Швейцария снова справится со шведами?

прогноз на матч хоккейных игр NOCCO, ставка за 1.97

В матче Евротура сборная Швеции встретится со Швейцарией. Игра состоится 7 ноября на «Вейккаус Арене» в Хельсинки. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Швеция

Турнирное положение: Швеция выиграла предыдущий розыгрыш Евротура, набрав 29 очков в 12 матчах. На 13 зачетных баллов скандинавы опередили 2-ю Чехию.

Последние матчи: На флажке общего этапа ЧМ «Швеция» разгромила Словению (6:0) и Италию (3:0), но уступила Норвегии (2:3). Заключительную встречу скандинавы выиграли у Словакии (4:2).

В четвертьфинале команда Сэма Халлама проиграла Швейцарии (1:3). На хоккейных играх NOCCO шведы стартовали с победы над Чехией по буллитам (3:2).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Неудачное выступление весной заставляет Швецию искать новые решения. У Рикарда Гренборга достаточно кадровых возможностей, чтобы вернуть сборную на прежний уровень.

В рамках предыдущего розыгрыша Евротура шведы под руководством Сэма Халлама выдали серию из девяти побед кряду, а на последнем чемпионате мира допустили четыре поражения в восьми встречах.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария завершила предыдущий розыгрыш Евротура на последнем, 4-м месте с 12 очками после 12 матчей. Отставание от 3-й Финляндии составило 3 балла.

Последние матчи: На домашнем чемпионате мира в мае Швейцария одержала семь побед в группе, а в плей-офф последовательно прошла Швецию (3:1) и Норвегию (6:0).

Финальная встреча с финнами завершилась поражением в овертайме (0:1). Ноябрьский этап Евротура команда Яна Кадье начала с противостояния с Финляндией, в котором швейцарцы вновь уступили (1:3).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Три подряд серебряные медали на ЧМ закрепили Швейцарию среди ведущих сборных мира. На ближайшем турнире команда Кадье сосредоточится на поиске новых возможностей для дальнейшего роста.

До начала Евротура сборная Швейцарии выдала серию из десяти побед кряду во всех соревнованиях, а прервала серию в наиболее значимой игре на этом отрезке — в битве с финнами за золото ЧМ.

Статистика для ставок

Швеция победила в пяти из шести предыдущих личных встреч

В пяти из восьми последних личных встреч было забито 4 и менее голов

В пяти из восьми последних личных встреч Швейцария не забивала больше одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.33, победа Швейцарии — в 3.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Швейцарцы наверняка сделают ставку на плотную оборону и быстрые контратаки. Швеции при таком сценарии будет непросто добиться решающего преимущества.

1.97 Швейцария не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Швеция — Швейцария принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Швейцария не проиграет за 1.97.

Прогноз: Шведы превосходят соперника в классе, однако организованная игра швейцарцев без шайбы может заметно снизить темп встречи и ограничить атакующую свободу фаворитов.

1.73 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Швеция — Швейцария принесёт чистый выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.73.