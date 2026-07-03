4 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Колумбия и Гана. Начало встречи — в 04:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия показала топ-класс в своей группе, которую выиграла с семью очками, хотя там также выступал один из фаворитов турнира Португалия.
Команда обошла хваленого конкурента на два балла, тогда как третья в таблице ДР Конго проиграла ей три пункта, а последний Узбекистан отстал на семь очков.
Последние матчи: в финальном поединке группового раунда сборная не смогла обыграть Португалию (0:0), хотя по созданным моментам была к этому близка.
В предыдущем туре данной стадии мундиаля-2026 «Кофейщики» набрали три очка, одержав победу над ДР Конго с минимальным результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Колумбия выиграла четыре раза при одной ничьей, которая пришлась на ту же игру с Португалией.
Эти результаты только подтверждают то, что южноамериканская сборная — фаворит дуэли, не говоря уже о том, что она превосходит соперника в классе.
Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Гана
Турнирное положение: Гана не смогла выйти в 1/16 финала с первых двух мест, но с четырьмя очками все равно попала в топ-8 лучших третьих сборных в своих группах.
Команда на три балла отстала от победителя квартета Англии и на два — от ставшей второй Хорватии, а также на четыре пункта опередила Панаму, замкнувшей таблицу.
Последние матчи: «Черные звезды» не смогли набрать очки в заключительном поединке прошедшей стадии, проиграв Хорватии (1:2).
Во втором туре группового раунда чемпионата мира африканский коллектив набрал только один балл, когда сумел выстоять против Англии — 0:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, где только одна встреча была товарищеской, Гана проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.
И вроде бы такие выступления сулят сборной неплохие шансы по крайней мере отстоять мировую до серии пенальти, однако не проиграть столь сильному сопернику — задача не из легких.
Калеб Йиренки и Деррик Люккассен — авторы двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Колумбия забивала больше одного гола
- в шести из девяти последних матчей Колумбии забивали больше двух голов
- в трех из четырех последних матчей Гана забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 3.80, успех Ганы — в 7.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей «Кофейщики» забивали больше одного гола. Команда отличается результативной атакой.
Тем временем, в своем последнем поединке «Черные звезды» пропустили два гола.
Ставка: тотал Колумбии больше 1,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в шести из девяти последних матчей южноамериканцев было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25
Прогноз на исход
Прогноз на исход матча за 2.14 — прямо тут.