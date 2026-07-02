2 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Испания и Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Испания
Турнирное положение: Испания неубедительно стартовала на мундиале, однако все же сумела выиграть свою группу с семью очками.
Команда на четыре балла опередила ближайшего преследователя Кабо-Верде, а также на пять пунктов — третий в таблице Уругвай и четвертую Саудовскую Аравию.
Последние матчи: в заключительном поединке группового раунда сборная набрала три очка, с минимальным результатом переиграв Уругвай и отправив его домой.
В предыдущем туре минувшей стадии североамериканского чемпионата мира «Фурия Роха» также одержала победу, только на этот раз разгромную — над Саудовской Аравией (4:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, Испания выиграла трижды при одной ничьей.
Данные выступления «Селексьон» только усиливают понимание того, что она — фаворит грядущей дуэли, хотя соперник и отличается солидной организованностью.
Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Австрия
Турнирное положение: Австрия пробилась в плей-офф чемпионата мира со второй строчки в группе, набрав четыре очка.
Команда на пять баллов отстала от победителя квартета Аргентины, а также по разнице мячей опередила Алжир и на четыре пункта — аутсайдера Иорданию.
Последние матчи: на финише групповой стадии мирового форума сборная в фееричном и драматичном поединке сыграла вничью с Алжиром (3:3).
Во втором туре прошедшего раунда турнира коллектив остался без очков, когда не сумел выстоять против действующего чемпиона мира — Аргентины (0:2).
Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, большинство из которых были официальными, Австрия проиграла только однажды, выиграв пять раз и в двух случаях сыграв вничью.
По идее такая форма сулит сборной неплохие шансы по крайней мере выстоять после игрового времени и рассчитывать на серию пенальти, но остановить чемпиона Европы ей, безусловно, будет сложно.
Марко Арнаутович — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Испании забивали меньше трех голов
- в четырех из шести последних матчей Испания забивала меньше двух голов
- в семи из восьми последних матчей Австрия забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 5.00, успех Австрии — в 10.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей Испании забивали меньше трех мячей. Такой сценарий мы видели и в их двух из трех её поединков на ЧМ-2026.
Между тем, в шести из девяти последних матчей Австрии сработал такой же расклад.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что чемпион Европы забьет меньше двух голов, ведь так случилось в его четырех из шести последних матчей.
Ставка: тотал Испании меньше 1,5 голов за 2.40
Прогноз на забитые голы
Еще один прогноз на матч — прогноз на голы с коэффициентом для ставки за 2.00.