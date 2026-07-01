Пропустит ли Испания свой первый мяч на Мундиале?

прогноз на забитые голы в матче ЧМ-2026, ставка за 2.00

2 июля в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Испания: упор на реализацию

Турнирное положение: Испанцы по традиции ходят в числе главных фаворитов Мундиаля. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав 7 очков.

При этом Испания в трех матчах группового этапа не пропустила ни разу. А вот в ворота соперников команда забила всего 5 мячей. Маловато, как для традиционно мощной «Фурии Рохи»…

Последние матчи: В заключительном туре группового этапа испанцы одолели Уругвай (1:0). Причем единственный мяч оказался на совести голкипера соперника.

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До того испанцы легко переиграли Саудовскую Аравию (4:0). А вот поединок с Кабо-Верде завершился безголевым паритетом.

В пяти своих последних матчах Испания победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота. Зато по ходу турнира «Фурия Роха» еще явно наберет обороты!

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: серия из двух побед кряду окрыляет испанцев. А вот лазарет команды никак не пустеет. Теперь туда угодил еще и Нико Уильямс.

И уж точно испанцы постараются поднатореть в плане реализации. Вот только ведущий форвард Микель Оярсабаль пока отличился всего двумя забитыми мячами…

Австрия: игра вторым номером

Турнирное положение: Австрийцы натужно пролезли в плей-офф чемпионата мира. Команда в турнирной таблице своей группы заняла вторую строчку, но были очень близки к вылету из турнира.

Причем Австрия в трех турах разжилась 4 очками. Забили австрийцы 6 мячей в ворота соперников при шести же пропущенных. А вот неувядающий Марко Арнаутович отличился двумя результативными выстрелами.

Последние матчи: последний тур группового этапа для команды получился драматическим. Австрийцы расписали яркую ничью с Алжиром (3:3).

А вот до того команда была бита аргентинцами (0:2). Притом, что в стартовом туре Мундиаля она легко одолела Иорданию (3:1).

В своих пяти последних матчах Австрия добыла три победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота шесть.

Состояние команды: Австрийцы в двух последних матчах пропустили пять мячей. Подбор игроков по именам у команды приличный, вот только оборонительные редуты частенько сбоят.

Нет сомнений, что Австрия будет действовать вторым номером. Арнаутович и его партнеры не без оснований рассчитывают на эффективность своих контратак.

При этом команда традиционно неудачно противостоит испанцам. В двух последних очных поединках австрийцы были уничтожены «Фурией Рохой» — 1:5 и 0:4. Да и в нынешних реалиях шансов у команды маловато.

На что ставят в матче Испания — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа Австрии — в 8.50.

Букмекеры предлагают рассмотреть гол Испании за скромные 1.10, а вот на гол сборной Австрии можно поставить за 2.00.

Прогноз: Австрийцы прекрасно чувствуют себя в игре вторым номером, к тому же в прекрасных кондициях находится опытнейший Арнаутович.

2.00 Австрия забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Испания — Австрия принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Австрия забьёт за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время испанцы забьют два мяча.

3.33 Испания забьёт 2 мяча Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч Испания — Австрия позволит вывести на карту выигрыш 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Испания забьёт 2 мяча за 3.33.

Пять причин, почему ставка зайдет