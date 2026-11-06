«Торпедо» проведет спокойный матч на своей территории?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 3.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «VOLGA Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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«Торпедо»

Турнирное положение: В 21 матче «Торпедо» заработало 29 очков, с которыми занимает 4-е место в Западной конференции, на 1 балл отставая от тройки лидеров.

Последние матчи: Во второй половине октября «Торпедо» обыграло в гостях «Ак Барс» по буллитам (2:1), после чего дома уступило минскому «Динамо» (1:2, ОТ). Тем временем выезд к СКА принес нижегородцам победу (4:3).

В Екатеринбурге команда Алексея Исакова проиграла «Автомобилисту» по буллитам (2:3), а 1 ноября торпедовцы принимали «Спартак» и добились победы (3:1).

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Не сыграют: Кирилл Свищев, Михаил Воробьев.

Состояние команды: При всех качельных результатах «Торпедо» держится в верхней части таблицы Запада. Нижегородцы неплохо выстроили оборону, сохранив при этом разнообразие атакующей игры.

Стабильность на дистанции остается наиболее актуальной проблемой команды Алексея Исакова, которая в восьми предыдущих встречах поделила поровну победные результаты и поражения.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московское «Динамо» после 25 сыгранных матчей удерживает 7-ю позицию на Западе с 25 очками, на 3 зачетных балла опережая 8-е минское «Динамо».

Последние матчи: Неделями ранее «Динамо» Москва потерпело три поражения подряд — от «Сибири» по буллитам (2:3), «Локомотива» (1:2, ОТ) и «Авангарда» (2:3, ОТ). Домашняя встреча с «Амуром» завершилась победой (2:1).

В ноябре столичная команда продолжила выигрывать. Сначала бело-голубые разгромили в гостях минское «Динамо» (4:0), а 5-го числа — без Тамбиева у площадки — обыграли «Шанхайских Драконов» (3:2).

Не сыграют: Егор Римашевский, Ник Меркли.

Состояние команды: Нынешнее положение «Динамо» Москва расходится с возможностями состава. Сезон для бело-голубых складывается тяжело, а отстранение Тамбиева на этом фоне может означать дальнейшие перемены.

В двух последних матчах перед выездом в Санкт-Петербург «Динамо» победило с общей разницей 6:1. До этого же столичный коллектив потерпел 11 поражений в 13 встречах.

На что ставят в матче Торпедо — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» победило в трех из четырех последних личных встреч

В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Динамо» победило в пяти из шести последних личных встреч на территории «Торпедо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.23, победа «Динамо» — в 3.06.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.32, на тотал меньше 5.5 — за 1.54.

Прогноз: Московское «Динамо» испытывает трудности с реализацией и нередко увязает в позиционном нападении. Нижегородцы могут этим воспользоваться, сделав акцент на дисциплинированной обороне и контроле темпа.

3.20 «Торпедо» победит + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Торпедо — Динамо Москва принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: «Торпедо» победит + ТМ 5.5 за 3.20.

Прогноз: Атака москвичей не отличается разнообразием, а соперники часто ограничивают их пространство в чужой зоне.

2.00 Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Торпедо — Динамо Москва принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 за 2.00.