Колумбия и Гана забудут про центр поля?

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.80

4 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Колумбия и Гана. Начало встречи — в 04:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Колумбия

Турнирное положение: Колумбия показала топ-класс в своей группе, которую выиграла с семью очками, хотя там также выступал один из фаворитов турнира Португалия.

Команда обошла хваленого конкурента на два балла, тогда как третья в таблице ДР Конго проиграла ей три пункта, а последний Узбекистан отстал на семь очков.

Последние матчи: в финальном поединке группового раунда сборная не смогла обыграть Португалию (0:0), хотя по созданным моментам была к этому близка.

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В предыдущем туре данной стадии мундиаля-2026 «Кофейщики» набрали три очка, одержав победу над ДР Конго с минимальным результатом 1:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Колумбия выиграла четыре раза при одной ничьей, которая пришлась на ту же игру с Португалией.

Эти результаты только подтверждают то, что южноамериканская сборная — фаворит дуэли, не говоря уже о том, что она превосходит соперника в классе.

Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Гана

Турнирное положение: Гана не смогла выйти в 1/16 финала с первых двух мест, но с четырьмя очками все равно попала в топ-8 лучших третьих сборных в своих группах.

Команда на три балла отстала от победителя квартета Англии и на два — от ставшей второй Хорватии, а также на четыре пункта опередила Панаму, замкнувшей таблицу.

Последние матчи: «Черные звезды» не смогли набрать очки в заключительном поединке прошедшей стадии, проиграв Хорватии (1:2).

Во втором туре группового раунда чемпионата мира африканский коллектив набрал только один балл, когда сумел выстоять против Англии — 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, где только одна встреча была товарищеской, Гана проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

И вроде бы такие выступления сулят сборной неплохие шансы по крайней мере отстоять мировую до серии пенальти, однако не проиграть столь сильному сопернику — задача не из легких.

Калеб Йиренки и Деррик Люккассен — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Колумбия — Гана Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — Гана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Колумбия забивала больше одного гола

в шести из девяти последних матчей Колумбии забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей Гана забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.80, успех Ганы — в 7.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей «Кофейщики» забивали больше одного гола. Команда отличается результативной атакой.

Тем временем, в своем последнем поединке «Черные звезды» пропустили два гола.

1.80 Тотал Колумбии больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Колумбия — Гана принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал Колумбии больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в шести из девяти последних матчей южноамериканцев было именно так.

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Колумбия — Гана позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25





Прогноз на исход

Прогноз на исход матча за 2.14 — прямо тут.