проводит ЧМ в отличной форме и может стать одним из ключевых игроков матча за счёт подключений по флангу. А на острие атаки хорошо знакомый нам Джон Кордоба из «Краснодара», он будет бороться с ганскими защитниками.

04:00 Ати-Зиги, Менса, Опоку, Люккассен, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.

03:55 Сборная Колумбии начнёт в таком составе: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Лерма, Х. Родригес, Арьяс, Л. Диас, Кордоба.

03:50 Ключевой вопрос — сможет ли Гана превратить свою физическую мощь в реальную угрозу, а не просто в борьбу в середине поля. Колумбия выглядит более собранной и разнообразной, но плей-офф редко бывает удобным для фаворитов: один рывок по флангу, один стандарт или одна ошибка при выходе из обороны могут резко изменить этот матч.

03:45 Тактически матч может получиться не таким открытым, как кажется по именам. Колумбия будет больше владеть мячом и постепенно раскачивать оборону, а Гана — ждать потерь и стандартов. Для африканской команды особенно важно не пропустить рано, если Колумбия быстро выйдет вперёд, ей будет гораздо проще контролировать темп и не давать сопернику разбегаться.

03:40 Главный аргумент Колумбии — качество в атакующей тройке. Луис Диас даёт резкость слева, Хамес Родригес остаётся игроком, который может придумать последний пас из сложной позиции, а Луис Суарес добавляет движение в штрафной. При этом команда Нестора Лоренсо не выглядит зависимой только от индивидуальных вспышек: в центре есть Джефферсон Лерма, который поддерживает баланс, а фланги с Даниэлем Муньосом и Хоаном Мохикой позволяют постоянно поднимать давление.

03:35 Гане, скорее всего, придётся играть осторожнее. Команда Карлуша Кейруша может выстроиться компактно, закрывать центр и искать быстрые выходы через Камалдина Сулеману и Антуана Семеньо, если тот будет готов. Проблема в том, что одного терпения против Колумбии может не хватить. Если слишком глубоко сесть к своей штрафной, Диас и Хамес всё равно начнут находить зоны между линиями.

03:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.