Наткнётся ли Испания на австрийскую стену?

прогноз на матч за выход в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 2.00

2 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Испания и Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Испания

Турнирное положение: Испания неубедительно стартовала на мундиале, однако все же сумела выиграть свою группу с семью очками.

Команда на четыре балла опередила ближайшего преследователя Кабо-Верде, а также на пять пунктов — третий в таблице Уругвай и четвертую Саудовскую Аравию.

Последние матчи: в заключительном поединке группового раунда сборная набрала три очка, с минимальным результатом переиграв Уругвай и отправив его домой.

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В предыдущем туре минувшей стадии североамериканского чемпионата мира «Фурия Роха» также одержала победу, только на этот раз разгромную — над Саудовской Аравией (4:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, Испания выиграла трижды при одной ничьей.

Данные выступления «Селексьон» только усиливают понимание того, что она — фаворит грядущей дуэли, хотя соперник и отличается солидной организованностью.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Австрия

Турнирное положение: Австрия пробилась в плей-офф чемпионата мира со второй строчки в группе, набрав четыре очка.

Команда на пять баллов отстала от победителя квартета Аргентины, а также по разнице мячей опередила Алжир и на четыре пункта — аутсайдера Иорданию.

Последние матчи: на финише групповой стадии мирового форума сборная в фееричном и драматичном поединке сыграла вничью с Алжиром (3:3).

Во втором туре прошедшего раунда турнира коллектив остался без очков, когда не сумел выстоять против действующего чемпиона мира — Аргентины (0:2).

Не сыграют: травмирован — Баумгартнер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, большинство из которых были официальными, Австрия проиграла только однажды, выиграв пять раз и в двух случаях сыграв вничью.

По идее такая форма сулит сборной неплохие шансы по крайней мере выстоять после игрового времени и рассчитывать на серию пенальти, но остановить чемпиона Европы ей, безусловно, будет сложно.

Марко Арнаутович — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Испания — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Испании забивали меньше трех голов

в четырех из шести последних матчей Испания забивала меньше двух голов

в семи из восьми последних матчей Австрия забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.33. Ничья — в 5.00, успех Австрии — в 10.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.83 и 2.00.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей Испании забивали меньше трех мячей. Такой сценарий мы видели и в их двух из трех её поединков на ЧМ-2026.

Между тем, в шести из девяти последних матчей Австрии сработал такой же расклад.

2.00 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Испания — Австрия принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что чемпион Европы забьет меньше двух голов, ведь так случилось в его четырех из шести последних матчей.

2.40 Тотал Испании меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Испания — Австрия принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал Испании меньше 1,5 голов за 2.40

Прогноз на забитые голы

Еще один прогноз на матч — прогноз на голы с коэффициентом для ставки за 2.00.