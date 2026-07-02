Испания подходит к первому раунду плей-офф в статусе одного из главных претендентов на титул и с лучшей обороной группового этапа. Команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча в трёх матчах, а средний показатель владения мячом составил 69,3%, что вновь подтвердило способность испанцев полностью контролировать ход встречи. Австрия, напротив, делает ставку на интенсивный прессинг и быстрые переходы, однако именно против соперников топ-уровня эта модель уже давала сбой — поражение от Аргентины (0:2) наглядно показало предел её эффективности. Для команды Ральфа Рангника предстоящий матч станет серьёзной проверкой обороны, которая на групповом этапе пропустила шесть мячей.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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31' Ямаль с острого угла стрелял в створ, но Шлагер парировал.

29' Подал от правого угла Ямаль во вратарскую, там не добрался до мяча Шлагер, на подборе первым оказался Кукурелья, который метров с шести расстрелял ворота австрийцев, но Нюберг зафиксировал атаку на вратаря — гол не засчитан!

28' У правого угла австрийской штрафной классную комбинацию разыграли Ямаль и Педри, доставили мяч к Ольмо в центр штрафной, тот здорово принял мяч, но в последний момент его накрыл Пош.

27' Игра возобновилась.

23' Гидро-пауза в матче.

21' Как же хорош в дриблинге Ямаль — он очень легко обыграл на фланге опытного Забитцера, но подстраховал партнера Лаймер и перехватил мяч у Ламина.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 4 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 3

18' Забитцер с левого полуфланга аккуратно выполнил заброс в центр штрафной испанцев, где Грегорич совсем немного не дотянулся до мяча головой.

17' Перехватили австрийцы мяч и уже пару минут его контролируют.

15' Досталось по голове Оярсабалю от Алабы.

14' Продолжают держать оборону австрийцы.

11' Завалили Ямаля в штрафной, но Нюберг развёл руками. Лаймер вроде бы проиграл позицию, но решил немного потолкаться, отчего Ламин завалился на газон — не было похоже на фол, надо крепче стоять на ногах.

10' Матч под контролем у испанцев.

08' Ольмо пробил с из-за пределов штрафной, но был заблокирован.

07' Первые минуты встречи проходят в открытой игре и на высоких скоростях.

05' Первый угловой в матче заработали испанцы, розыгрыш которого не увенчался успехом.

02' Первый удар в матче нанёс Ямаль — со средней дистанции пробил он низом и размял австрийского вратаря Александра Шлагера.

01' Матч начался! С центра разыграли испанцы!

До матча

21:56 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

21:54 Исполняются национальные гимны сборных.

21:52 Команды появились на поле.

21:45 В Инглвуде пасмурно, +19 градусов.

21:40 Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция); Ассистент: Махбод Бейги (Швеция); Ассистент: Андреас Сёдерквист (Швеция); Резервный: Дахане Бейда (Мавритания).

21:32 Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Кевин Дансо, Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Романо Шмид, Марсель Забитцер, Пауль Ваннер, Михаэль Грегорич.

21:30 Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США), вместимостью 70 240 зрителей.

21:20 Если обратиться к истории этого противостояния, преимущество Испании выглядит безоговорочным. В пяти предыдущих официальных встречах «Красная фурия» четырежды праздновала победу, ещё один матч завершился вничью, а общая разница мячей достигла 22:3. Наиболее памятными остаются разгром Австрии со счётом 9:0 в отборе к Евро-2000, победа 5:1 в товарищеской игре 2009 года и домашний успех 4:0 в квалификации чемпионата мира-2002, после которого последовала ничья 1:1 на выезде. Австрийцы в последний раз побеждали испанцев в официальном матче ещё на чемпионате мира 1978 года, после чего баланс сил в этой паре окончательно сместился в пользу сборной Испании.

21:15 Путь австрийской сборной к плей-офф получился гораздо более сложным. Подопечные Ральфа Рангника начали турнир с победы над Иорданией (3:1), затем без шансов уступили Аргентине (0:2), а решающее очко добыли лишь в концовке встречи с Алжиром, завершив её результативной ничьей 3:3. Хотя команда отметилась шестью забитыми мячами, цифры свидетельствуют, что такая результативность заметно превысила качество созданных моментов — суммарный xG составил всего 3,69. Куда больше вопросов вызывает игра без мяча: показатель 4,51 xGA и шесть пропущенных голов говорят о том, что защита регулярно испытывала серьёзное давление. Перед матчем с Испанией тренерский штаб сможет рассчитывать практически на оптимальный подбор исполнителей, включая Алабу, Лаймера и Арнаутовича.

21:10 Испанцы без особых проблем подтвердили статус одного из главных фаворитов турнира, завершив групповой этап на первой строчке с семью набранными очками. Стартовая осечка в виде ничьей с Кабо-Верде не выбила команду Луиса де ла Фуэнте из колеи: затем последовали уверенная победа над Саудовской Аравией (4:0) и прагматичный успех в матче с Уругваем (1:0). Главным достоинством сборной остаётся оборона — за три встречи соперники так и не смогли распечатать её ворота, а показатель ожидаемых пропущенных голов (0,18 xGA за игру) стал лучшим на турнире. В созидании потенциал испанцев ещё не раскрыт полностью, поскольку при 5,33 xG команда ограничилась пятью забитыми мячами. Даже если Нико Уильямс и Йереми Пино не смогут выйти на поле, кадровый ресурс и возвращение Ламина Ямаля позволяют сохранить высокий темп и разнообразие в атаке.

21:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.